С 20 по 26 февраля 2017
года в Москве на ВДНХ с размахом отмечали Масленицу. В течение недели все
желающие могли принять участие в различных мастер-классах, спортивных
состязаниях, прослушать лекции, попробовать традиционные русские блюда, и,
конечно, отведать блины!
С успехом прошли соревнования
по перетягиванию каната при поддержке Всероссийской федерации перетягивания
каната. Этот вид спорта стал особо любим населением и традиционно собирает большое
количество команд-участниц и широкую зрительскую аудиторию. В главной битве встретились сборная МЧС
(с представителями Абхазии, Южной Осетии и РФ) и гости праздника. Опыт,
конечно, взял верх над азартом, но народная команда пообещала подготовиться и в
следующем году дать бой спасателям!