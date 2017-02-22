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СТК "Атлант", Евгений Мартюченко и Николай Красников - победители первого этапа чемпионата России по кроссу на снегоходах

Первый этап чемпионата, первенства России и всероссийские соревнования "Чемпионат Мотоциклетной федерации России" по кроссу на снегоходах состоялись в Альметьевске (Республика Татарстан).





Первое место в чемпионате страны в командном зачёте занял ярославский СТК "Атлант" (Денис Рязанцев, Алексей Попов, Яков Карпман), набрав 326 очков. Серебро завоевала сборная ЯНАО - СТК "Ямбург" из Нового Уренгоя с 300 очками. Бронза - у команды "сборная ЯНАО - СТК "Факел" из Нового Уренгоя с 281 очком.





Тройку юниорского командного зачёта составили сборная ЯНАО - СТК "Ямбург" (360 очков), сборная ЯНАО - СТК "Факел" (337) и СТК "Ультиматум" из Альметьевска (185).





В личном зачёте чемпионата страны победил Евгений Мартюченко из Тюмени на снегоходе "LYNX" с суммой 75 очков (25+25+25). Серебро завоевал Дмитрий Скляров из Нового Уренгоя на "LYNX" с 58 очками (16+20+22). Бронзу выиграл Евгений Смолин из Нового Уренгоя на "ARCTIC CAT" с 56 очками (22+14+20).





В классе "Спорт" первенствовал многократный чемпион мира по мотогонкам на льду Николай Красников из Уфы на "LYNX" с 50 очками (25+25). Серебро завоевал Никита Богомолов из Нового Уренгоя на "LYNX" с 42 очками (20+22). Тройку замкнул Максим Мельников из села Июльское Воткинского района Удмуртии на "ARCTIC CAT" с 38 очками (18+20).





Всю тройку призёров среди юниоров составили представители Нового Уренгоя на снегоходах "LYNX": Михаил Колегов - 72 очка (22+25+25), Константин Санин - 69 (25+22+22) и Евгений Довбуш - 60 (20+20+20).



