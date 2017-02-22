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22.02.2017 20:51
"Чеховские медведи" и астраханское "Динамо" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу
Очередные матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Челябинске и Санкт-Петербурге. 

Челябинские динамовцы, замыкающие турнирную таблицу, принимали лидеров - подмосковных "Чеховских медведей". К перервыу гости были впереди на девять мячей, а к финальной сирене счёт достиг крупного - 35:20 в пользу подмоковного клуба. Пять мячей в ворота хозяев забросил Александр Измайлов. Команды укрепили своё положение на разных полюсах таблицы - чеховцы на шесть очков опережают ближайших конкурентов, челябинцы же на три очка отстают от предпоследнего места, сыграв на два матча больше. 

"Университет Лесгафта - Нева" из Санкт-Петербурга принимал астраханское "Динамо". После первого тайма питерцы вели с минимальной разницей, но во второй половине астраханцы перехватили инициативу и одержали волевую победу - 30:28. Евгений Кохан забросил в ворота хозяев семь мячей. Проигравшим не помогли девять голов Павла Кунгурова и восемь - Кирилла Воронина. "Университет Лесгафта - Нева" остаётся на втором месте, но отставание краснодарского клуба "СКИФ", идущего третьим, составляет лишь два очка. Астраханцы занимают пятую строчку турнирной таблицы. 

"Динамо" (Челябинск) - "Чеховские медведи" (Московская область) 20:35 (7:16)
"Динамо": Александр Пискаев, Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко, Владислав Донцов - 2 забитых гола (вратари), Андрей Коркин, Артём Раев, Александр Вислогузов (2), Александр Ковбарь, Андрей Яргычов, Альберт Матюхов (2), Евгений Макин (1), Дмитрий Чаплыгин (2), Виктор Долинин (2), Сергей Орловский (5), Максим Струшинский (3), Никита Сибирев (1). 
"Чеховские медведи": Дмитрий Павленко, Артём Грушко (вратари), Дмитрий Санталов (3), Дмитрий Корнев (3), Дмитрий Ковалёв (3), Кирилл Котов (3), Александр Черноиванов (1), Павел Андреев (2), Михаил Шарков (1), Александр Котов (3), Роман Остащенко (1), Олег Скопинцев (4), Александр Измайлов (5), Алексей Карибов (2), Виктор Фурцев (3), Дмитрий Шелестюков (1). 

"Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Астрахань) 28:30 (15:14)
"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров (9), Дмитрий Киселёв (2), Владислав Размаев, Николай Емельяненко (2), Павел Тураев (1), Глеб Смахтин, Павел Елистратов, Тимур Солодовников (1), Дмитрий Богданов (5), Виктор Зайцев, Кирилл Воронин (8), Александр Синицын. 
"Динамо": Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (7), Александр Ермаков (1), Денис Васильев (6), Григорий Черниченко, Дмитрий Кантемиров (1), Юрий Татарин (1), Глеб Чернов (1), Владислав Васильев (4), Юрий Орлов (3), Арсений Ухваркин (5), Андрей Демченков (1). 

Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 29 очков (16 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 23(15), "СКИФ" (Краснодар) - 21(15), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 20(17), "Динамо" (Астрахань) - 19(17), "Пермские медведи" (Пермь) - 15(14), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 14(13), "Каустик" (Волгоград) - 12(15), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 11(16), "Сунгуль" (Снежинск) - 9(16), "УОР №2" (Москва) - 6(13), "Динамо" (Челябинск) - 3(15). 

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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