Александр Шварцман, фото с shashki.ru

Александр Шварцман стал чемпионом Европы по стоклеточным шашкам в блице, Муродулло Амриллаев выиграл турнир Cannes Open - 2017

Традиционный международный турнир по стоклеточным шашкам Cannes-2017 и чемпионат Европы по блицу прошли в рамках Международного фестиваля игр 19-26 февраля в Каннах (Франция).





Российский гроссмейстер Муродулло Амриллаев стал победителем турнира Cannes-2017, выиграв четыре партии из восьми, завершив остальные четыре вничью и набрав 12 очков. Серебро завоевал Алексей Домчев из Молдавии, уступивший победителю лишь по коэффициенту. Гунтис Валнерис из Латвии завоевал бронзу, набрав 11 очков. Александр Шварцман финишировал восьмым с десятью очками, Наталия Шестакова - 18-я (9 очков), Павел Авсиевич - 33-й (7), Иван Трофимов - 41-й (6), Дарья Ильменская - 48-я (2).





Александр Шварцман стал чемпионом континента по блицу, победив в финале Гунтиса Валнериса. Бронзовую медаль завоевал ещё один россиянин - Александр Гетманский, взяв верх в матче за третье место над Муродулло Амриллаевым. Александр Верховых - девятый, Павел Авсиевич - 22-й.





Наталия Шестакова завоевала золото женского чемпионата Европы по блицу, набрав в семи партиях 11 очков. Серебро с десятью очками завоевала украинка Виктория Мотричко. Ещё одна россиянка - Анна Чупрова завоевала бронзу, набрав восемь очков. Ирина Смирнова - седьмая с четырьмя очками, Дарья Ильменская - восьмая с двумя.



