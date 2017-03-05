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05.03.2017 21:30
Хавьер Гомес. Фото с сайта laprovincia.es
Андреа Хьюитт и Хавьер Гомес выиграли первый этап Мировой серии по триатлону, Игорь Полянский - 12-й, Мария Шорец - 13-я
Первый этап Мировой серии по триатлону состоялся 3-4 марта в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби. 

Победительницей женских соревнований стала Андреа Хьюитт из Новой Зеландии с результатом 2 часа 3 минуты 46 секунд. Менее секунды составило её преимущество над серебряным призёром - Джуди Стимпсон из Великобритании. Бронзу завоевала Сара Вилик из Австрии. 

Лучшая из россиянок - Мария Шорец заняла 13-е место (2:06.03), через 40 секунд на 14-м месте финишировала Анастасия Абросимова. 

Испанец Хавьер Гомес стал победителем мужской гонки, преодолев дистанцию за 1 час 52 минуты 31 секунду. Серебро - у Томаса Бишопа из Великобритании (1:52.45), бронза - у француза Венсана Луиса (1:53.08). 

Игорь Полянский занял 12-е место (1:55.05). Илья Прасолов финишировал 18-м (1:56.51), Дмитрий Полянский - 22-м (1:57.37). 
Города:
Абу-Даби
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/05/110114.html
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