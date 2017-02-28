"Чеховские медведи" победили "Университет Лесгафта - Нева" и упрочили лидерство в чемпионате России по гандболу

Очередные матчи сыграны в мужском чемпионате России по гандболу среди команд суперлиги.





В Снежинске встречались "Сунгуль" и действующие чемпионы страны - подмосковные "Чеховские медведи". Уступая четыре мяча после первого тайма, хозяева оказали фаворитам упорное сопротивление, но всё же уступили - 34:36. В составе победителей одиннадцать заброшенных мячей на счету Дмитрия Ковалёва. У хозяев девять голов на счету Виктора Бабкина. "Сунгуль" занимает десятую строчку турнирной таблицы.





В Невинномысске играли "Динамо-Виктор" из Ставропольского края и "Пермские медведи". Хозяева не оставили соперникам шансов на успех, уверенно победив - 32:23. Тринадцать голов в составе победителей на счету Антона Отрезова. "Динамо-Виктор" замыкает первую шестёрку.





"СГАУ-Саратов" принимал астраханское "Динамо". После ничейного первого тайма саратовцы добились решающего перевеса во вторые тридцать минут, победив - 28:24. Гостям не помогли одиннадцать голов Евгения Кохана. "СГАУ-Саратов" идёт в турнирной таблице четвёртым, астраханский клуб - пятым.





Столичный клуб "УОР №2" принимал петербургский "Университет Лесгафта - Нева". После первого тайма хозяева были на два мяча впереди, но затем питерцы перехватили инициативу и одержали волевую победу - 32:26. Девять мячей в ворота хозяев забросил Дмитрий Киселёв. "УОР №2" занимает 11-е место.





"СКИФ" на домашней арене играл с "Пермскими медведями". Уступая три мяча после первого тайма, краснодарцы имели во второй половине полное преимущество и уверенно победили - 32:23. Восемь голов в составе победителей на счету Ивана Пасенова. Проигравшим не помогли 11 точных бросков Алексея Шиндина. "СКИФ" замыкает лидирующую тройку, "Пермские медведи" идут седьмыми.





В центральном матче предварительного этапа "Чеховские медведи" принимали "Университет Лесгафта - Нева". Гости оказали упорное сопротивление, но победа осталась за действующими чемпионами - 27:25. Гостям не помогли двенадцать мячей Дмитрия Киселёва. "Чеховские медведи" упрочили лидерство, опережая "Университет Лесгафта - Нева" на шесть очков и сыграв на матч больше.





"Сунгуль" (Снежинск) - "Чеховские медведи" (Московская область) 34:36 (18:22)

"Сунгуль": Андрей Голубев, Николай Костенко (вратари), Никита Долганов (3), Иван Фирсов (1), Матвей Прохоров, Никита Арефин, Сергей Ломов (3), Игорь Иванов (1), Евгений Дудик (7), Никита Тропин (2), Данил Гумянов (2), Сергей Киселёв, Сергей Ушаков (2), Степан Ермаков, Виктор Бабкин (9), Алексей Морозов (4).

"Чеховские медведи": Дмитрий Павленко, Артём Грушко (вратари), Дмитрий Санталов (6), Дмитрий Корнев, Дмитрий Ковалёв (11), Кирилл Котов (5), Александр Черноиванов (3), Павел Андреев, Михаил Шарков, Александр Котов (2), Роман Остащенко (3), Олег Скопинцев (1), Александр Измайлов, Алексей Карибов (1), Виктор Фурцев (3), Дмитрий Шелестюков (1).





"Динамо-Виктор" (Ставропольский край) - "Пермские медведи" (Пермь) 32:23 (16:10)

"Динамо-Виктор": Антон Заболотский, Николай Великий - 1 забитый гол (вратари), Антон Шувалов, Виталий Мазуров (4), Денис

Мирзоев, Иван Некрасов (1), Руслан Дашко (6), Михаил Соколов, Станислав Дронов, Иван Харитонов (2), Антон Отрезов (13), Антон Волков (3), Андрей Трофимец (2), Алексей Пшеничный, Илья Исаков, Николай Шевченко.

