Сборная ЮАР выиграла пятый этап Мировой серии по регби-7, россияне замкнули таблицу

Пятый этап Мировой серии по регби-7 среди мужских команд состоялся в минувшие выходные в Лас-Вегасе (США).





Сборная России, выступавшая на предварительном этапе в группе C, открыла свои выступления матчем против команды Аргентины. Российские регбисты потерпели крупное поражение - 0:43 (0:26).





Во втором туре наша команда проиграла сборной Новой Зеландии со счётом 5:19 (5:7). Попытка у россиян - Пеки.





На финише группового этапа сборная России уступила в упорной борьбе команде Кении - 10:12 (5:5). Попытки - Пеки, Капалин.





В других матчах нашей группы новозеландцы обыграли кенийцев - 24:7 (5:7), сборные Аргентины и Кении сыграли вничью - 14:14 (14:7), а на финише группового турнира новозеландцы уступили аргентинцам - 10:12 (0:12). Итоги турнира в группе C: Аргентина - 8 очков (3 игры), Новая Зеландия - 7(3), Кения - 6(3), Россия - 3(3).





Неудачно выступив в группе, сборная России попала в утешительный турнир за девятое-шестнадцатое места. В четвертьфинале россияне встречались со сборной Самоа и потерпели поражение - 7:31 (7:12). Попытка - Сухин, реализация - Давыдов.





В матче за 13-16 места сборная России играла с командой Уэльса и уступила со счётом 5:24 (5:12). Попытка - Бабаев. Таким образом, российские регбисты замкнули турнирную таблицу этапа, разделив 15-16 места без единой победы.





В главных полуфиналах сборная ЮАР одержала победу над командой США - 20:17 (10:12), а регбисты из Фиджи одержали волевую победу над сборной Новой Зеландии - 19:14 (5:14).



