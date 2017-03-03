Перетягиванием каната отметили Масленицу на ВДНХ

С 20 по 26 февраля 2017 года в Москве на ВДНХ с размахом отмечали Масленицу. В течение недели все желающие могли принять участие в различных мастер-классах, спортивных состязаниях, прослушать лекции, попробовать традиционные русские блюда, и, конечно, отведать блины!

С успехом прошли соревнования по перетягиванию каната при поддержке Всероссийской федерации перетягивания каната. Этот вид спорта стал особо любим населением и традиционно собирает большое количество команд-участниц и широкую зрительскую аудиторию. В главной битве встретились сборная МЧС (с представителями Абхазии, Южной Осетии и РФ) и гости праздника. Опыт, конечно, взял верх над азартом, но народная команда пообещала подготовиться и в следующем году дать бой спасателям!