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (5), Григорий Сарабын (3), Валентин Бузмаков (3), Артур Мишустин (3), Юрий Пищухин (2), Егор Моторин (2), Роман Цокол, Денис Степанов, Семён Бородкин, Алексей Шиндин (4), Виктор Тарасенко (1).





"СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Динамо" (Астрахань) 28:24 (13:13)

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко, Вячеслав Бобров (вратари), Сергей Томилин, Роберт Сафин, Ян Ковалёв (4), Артём Пономарёв (2), Илья Колпаков, Антон Мерзлютин, Максим Саликов (3), Александр Рыжков (5), Олег Кривенко (2), Владимир Ахремочкин (1), Дмитрий Артамонов (7), Денис Афонин (3), Максим Зяблов (1).

"Динамо": Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (11), Александр Ермаков (1), Денис Васильев (2),

Григорий Черниченко, Дмитрий Кантемиров, Юрий Татарин (1), Глеб Чернов, Владислав Васильев (4), Юрий Орлов (4), Арсений Ухваркин, Андрей Демченков (1).





"УОР №2" (Москва) - "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) 26:32 (17:15)

"УОР №2": Павел Сукосян, Алексей Стельмах (вратари), Тимур Муратов (1), Максим Маковецкий (2), Руслан Хабибов, Павел Булкин, Евгений Цахариас (5), Олег Спасенов, Павел Сукосян, Илья Рябов (6), Марк Ларин (6), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (3), Андрей Гордеев, Иван Нанов, Кирилл Гафуров, Денис Смолянец (3).

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (6), Дмитрий Киселёв (9), Владислав Размаев, Николай Емельяненко (2), Роман Столяров, Павел Тураев (6), Глеб Смахтин, Тимур Солодовников, Дмитрий Богданов (2), Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (5), Александр Синицын (2).





"СКИФ" (Краснодар) - "Пермские медведи" (Пермь) 32:23 (12:15)

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Алексей Арчибасов (1), Дмитрий Копосов, Евгений Волобуев (2), Александр Шкуринский (2), Сергей Николаенков (4), Дмитрий Свистунов (7), Вячеслав Касаткин, Игорь Карлов (6),

Иван Пасенов (8), Валентин Воробьёв, Никита Степанов (2), Илья Иванников.

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов, Илья Гутник (вратари), Денис Лошадкин (1), Григорий Сарабын, Валентин Бузмаков (2), Артур Мишустин (2), Юрий Пищухин, Егор Моторин, Роман Цокол (3), Денис Степанов, Семён Бородкин, Алексей Шиндин (11), Виктор Тарасенко (4).





"Чеховские медведи" (Московская область) - "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) 27:25 (12:10)

"Чеховские медведи": Олег Грамс, Дмитрий Павленко, Артём Грушко (вратари), Дмитрий Санталов (4), Дмитрий Корнев (2), Дмитрий Ковалёв (5), Кирилл Котов (1), Александр Черноиванов, Павел Андреев (3), Александр Котов (3), Роман Остащенко (3), Олег Скопинцев (1), Александр Измайлов (1), Алексей Карибов (2), Виктор Фурцев, Дмитрий Шелестюков (2).

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (2), Дмитрий Киселёв (12), Владислав Размаев, Николай Емельяненко (3), Роман Столяров, Павел Тураев (2), Глеб Смахтин (2), Тимур Солодовников (1), Дмитрий Богданов, Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (3), Александр Синицын.





Турнирное положение : "Чеховские медведи" (Московская область) - 31 очко (17 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 25(16), "СКИФ" (Кубань) - 23(16), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 22(18), "Динамо" (Астрахань) - 19(18), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 16(14), "Пермские медведи" (Пермь) - 15(16), "Каустик" (Волгоград) - 12(15), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 11