Новости Александр Грищук, фото РИА Новости Яковенко, Грищук и Непомнящий на пол-очка отстают от лидеров за два тура до финиша первого этапа шахматного Гран-при Шестой и седьмой туры состоялись в пятницу и субботу на первом этапе Гран-при ФИДЕ по шахматам , продолжающемся в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты).

Сыгранные партии принесли следующие результаты:

Шестой тур. Ян Непомнящий (Россия) - Ли Чао (Китай) 1:0, Рихард Раппорт (Венгрия) - Александр Рязанцев (Россия) 1:0, Дмитрий Яковенко (Россия) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) ничья, Хикару Накамура (США) - Александр Грищук (Россия) ничья, Павел Эльянов (Россия) - Евгений Томашевский (Россия) ничья, Майкл Адамс (Англия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) ничья, Левон Аронян (Армения) - Франсиско Вальехо (Испания) ничья, Хоу Ифань (Китай) - Дин Лижэнь (Китай) ничья, Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - Салех Салем (ОАЭ) ничья.

Седьмой тур. Салех Салем (ОАЭ) - Александр Рязанцев (Россия) 1:0, Ли Чао (Китай) - Павел Эльянов (Украина) 1:0, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Дмитрий Яковенко (Россия) ничья, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Ян Непомнящий (Россия) ничья, Александр Грищук (Россия) - Майкл Адамс (Англия) ничья, Евгений Томашевский (Россия) - Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) ничья, Дин Лижэнь (Китай) - Хикару Накамура (США) ничья, Рихард Раппорт (Венгрия) - Левон Аронян (Армения) ничья, Франсиско Вальехо (Испания) - Хоу Ифань (Китай) ничья.

Турнирное положение: 1-2. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - по 4.5 очка, 3-7. Майкл Адамс (Англия), Дмитрий Яковенко (Россия), Александр Грищук (Россия), Хикару Накамура (США), Ян Непомнящий (Россия) - по 4, 8-13. Рихард Раппорт (Венгрия), Ли Чао (Китай), Дин Лижэнь (Китай), Франсиско Вальехо (Испания), Левон Аронян (Армения), Хоу Ифань (Китай) - по 3.5, 14-15. Салех Салем (ОАЭ), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - по 3, 16-17. Евгений Томашевский (Россия), Павел Эльянов (Украина) - по 2.5, 18. Александр Рязанцев (Россия) - 2. Шарджа Непомнящий Ян Александрович Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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