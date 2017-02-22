На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Гандбол
Мотоциклетный спорт
Фехтование
Хоккей с мячом (бенди)
Мини-футбол
Регби
Гольф
Бадминтон
Стрелковый спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Гандбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
22.02.2017 20:52
"Ростов-Дон", "Лада" и "Уфа-Алиса" победили в матчах женского чемипионата России по гандболу
Очередные матчи женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Уфе, Вллгограде, Краснодаре и Ижевске. 

"Уфа-Алиса" принимала "Ростов-Дон". Встреча прошла при полном преимуществе ростовчанок, получивших преимущество "+15" уже к перерыву, а итоговая разница составила 24 мяча - 38:14. Восемь голов на счету Анны Вяхиревой. Ростовчанки продолжают лидировать со стопроцентным результатом, выиграв все 16 встреч. 

"Динамо-Синара" и "Астраханочка" встречались в Волгограде. Первый тайм прошёл в равной борьбе и завершился с ничейным счётом. После перерыва хозяйки большую часть времени лидировали с небольшим преимуществом, но в концовке астраханкам удалось спастись - 26:26. Карина Сабирова забросила в ворота хозяек семь мячей, у волгоградского клуба шесть голов в активе Полины Ведехиной. "Астраханочка" сохраняет вторую позицию в турнире, "Динамо-Синара" на шестом месте. 

Краснодарская "Кубань" принимала тольяттинскую "Ладу". Первый тайм завершился в преимуществом хозяев в четыре мяча, но после перерыва гостььи переломили ход игры и одержали волевую победу - 28:24. Семь мячей в ворота хозяек забросила Дарья Дмитриева. У проигравших шесть голов в активе Виктории Жилинскайте. "Лада" занимает третье место, "Кубань" - четвёртое. 

В Ижевске встречались местный "Университет" и "Уфа-Алиса". Первый тайм принёс уфимскому клубу перевес в пять голов, после перерыва разница увеличилась до восьми мячей - 32:24. В составе победительниц одинадцатью голами отличилась Алина Иринина. У проигравших семь точных бросков на счету Виктории Вахрушевой. "Уфа-Алиса" заработала первые два очка, но остаётся на последней, 11-й строчке турнирной таблицы. "Университет" с пятью очками идёт десятым. 

"Уфа-Алиса" (Уфа) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 14:38 (7:22)
"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Виолетта Поздеева, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко, Елизавета Фёдорова (1), Алина Кузнецова, Манижа Ходжиева (1), Тамара Барнева, Мария Будилина (1), Екатерина Бобина (4), Сузанна Гиголян (3), Алина Иринина (2), Мария Белова (1), Альбина Мурзалиева (1), Мария Тарасова, Екатерина Головачёва. 
"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Мария Басараб (вратари), Елена Сливинская (3), Юлия Манагарова (4), Майя Петрова, Анна Сень (3), Ана Паула Родригес Бело (3), Ольга Башкирова (4), Анна Вяхирева (8), Ксения Макеева (5), Ольга Черноиваненко (5), Сираба Дембеле (1), Лотте Григель (1), Александрина Кабрал Барбоса (1). 

"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Астраханочка" (Астрахань) 26:26 (12:12)
"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (1), Анна Кочетова (4), Елена Авдекова, Полина Ведехина (6), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова (2), Валерия Ганичева, Евгения Петрова, Екатерина Гребёнкина, Тамара Чопикян, София Синицына (1), Елизавета Собина (1), Анастасия Макина (3). 
"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова (вратари), Людмила Постнова (3), Мария Рачителева, Кристина Сорокина, Светлана Иванова, Карина Сабирова (7), Анна Шапошникова (1), Екатерина Левша (2), Милана Таженова (2), Светлана Кремнева, Наталья Чигиринова, Виктория Шичкина, Екатерина Зеленкова (2), Кристина Кожокарь (6), Яна Емельяненка (3). 

"Кубань" (Краснодар) - "Лада" (Тольятти) 24:28 (15:11)
"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Диана Закарьян, Оксана Свитанько (3), Ксения Дьяченко (1), Марина Судакова (3), Яна Ускова (3), Виктория Копосова, Виктория Жилинскайте (6), Екатерина Маренникова (3), Яна Жилинскайте, Юлия Наливко, Милана Рзаева, Ольга Горшенина (3), Оксана Королёва, Ирина Антонова (2).
"Лада": Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (3), Юлия Какмоля (1), Дарья Самохина (3), Дарья Дмитриева (7), Виолетта Голец (1), Александра Санникова (1), Варвара Юрьева, Ольга Щербак, Алёна Носикова (1), Елизавета Малашенко (4), Анастасия Портягина, Валентина Барынина, Ксения Карпачева, Ирина Снопова (4).

"Университет" (Ижевск) - "Уфа-Алиса" (Уфа) 24:32 (11:16)
"Университет": Юлия Пойлова, Кристина Плугина (вратари), Дарья Харская, Виктория Вахрушева (7), Дарья Сурнина (2), Ольга Тургенева, Валерия Дозморова, Ксения Трухина (2), Лилия Закиуллина, Василиса Кунгурцева, Анна Кандакова (1), Мария Керчикова (6), Лилия Чужанова (2), Елена Кудряшева (4), Ксения Обуховская, Юлия Таран. 
"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко (1), Елизавета Фёдорова, Алина Кузнецова, Тамара Барнева (1), Мария Будилина (1), Екатерина Бобина (8), Сузанна Гиголян (1), Алина Иринина (11), Мария Белова (4), Альбина Мурзалиева (4), Мария Тарасова (1), Екатерина Головачёва. 

Турнирное положение: "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) - 32 очка (16 игр), "Астраханочка" (Астрахань) - 25(15), "Лада" (Тольятти) - 24(14), "Кубань" (Краснодар) - 18(13), "Звезда" (Звенигород) - 18(15), "Динамо-Синара" (Волгоград) - 14(13), "Ставрополье-СКФУ" (Ставропольский край) - 10(14), "Луч" (Москва) - 7(14), "АГУ-Адыиф" (Майкоп) - 7(14), "Университет" (Ижевск) - 5(17), "Уфа-Алиса" (Уфа) - 2(17). 
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/22/110070.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
22.02.2017 20:52
"Ростов-Дон", "Лада" и "Уфа-Алиса" победили в матчах женского чемипионата России по гандболу
22.02.2017 20:51
"Чеховские медведи" и астраханское "Динамо" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу
21.02.2017 14:22
"Астраханочка" и "Кубань" вышли в "Финал четырёх" женского Кубка России по гандболу
18.02.2017 23:42
"УГНТУ-ВНЗМ" и "УОР №2" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу
16.02.2017 22:45
"Ростов-Дон" и "Звезда" одержали победы в женском чемпионате России по гандболу
16.02.2017 22:44
"Чеховские медведи", "СКИФ" и "Сунгуль" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу
14.02.2017 21:22
"Ростов-Дон" и "Кубань" с первых мест вышли в четвертьфинал женского гандбольного Кубка ЕГФ, "Лада" выбыла
Все новости
Сюжеты
В мире. XIV летние Паралимпийские игры. Лондон-2012
Чемпионат России по гандболу - 2014/15
Лига чемпионов по гандболу 2014/2015
Чемпионат мира по гандболу. Катар - 2015
Чемпионат Европы 2014
Публикации
19.02.2008 00:41
Открытый Кубок Москвы, посвященный Дню Защитника Отечества
Фото и видео
24.08.2008 11:16
Фото. Пекин 2008. Гандбол
22.08.2008 19:13
Фото. Пекин 2008. Россия - Дания 28:27
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 