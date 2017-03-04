Определились четвертьфинальные пары чемпионата России по хоккею с мячом

Все участники и пары 1/4 финала чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги определились в пятницу и субботу.





Переигровка матча первой группы второго этапа между архангельским "Водником" и иркутской командой "Байкал-Энергия", результат которого - 11:9 в пользу иркутян был аннулирован из-за неспортивного поведения обеих команд, умышленно забивавших мячи в свои ворота, состоялась в пятницу на нейтральном поле в подмосковном посёлке Обухово.





Во второй половине первого тайма иркутяне забили три мяча подряд - отличились Евгений Иванушкин, Станислав Исмагилов и вновь Иванушкин. Во втором тайме Иванушкин оформил хет-трик, но затем архангелогородцы сократили разрыв до минимума - рахзмочил счёт Александр Антонов, а затем дубль сделал Сергей Перминов. Однако победа осталась за иркутским клубом - 4:3. Таким образом, команды остались по итогам второго этапа на тех же позициях, которые занимали после аннулированного скандального матча: "Байкал-Энергия" - на втором месте, "Водник" - на шестом.





В субботу прошли ответные квалификационные матчи за два последних места в плей-офф между двумя лучшими командами второй группы и двумя аутсайдерами первой группы.





Московские динамовцы принимали новосибирский "Сибсельмаш". В первом тайме обе команды выходили вперёд, но ближе к перерыву гости благодаря хет-трику Сергея Гана ушли в отрыв, который москвичи быстро сократили до одного мяча. Во второй половине москвичи повели в счёте, новосибирцы дважды отыгрывались, но всё же победа осталась за хозяевами - 7:6. Однако задел, созданный новосибирцами в домашнем матче, выигранном со счётом 9:3, определил исход противостояния в пользу "Сибсельмаша", ставшего седьмым четвертьфиналистом.





Последняя путёвка в плей-офф разыгрывалась в матче между казанскими динамовцами и кемеровским "Кузбассом". Положение казанцев после выездного матча было не таким тяжёлым, как у москвичей - им было необходимо отыграть два мяча. Однако два быстрых гола, пропущенных хозяевами, резко осложнили их положение. К перерыву динамовцы сократили отставание до минимума. После перерыва разница была восстановлена, но ещё два гола хозяев позволили им уйти от поражения в этой встрече - 4:4. Тем не менее, по сумме двух встреч пропуск в плей-офф завоевал ещё один представитель восточной группы - "Кузбасс".





Таким образом, сформировались следующие пары 1/4 финала:





"СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск)

"Байкал-Энергия" (Иркутск) - "Кузбасс" (Кемерово)

"Уральский трубник" (Первоупальск) - "Водник" (Архангельск)

"Енисей" (Красноярск) - "Волга" (Ульяновск).





Четвертьфинальные серии пройдут до трёх побед. Команды, названные первыми, сыграют первые матчи дома 9 и 10 марта. Затем серии переедут на арены клубов, занявших места во второй четвёрке. Третьи и при необходимости четвёртые матчи пройдут 14 и 15 марта. Если понадобятся пятые матчи, то они вновь пройдут на полях команд первой четвёрки 19 марта.





"Водник" (Архангельск) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 3:4 (0:3)

0:1. Евгений Иванушкин, 28

0:2. Станислав Исмагилов (Руслан Тремаскин), 31

0:3. Евгений Иванушкин (Павел Дубовик), 32

0:4. Евгений Иванушкин, 62

1:4. Александр Антонов (Максим Чермных), 65

2:4. Сергей Перминов, 80, с 12-метрового

3:4. Сергей Перминов (Данил Кузьмин), 85.





Итоги второго этапа. Группа 1: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 24 очка (8 игр), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 24(8), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 21(8), "Енисей" (Красноярск) - 19(8), "Волга" (Ульяновск) - 4(8), "Водник" (Архангельск) - 3(8), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(8), "Динамо" (Москва) - 0(8).





Плей-офф. Квалификация. Ответный матч. "Динамо" (Москва) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 7:6 (3:4)

0:1. Сергей Ган (Рауан Исалиев), 1

1:1. Артём Зимин (Сергей Шабуров), 7

2:1. Эмиль Бихузин (Евгений Филиппов), 13

2:2. Сергей Ган (Артём Вшивков), 17

2:3. Никита Шубин, 35

2:4. Сергей Ган (Алексей Доровских), 36

3:4. Иван Щеглов (Сергей Шабуров), 37, угловой

4:4. Андрей Золотарёв (Сергей Шабуров), 53, угловой

5:4. Эмиль Бихузин, 63

5:5. Артём Вшивков (Рауан Исалиев), 65, угловой

6:5. Евгений Филиппов, 75, с 12-метрового

6:6. Алексей Доровских (Евгений Леонов), 85

7:6. Кирилл Попеляев (Сергей Шабуров), 90.

Первый матч - 3:9.





Ответный матч. "Динамо-Казань" (Казань) - "Кузбасс" (Кемерово) 4:4 (2:3)

0:1. Вячеслав Швецов (Владимир Каланчин), 1

0:2. Денис Игошин, 4

1:2. Алексей Веселов (Роман Козулин), 26

1:3. Вячеслав Швецов (Владимир Каланчин), 28

2:3. Алексей Веселов (Артём Платонов), 39

2:4. Владимир Каланчин (Вячеслав Швецов), 48

3:4. Рамиль Ибрагимов, 51, с 12-метрового

4:4. Рамиль Ибрагимов (Максим Блем), 88.