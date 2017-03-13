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13.03.2017 21:11
"Ростов-Дон" вышел в полуфинал женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Кубань" выбыла
Ответные четвертьфинальные матчи Кубка Европейской гандбольной федерации среди женских команд состоялись в минувшие выходные. 

Лидер нынешнего чемпионата России - "Ростов-Дон", имевший задел в пять мячей после гостевой победы, принимал французский клуб "Брест-Бретань". Начало встречи проходило с переменным успехом, но при счёте 6:6 ростовчанки забросили шесть мячей подряд. По ходу второго тайма разрыв стал двузначным. Итоговая разница составила девять мячей - 28:19, чего было более чем достаточно для общего успеха. Александрина Кабрал Барбоса и Юлия Манагарова забросили в ворота соперниц по пять мячей. 

А вот краснодарская "Кубань", также проводившая ответную встречу дома, для выхода в полуфинал должна была отыграть семь мячей у немецкого "Битигхайма". Выиграть первый тайм с перевесом в два мяча помог рывок 5:0 в отрезке незадолго до перерыва. Большую часть второго тайма перевес хозяек составлял три-четыре мяча. Три гола подряд дали шанс на успех по сумме двух встреч - краснодарская команда повела "+6", но последнее слово осталось за соперницами - 31:26. Десяти голов Виктории Жилинскайте не хватило для выхода в четвёрку лучших. 

В двух полуфинальных матчах, которые пройдут 8-9 и 15-16 апреля, "Ростов-Дон" сыграет с немецким клубом "ТуС Метцинген". Соперником "Битигхайма" станет датский "Нюкобинг Фальстер". 

"Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону, Россия) - "Брест-Бретань" (Франция) 28:19 (13:8)
"Ростов-Дон": Катрин Лунде, Галина Мехдиева (вратари), Александрина Кабрал Барбоса (5), Юлия Манагарова (5), Владлена Бобровникова (3), Сираба Дембеле (3), Ана Паула Родригес Бело (3), Виктория Борщенко (2), Екатерина Ильина (2), Ксения Макеева (2), Анна Сень (2), Майя Петрова (1), Ольга Башкирова, Ольга Черноиваненко, Лотте Григель, Елена Сливинская. 
"Брест-Бретань": Анаис Аделин, Клеопатра Дарлю (вратари), Марион Лималь (4), Мелинда Анамария Гейгер (2), Мари Прувенсье (2), Амандин Тиссье (2), Алисия Тубланк (2), Мод Ева Копи (1), Элис Дюран (1), Акселле Изикель (1), Гаэлле Ле Хир (1), Марта Мангуе Гонсалес (1), Астрид Н`Гоуан (1), Эллисон Мари Пиньё (1), Марин Десгролар, Набила Тизи Садки. 
Ход матча - 0:1, 2:1, 2:3, 6:3, 6:6, 12:6, 12:8, 13:8; 13:9, 14:9, 14:10, 17:10, 17:11, 18:11, 18:12, 22:12, 22:13, 23:13, 23:17, 24:17, 24:18, 26:18, 26:19, 28:19. 
Первый матч - 26:21.  

"Кубань" (Краснодар, Россия) - "Битигхайм" (Германия) 31:26 (15:13)
"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Виктория Жилинскайте (10), Ярослава Фролова (5), Екатерина Маренникова (4), Ксения Дьяченко (3), Антонина Скоробогатченко (3), Екатерина Фанина (2), Марина Судакова (2), Валентина Гончарова (1), Оксана Королёва (1), Наталья Даньшина, Ольга Горшенина, Яна Ускова, Валентина Вернигорова, Яна Жилинскайте. 
"Битигхайм": Валентина Саламаха, Тесс Вестер (вратари), Ким Надзинявичюс (6), Милле Хайк Хюндаль (5), Сусанн Мюллер (4), Луиза Шульце (4), Нина Кристин Мюллер (4), Фие Воллер (2), Маура Фиссер (1), Миа Билтофт, Антье Лауэнрот, Мартин Смитс, Стин Баун Эриксен. 
Ход матча - 1:0, 1:1, 3:1, 3:2, 4:2, 4:3, 5:3, 5:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:9, 9:9, 9:11, 14:11, 14:13, 15:13; 16:13, 16:14, 17:14, 17:16, 21:16, 21:19, 23:19, 23:20, 24:20, 24:21, 25:21, 25:22, 26:22, 26:23, 27:23, 27:24, 28:24, 28:25, 31:25, 31:26. 
Первый матч - 26:33. 
Города:
Краснодар, городской округ, Ростов-на-Дону
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/13/110138.html
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