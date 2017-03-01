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01.03.2017 21:52
фото с irk.ru
Главные тренеры "Водника" и "Байкал-Энергии",а также хоккеист Олег Пивоваров дисквалифицированы Федерацией хоккея с мячом России
Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России провёл во вторник и среду новые заседания по поводу матча второго этапа чемпионата России среди команд суперлиги между архангельским "Водником" и "Байкал-Энергией" из Иркутска, состоявшегося в минувшее воскресенье на поле архангелогородцев. 

На расширенном заседании КДК ФХМР во вторник было принято решение о дисквалификации на два с половиной года главного тренера "Водника" Игоря Гапановича, главного тренера "Байкал-Энергии" Евгения Ерахтина, а также о наложении на "Водник" и "Байкал-Энергию" денежных штрафов в размере трёхсот тысяч рублей каждому клубу. Кроме того, "Водник" и "Байкал-Энергия" предупреждены о том что в случае нарушения регламента к ним будут применены санкции вплоть до исключения из числа участников чемпионата России. 

На следующем заседании КДК ФХМР, состоявшемся в среду, было принято решение о дисквалификации старших тренеров команд - Николая Яровича ("Водник") и Валерия Грачёва на два года. Начальник команды "Водник" Дмитрий Минин дисквалифицирован на два с половиной года. Хоккеист "Водника" Олег Пивоваров, забивший в отчётном матче 11 мячей в свои ворота, дисквалифицирован на шесть месяцев. Хоккеисты "Байкал-Энергии" Игорь Вассерман, Илья Грачёв, Александр Егорычев, Евгений Шадрин, Павел Дубовик и Тимур Кутупов дисквалифицированы на шесть месяцев условно, - сообщает сайт ФХМР. 

Напомним, в матче между "Водником" и "Байкал-Энергией" в первом тайме и первой половине второй 45-минутки шла малоинтересная борьба без забитых мячей. В середине второго тайма счёт открыл форвард хозяев Олег Пивоваров, забив мяч в свои ворота. Вскоре он поразил свои ворота ещё дважды. После этого тренерский штаб гостей взял тайм-аут, за которым последовали девять автоголов уже в их ворота. днако в концовке тот же Пивоваров поразил ворота своей команды ещё восемь раз. Матч закончился со счётом 11:9 в пользу "Байкал-Энергии", но на заседании в понедельник этот результат был аннулирован. На 3 марта назначена переигровка, которая пройдёт на нейтральном поле в подмосковном посёлке Обухово. 

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Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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