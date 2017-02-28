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28.02.2017 22:14
"Спартак-Волгоград" выиграл предварительный этап мужского чемпионата России по водному поло
Предварительный этап мужского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги завершился на минувшей неделе. 

Матчи одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого туров, состоявшихся в феврале, принесли следующие результаты:

Одиннадцатый тур (3-4 февраля, Астрахань, Казань, Волгоград). 

"Динамо" (Астрахань) - "Штурм-2002" (Московская область) 7:6 (2:2, 1:1, 3:2, 1:1) и 7:10 (3:3, 0:2, 0:2, 4:3)
"Астана" (Казахстан) - "Синтез" (Казань) 4:9 (2:3, 1:2, 1:2, 0:2) и 10:16 (2:2, 2:4, 2:5, 4:5). 
"Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "Динамо" (Москва) 6:6 (2:1, 1:3, 1:1, 2:1) и 8:7 (0:5, 2:0, 4:1, 2:1). 

Двенадцатый тур (18-19 февраля, Астрахань, Руза, Москва). 

"Динамо" (Астрахань) - "Астана" (Казахстан) 12:6 и 8:12 (4:3, 2:3, 1:3, 1:3)
"Штурм-2002" (Московская область) - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) 6:12 (3:2, 2:3, 0:3, 1:4) и 8:11 (3:2, 0:4, 2:2, 3:3)
"Динамо" (Москва) - "Синтез" (Казань) 11:7 (3:1, 2:3, 2:1, 4:2) и 5:7 (1:3, 1:1, 2:3, 1:0). 

Тринадцатый тур (23-24 февраля, Волгоград, Казань, Москва).

"Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "Динамо" (Астрахань) 14:7 (5:1, 2:1, 2:3, 5:2) и 11:10 (2:2, 1:2, 6:3, 2:3)
"Синтез" (Казань) - "Штурм-2002" (Московская область) 11:5 (2:2, 2:1, 3:1, 4:1) и 9:4 (3:2, 2:0, 2:0, 2:2)
"Астана" (Казахстан) - "Динамо" (Москва) 3:12 (1:0, 0:4, 1:5, 1:3) и 2:10 (0:2, 2:1, 0:3, 0:4). 

Итоги предварительного этапа. Суперлига: "Спартак-Волгоград" (Волгоград) - 46 очков (25 игр), "Динамо" (Москва) - 36(25), "Синтез" (Казань) - 34(25), "Динамо" (Астрахань) - 17(25), "Штурм-2002" (Московская область) - 12(25), "Астана" (Казахстан) - 5(25). 

Итоги предварительного этапа. Высшая лига: "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши) - 61(35), "Синтез-УОР" (Казань) - 57(35), "ВМФ" (Санкт-Петербург) - 48(35), "Динамо-ЦСП" (Крылатское) - 46(35), "Спартак-Волгоград-2" (Волгоград) - 32(35), "РЦОП" (Минск) -  22(35), сборная Ленинградской области - 8(35), молодёжная сборная Санкт-Петербурга - 6(35). 

Победитель предварительного этапа в суперлиге - "Спартак-Волгоград" завоевал прямую путёвку в полуфинал. Остальные три места будут разыграны в четвертьфиналах, в которых встретятся "Динамо" (Москва) с победителем высшей лиги - "КИНЕФ-Сургутнефтегаз" (Кириши), "Синтез" (Казань) - "Астана" (Казахстан) и "Динамо" (Астрахань) - "Штурм-2002" (Московская область). 

Четвертьфинальные, полуфинальные и финальные (за первое и третье места) серии плей-офф пройдут до двух побед: четвертьфиналы - 1-3 и 7-10 марта, полуфиналы - 24-26 марта и 30 марта - 2 апреля, финалы - 7-9 и 13-16 апреля.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/28/110092.html
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