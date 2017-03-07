Международный женский турнир по гольфу Red Rocks Invitational состоялся в клубе Oak Creek Country в штате Аризона (США).
Российская гольфистка София Анохина из команды Northern Arizona одержала убедительную победу, показав по итогам трёх раундов результат 204 удара (на 5 меньше пара). На 11 очков Анохина опередила Пиниаду Киванун Toledo, Женевив Линг (Boise State), Пимчанок Кавил (Toledo) и Эллен Брантберг (Seattle).
Сама победительница рассказала о своей игре на турнире: "Очень хорошо сегодня получались выходы, очень рисковала, но чувствовала себя при этом уверенно! Поэтому выбрала рискованный план игры, где могла ударить как хочу и куда хочу при любом ветре.
Я почувствовала игру, почувствовала, что могу играть и получать удовольствие от игры, не только от идеальных ударов, но и ошибок! Это сделало игру особенной для меня", - приводит слова Анохиной golf.ru.