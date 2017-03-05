Хавьер Гомес. Фото с сайта laprovincia.es

Андреа Хьюитт и Хавьер Гомес выиграли первый этап Мировой серии по триатлону, Игорь Полянский - 12-й, Мария Шорец - 13-я

Первый этап Мировой серии по триатлону состоялся 3-4 марта в столице Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби.





Победительницей женских соревнований стала Андреа Хьюитт из Новой Зеландии с результатом 2 часа 3 минуты 46 секунд. Менее секунды составило её преимущество над серебряным призёром - Джуди Стимпсон из Великобритании. Бронзу завоевала Сара Вилик из Австрии.





Лучшая из россиянок - Мария Шорец заняла 13-е место (2:06.03), через 40 секунд на 14-м месте финишировала Анастасия Абросимова.





Испанец Хавьер Гомес стал победителем мужской гонки, преодолев дистанцию за 1 час 52 минуты 31 секунду. Серебро - у Томаса Бишопа из Великобритании (1:52.45), бронза - у француза Венсана Луиса (1:53.08).



