"Ростов-Дон", "Лада" и "Уфа-Алиса" победили в матчах женского чемипионата России по гандболу

Очередные матчи женского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Уфе, Вллгограде, Краснодаре и Ижевске.





"Уфа-Алиса" принимала "Ростов-Дон". Встреча прошла при полном преимуществе ростовчанок, получивших преимущество "+15" уже к перерыву, а итоговая разница составила 24 мяча - 38:14. Восемь голов на счету Анны Вяхиревой. Ростовчанки продолжают лидировать со стопроцентным результатом, выиграв все 16 встреч.





"Динамо-Синара" и "Астраханочка" встречались в Волгограде. Первый тайм прошёл в равной борьбе и завершился с ничейным счётом. После перерыва хозяйки большую часть времени лидировали с небольшим преимуществом, но в концовке астраханкам удалось спастись - 26:26. Карина Сабирова забросила в ворота хозяек семь мячей, у волгоградского клуба шесть голов в активе Полины Ведехиной. "Астраханочка" сохраняет вторую позицию в турнире, "Динамо-Синара" на шестом месте.





Краснодарская "Кубань" принимала тольяттинскую "Ладу". Первый тайм завершился в преимуществом хозяев в четыре мяча, но после перерыва гостььи переломили ход игры и одержали волевую победу - 28:24. Семь мячей в ворота хозяек забросила Дарья Дмитриева. У проигравших шесть голов в активе Виктории Жилинскайте. "Лада" занимает третье место, "Кубань" - четвёртое.





В Ижевске встречались местный "Университет" и "Уфа-Алиса". Первый тайм принёс уфимскому клубу перевес в пять голов, после перерыва разница увеличилась до восьми мячей - 32:24. В составе победительниц одинадцатью голами отличилась Алина Иринина. У проигравших семь точных бросков на счету Виктории Вахрушевой. "Уфа-Алиса" заработала первые два очка, но остаётся на последней, 11-й строчке турнирной таблицы. "Университет" с пятью очками идёт десятым.





"Уфа-Алиса" (Уфа) - "Ростов-Дон" (Ростов-на-Дону) 14:38 (7:22)

"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Виолетта Поздеева, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко, Елизавета Фёдорова (1), Алина Кузнецова, Манижа Ходжиева (1), Тамара Барнева, Мария Будилина (1), Екатерина Бобина (4), Сузанна Гиголян (3), Алина Иринина (2), Мария Белова (1), Альбина Мурзалиева (1), Мария Тарасова, Екатерина Головачёва.

"Ростов-Дон": Галина Мехдиева, Катрин Лунде, Мария Басараб (вратари), Елена Сливинская (3), Юлия Манагарова (4), Майя Петрова, Анна Сень (3), Ана Паула Родригес Бело (3), Ольга Башкирова (4), Анна Вяхирева (8), Ксения Макеева (5), Ольга Черноиваненко (5), Сираба Дембеле (1), Лотте Григель (1), Александрина Кабрал Барбоса (1).





"Динамо-Синара" (Волгоград) - "Астраханочка" (Астрахань) 26:26 (12:12)

"Динамо-Синара": Мария Дувакина, Эвелина Аношкина (вратари), Екатерина Чернова (1), Анна Кочетова (4), Елена Авдекова, Полина Ведехина (6), Кристина Алирзаева, Дарья Беликова (2), Валерия Ганичева, Евгения Петрова, Екатерина Гребёнкина, Тамара Чопикян, София Синицына (1), Елизавета Собина (1), Анастасия Макина (3).

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова (вратари), Людмила Постнова (3), Мария Рачителева, Кристина Сорокина, Светлана Иванова, Карина Сабирова (7), Анна Шапошникова (1), Екатерина Левша (2), Милана Таженова (2), Светлана Кремнева, Наталья Чигиринова, Виктория Шичкина, Екатерина Зеленкова (2), Кристина Кожокарь (6), Яна Емельяненка (3).





"Кубань" (Краснодар) - "Лада" (Тольятти) 24:28 (15:11)

"Кубань": Виктория Калинина, Виктория Самарская (вратари), Диана Закарьян, Оксана Свитанько (3), Ксения Дьяченко (1), Марина Судакова (3), Яна Ускова (3), Виктория Копосова, Виктория Жилинскайте (6), Екатерина Маренникова (3), Яна Жилинскайте, Юлия Наливко, Милана Рзаева, Ольга Горшенина (3), Оксана Королёва, Ирина Антонова (2).

"Лада": Елена Уткина, Олеся Цивка (вратари), Полина Горшкова (3), Юлия Какмоля (1), Дарья Самохина (3), Дарья Дмитриева (7), Виолетта Голец (1), Александра Санникова (1), Варвара Юрьева, Ольга Щербак, Алёна Носикова (1), Елизавета Малашенко (4), Анастасия Портягина, Валентина Барынина, Ксения Карпачева, Ирина Снопова (4).





"Университет" (Ижевск) - "Уфа-Алиса" (Уфа) 24:32 (11:16)

"Университет": Юлия Пойлова, Кристина Плугина (вратари), Дарья Харская, Виктория Вахрушева (7), Дарья Сурнина (2), Ольга Тургенева, Валерия Дозморова, Ксения Трухина (2), Лилия Закиуллина, Василиса Кунгурцева, Анна Кандакова (1), Мария Керчикова (6), Лилия Чужанова (2), Елена Кудряшева (4), Ксения Обуховская, Юлия Таран.

"Уфа-Алиса": Анна Степаненко, Оксана Федиско (вратари), Анастасия Ниценко (1), Елизавета Фёдорова, Алина Кузнецова, Тамара Барнева (1), Мария Будилина (1), Екатерина Бобина (8), Сузанна Гиголян (1), Алина Иринина (11), Мария Белова (4), Альбина Мурзалиева (4), Мария Тарасова (1), Екатерина Головачёва.



