Поражением и ничьей закончились товарищеские матчи молодёжной сборной России по мини-футболу с португальцами

Молодёжная сборная России по мини-футболу провела 8 и 9 марта на арене "Вила Франка" (остров Сан-Мигел, Азорские острова) два товарищеских матча с молодёжной сборной Португалии.





В первом тайме первого матча единственный гол забил португалец Рубен Брага. После перерыва Даниэль Кошта удвоил разницу. Андрей Понкратов сократил разрыв. На гол Эдгара Варелы ответил Сергей Денисов, но в концовке Варела оформил дубль, сняв вопрос о победителе - 4:2 в пользу хозяев.





Во второй встрече начало оказалось ещё более тяжёлым для россиян - Эдгар Варела, Тиагу Соуза и Мануэл Мескуита к середине первого тайма трижды поразили ворота нашей команды. Однако перед перерывом Антон Соколов размочил счёт, а за несколько минут до конца игры дубль Антона Оппера и гол Сергея Денисова вывели россиян вперёд. И всё же победу российской сборной одержать не удалось - хозяев спас точный удар Лудгеро на предпоследней минуте. Ничья - 4:4.





Первый матч. Португалия - Россия 4:2 (1:0)

1:0. Рубен Брага, 14

2:0. Даниэль Кошта, 28

2:1. Андрей Понкратов, 29

3:1. Эдгар Варела, 33

3:2. Сергей Денисов, 37

4:2. Эдгар Варела, 40.





Португалия: Паулу Перейра (вратарь), Андре Корейа (запасной вратарь), Афонсо Хесус, Рубен Брага, Эдгар Варела, Даниэль Кошта, Тиагу Соуза, Антонио Лопес, Жозе Мачадо, Мануэл Мескуита, Гонсало Собрал, Рубен Фрейре, Сильвестр Ферейра, Тиаго Фернандес.

Россия: Николай Балашов (вратарь, капитан), Максим Мухутдинов, Антон Соколов, Никита Анисимов, Андрей Понкратов, Ростислав Пилипенко, Александр Пирогов, Владислав Барсков, Антон Оппер, Сергей Денисов. Запасные: Кирилл Щурок (вратарь), Владимир Саносян, Денис Поваров, Владислав Чичкан.





Второй матч. Португалия - Россия 4:4 (3:1)

1:0. Эдгар Варела, 2

2:0. Тиагу Соуза, 8

3:0. Мануэл Мескуита, 10

3:1. Антон Соколов, 20

3:2. Антон Оппер, 33

3:3. Антон Оппер, 34

3:4. Сергей Денисов, 35

4:4. Лудгеро, 39.





Португалия: Андре Корейа (вратарь), Паулу Перейра (запасной вратарь), Сильвестр Ферейра, Рубен Фрейре, Афонсо Хесус, Мануэл Мескуита, Тиаго Фернандес, Лудгеро, Даниэл Кошта, Эдгар Варела, Жозе Мачадо, Тиагу Соуза, Рубен Брага, Гонсало Собрал.