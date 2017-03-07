Дмитрий Сурин и Наталья Ковалёва, фото с gofederation.ru

Дмитрий Сурин и Наталья Ковалёва стали пятикратными чемпионами России по парному го

Чемпионат России по парному го состоялся в Москве.





Чемпионами страны стали Дмитрий Сурин и Наталья Ковалёва, завершив турнир с семью очками и на два очка оторвавшись от ближайших преследователей. Это их пятый чемпионский титул в карьере.



