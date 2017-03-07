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07.03.2017 21:08
Дмитрий Сурин и Наталья Ковалёва, фото с gofederation.ru
Дмитрий Сурин и Наталья Ковалёва стали пятикратными чемпионами России по парному го
Чемпионат России по парному го состоялся в Москве. 

Чемпионами страны стали Дмитрий Сурин и Наталья Ковалёва, завершив турнир с семью очками и на два очка оторвавшись от ближайших преследователей. Это их пятый чемпионский титул в карьере. 

Серебряными призёрами стали Степан Трубицин и Эльвина Кальсберг, набрав пять очков. Лишь по коэффициенту уступили им Александр Динерштейн и Айгуль Фазулзянова, завоевавшие бронзу. 
Города:
Москва
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/07/110123.html
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