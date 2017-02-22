На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Гандбол
Мотоциклетный спорт
Фехтование
Хоккей с мячом (бенди)
Мини-футбол
Регби
Гольф
Бадминтон
Стрелковый спорт
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Шахматы
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
22.02.2017 20:49
Шахрияр Мамедьяров, фото с 1news.az
Мамедьяров и Вашье-Лаграв лидируют после пяти туров шахматного Гран-при
Четвёртый и пятый туры состоялись во вторник и среду на первом этапе Гран-при ФИДЕ по шахматам, продолжающемся в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты). 

Сыгранные партии принесли следующие результаты:

Четвёртый тур.  Ли Чао (Китай) - Евгений Томашевский (Россия) 1:0, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Майкл Адамс (Англия) 1:0, Левон Аронян (Армения) - Александр Рязанцев (Россия) ничья, Дмитрий Яковенко (Россия) - Дин Лижэнь (Китай) ничья, Ян Непомнящий (Россия) - Александр Грищук (Россия) ничья, Хикару Накамура (США) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) ничья, Павел Эльянов (Украина) - Хоу Ифань (Китай) ничья, Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - Франсиско Вальехо (Испания) ничья, Рихард Раппорт (Венгрия) - Салех Салем (ОАЭ) ничья. 

Пятый тур. Александр Грищук (Россия) - Павел Эльянов (Украина) 1:0, Александр Рязанцев (Россия) - Дмитрий Яковенко (Россия) 0:1, Дин Лижэнь (Китай) - Ян Непомнящий (Россия) ничья, Евгений Томашевский (Россия) - Рихард Раппорт (Венгрия) ничья, Майкл Адамс (Англия) - Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) 1:0, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Хикару Накамура (США) ничья, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Левон Аронян (Армения) ничья, Франсиско Вальехо (Испания) - Ли Чао (Китай) ничья, Салех Салем (ОАЭ) - Хоу Ифань (Китай) ничья.

Турнирное положение: 1-2. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - по 3.5 очка, 3-6. Майкл Адамс (Англия), Дмитрий Яковенко (Россия), Александр Грищук (Россия), Хикару Накамура (США) - по 3, 7-12. Дин Лижэнь (Китай), Ли Чао (Китай), Левон Аронян (Армения), Франсиско Вальехо (Испания), Хоу Ифань (Китай), Ян Непомнящий (Россия) - по 2.5, 13-16. Рихард Раппорт (Венгрия), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия), Александр Рязанцев (Россия), Павел Эльянов (Украина) - по 2, 17-18. Евгений Томашевский (Россия), Салех Салем (ОАЭ) - по 1.5. 
Города:
Шарджа
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/22/110068.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
22.02.2017 20:49
Мамедьяров и Вашье-Лаграв лидируют после пяти туров шахматного Гран-при
22.02.2017 20:48
Харика на тай-брейке обыграла Дзагнидзе и вышла в полуфинал женского чемпионата мира по шахматам
21.02.2017 19:54
Костенюк, Музычук и Тань Чжунъи вышли в полуфинал женского чемпионата мира по шахматам
21.02.2017 12:43
Вашье-Лаграв лидирует, Яковенко, Рязанцев, Грищук и Непомнящий в середине таблицы первого этапа шахматного Гран-при
20.02.2017 08:27
Александра Костенюк вышла в четвертьфинал женского чемпионата мира по шахматам
18.02.2017 22:26
Непомнящий, Грищук, Томашевский, Яковенко и Рязанцев сыграли вничью на старте первого этапа шахматного Гран-при
18.02.2017 21:49
Костенюк и Гиря сыграют тай-брейки, Погонина не попала в четвертьфинал женского чемпионата мира по шахматам
Все новости
Сюжеты
Санкции США в отношении Илюмжинова
В мире. Финансы и спорт
Чемпионат мира по шахматам среди женщин. Сочи - 2015
Гран-при ФИДЕ по шахматам 2014/2015
42-я Всемирная шахматная Олимпиада. Баку-2016
Публикации
20.07.2012 15:21
20 июля - Международный день шахмат
Фото и видео
20.01.2008 16:10
Видео. Вехи жизни Бобби Фишера
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 