07.03.2017 21:08
Дмитрий Сурин и Наталья Ковалёва, фото с gofederation.ru
Дмитрий Сурин и Наталья Ковалёва стали пятикратными чемпионами России по парному го
Чемпионат России по парному го состоялся в Москве.
Чемпионами страны стали Дмитрий Сурин и Наталья Ковалёва, завершив турнир с семью очками и на два очка оторвавшись от ближайших преследователей. Это их пятый чемпионский титул в карьере.
Серебряными призёрами стали Степан Трубицин и Эльвина Кальсберг, набрав пять очков. Лишь по коэффициенту уступили им Александр Динерштейн и Айгуль Фазулзянова, завоевавшие бронзу.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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