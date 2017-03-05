"Динамо-Виктор", челябинское "Динамо" и "УОР №2" победили в матчах чемпионата России по гандболу

Очередные матчи предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Астрахани, Волгограде, Челябинске и Снежинске.





Астраханские динамовцы принимали "Динамо-Виктор" из Ставропольского края. В первом тайме перевес гостей составил три мяча, а после перерыва "Динамо-Виктор" снеяло все вопросы, одержав уверенную победу - 31:23. Десятью голами в составе победителей отметился Антон Отрезов. Астраханцы занимают шестую позицию.





Через день ставропольский клуб переехал в Волгоград, где встречался с "Каустиком". Оба тайма прошли в равной борьбе, и встреча завершилась вничью - 29:29. В составе гостей семь мячей забросил Антон Волков. У хозяев шесть голов в активе Андрея Мазаева. "Динамо-Виктор" занимает пятое место, "Каустик" - восьмое.





Челябинские динамовцы принимали столичный клуб "УОР №2". Хозяева добились победы в упорной борьбе - 29:27. По восемь мячей в ворота гостей забросили Дмитрий Чаплыгин и Виктор Долинин. Несмотря на эту победу, челябинцы с пятью очками по-прежнему замыкают турнирную таблицу.





Затем московскую команду в Снежинске принимал другой южноуральский клуб - "Сунгуль". Добившись перевеса в пять мячей в первом тайме, гости довели матч до победы - 32:30. Рекордную результативность в составе москвичей показал Марк Ларин - 18 голов. "Сунгуль" идёт на девятом месте, "УОР №2" - на десятом.





"Динамо" (Астрахань) - "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) 20:31 (12:15)

"Динамо" Аст: Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (5), Александр Ермаков, Денис Васильев (2), Григорий Черниченко (1), Дмитрий Кантемиров, Юрий Татарин (3), Глеб Чернов (1), Владислав Васильев (4), Юрий Орлов (2), Арсений Ухваркин (1), Андрей Демченков (1), Сергей Предыбайлов.

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Виталий Мазуров (4), Денис Мирзоев (4), Иван Некрасов (2), Руслан Дашко (8), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов, Денис Саенко, Антон Отрезов (10), Антон Волков (2), Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков (1).





"Каустик" (Волгоград) - "Динамо-Виктор" (Ставропольский край) 29:29 (15:15)

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Тамерлан Мусаев, Алексей Косогов (1), Никита Гугняев (5), Михаил Виноградов (5), Артём Соловьёв, Артём Введенский, Сергей Косенков (1), Алексей Фокин (2), Андрей Мазаев (6), Александр Денисов (2), Роман Макришин (3), Сергей Тафинцев (1), Василий Наконечный (2), Эрик Фуамба Ндумби (1).

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий (вратари), Виталий Мазуров (5), Денис Мирзоев (1), Иван Некрасов (4), Руслан Дашко (5), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов (1), Денис Саенко, Антон Отрезов (5), Антон Волков (7), Андрей Трофимец, Алексей Пшеничный, Илья Исаков (1).





"Динамо" (Челябинск) - "УОР №2" (Москва) 29:27 (15:13)

"Динамо": Александр Пискаев, Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко (вратари), Андрей Коркин, Константин Ашихмин, Артём Раев, Александр Ковбарь (3), Андрей Яргычов (1), Альберт Матюхов (2), Евгений Макин (4), Дмитрий Чаплыгин (8), Виктор Долинин (8), Сергей Орловский (1), Максим Струшинский, Никита Сибирев, Владислав Донцов (2).

"УОР №2": Павел Сукосян, Алексей Стельмах (вратари), Тимур Муратов (7), Руслан Хабибов (2), Павел Булкин, Евгений Цахариас (5), Владислав Коршунов, Олег Спасенов, Илья Рябов (4), Марк Ларин (4), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (5), Андрей Гордеев, Иван Нанов, Кирилл Гафуров, Денис Смолянец.





"Сунгуль" (Снежинск) - "УОР №2" (Москва) 30:32 (12:17)

"Сунгуль": Андрей Голубев, Николай Костенко (вратари), Никита Долганов (7), Иван Фирсов, Матвей Прохоров, Никита Арекфин (1), Сергей Ломов (3), Игорь Иванов (3), Евгений Дудик (4), Никита Тропин, Данил Гумянов (5), Сергей Киселёв, Сергей Ушаков, Степан Ермаков (2), Виктор Бабкин (1), Алексей Морозов (4).

"УОР №2": Павел Сукосян, Алексей Стельмах (вратари), Тимур Муратов (4), Руслан Хабибов, Павел Булкин, Евгений Цахариас (1), Владислав Коршунов, Олег Спасенов, Илья Рябов (4), Марк Ларин (18), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (5), Андрей Гордеев, Иван Нанов, Кирилл Гафуров.



