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05.03.2017 21:22
Сборная Новой Зеландии выиграла третий этап Мировой серии по регби-7 среди женщин, россиянки - шестые
Третий этап Мировой серии по регби-7 среди женских команд состоялся в пятницу и субботу в Лас-Вегасе (США). 

Сборная России на старте группового этапа потерпела крупное поражение от команды Канады - 7:34 (7:22). Россия: попытка – Здрокова, реализация – Середина.

Во втором туре российские регбистки встречались со сборной Франции и сумели сохранить победный счёт - 22:19 (22:0). Россия: попытки – Здрокова (3), Перестяк, реализации – Середина.

На финише группового этапа наши девушки всухую разгромили сборную Аргентины - 36:0 (19:0). Россия: попытки – Здрокова (2), Михальцова (2), Хамидова, Ряшина, реализации – Середина (3). 

В других матчах француженки разгромили аргентинок - 45:7 (28:0), канадки также не оставили шансов представительницам Южной Америки - 38:7 (21:7), а затем канадки взяли верх над француженками - 21:7 (14:7). 

Сборная России вышла в плей-офф со второго места в группе, набрав семь очков. Девять очков у канадок, пять - у француженок, три - у аргентинок. 

В четвертьфинале сборная России встречалась с командой Новой Зеландии и уступила со счётом 5:26 (5:14). Россия: попытка – Михальцова. 

В матче за пятое-восьмое места российская сборная взяла верх над сборной Ирландии - 20:5 (5:5). Россия: попытки – Михальцова (2), Хамидова, Ряшина.

В финале за пятое место наша команда играла со сборной Фиджи и уступила в упорной борьбе - 17:19 (5:12). Россия: попытки – Ряшина, Михальцова, Норицина, реализация – Минисламова. Таким образом, сборная России заняла на американском этапе шестое место. 

В полуфиналах канадки уступили австралийкам - 17:26 (5:12), а американки не справились с командой Новой Зеландии - 7:12 (7:5). 

В матче за бронзовые награды сборная Канады крупно обыграла команду США - 31:7 (21:7).

Победительницами этапа в Лас-Вегасе стали новозеландские регбистки, уверенно обыгравшие в финале сборную Австралии - 28:5 (14:0). 
Города:
Лас-Вегас
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/03/05/110111.html
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