Сборная Новой Зеландии выиграла третий этап Мировой серии по регби-7 среди женщин, россиянки - шестые

Третий этап Мировой серии по регби-7 среди женских команд состоялся в пятницу и субботу в Лас-Вегасе (США).





Сборная России на старте группового этапа потерпела крупное поражение от команды Канады - 7:34 (7:22). Россия: попытка – Здрокова, реализация – Середина.





Во втором туре российские регбистки встречались со сборной Франции и сумели сохранить победный счёт - 22:19 (22:0). Россия: попытки – Здрокова (3), Перестяк, реализации – Середина.





На финише группового этапа наши девушки всухую разгромили сборную Аргентины - 36:0 (19:0). Россия: попытки – Здрокова (2), Михальцова (2), Хамидова, Ряшина, реализации – Середина (3).





В других матчах француженки разгромили аргентинок - 45:7 (28:0), канадки также не оставили шансов представительницам Южной Америки - 38:7 (21:7), а затем канадки взяли верх над француженками - 21:7 (14:7).





Сборная России вышла в плей-офф со второго места в группе, набрав семь очков. Девять очков у канадок, пять - у француженок, три - у аргентинок.





В четвертьфинале сборная России встречалась с командой Новой Зеландии и уступила со счётом 5:26 (5:14). Россия: попытка – Михальцова.





В матче за пятое-восьмое места российская сборная взяла верх над сборной Ирландии - 20:5 (5:5). Россия: попытки – Михальцова (2), Хамидова, Ряшина.





В финале за пятое место наша команда играла со сборной Фиджи и уступила в упорной борьбе - 17:19 (5:12). Россия: попытки – Ряшина, Михальцова, Норицина, реализация – Минисламова. Таким образом, сборная России заняла на американском этапе шестое место.





В полуфиналах канадки уступили австралийкам - 17:26 (5:12), а американки не справились с командой Новой Зеландии - 7:12 (7:5).





В матче за бронзовые награды сборная Канады крупно обыграла команду США - 31:7 (21:7).



