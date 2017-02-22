Новости Шахрияр Мамедьяров, фото с 1news.az Мамедьяров и Вашье-Лаграв лидируют после пяти туров шахматного Гран-при Четвёртый и пятый туры состоялись во вторник и среду на первом этапе Гран-при ФИДЕ по шахматам, продолжающемся в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты).

Сыгранные партии принесли следующие результаты:

Четвёртый тур. Ли Чао (Китай) - Евгений Томашевский (Россия) 1:0, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Майкл Адамс (Англия) 1:0, Левон Аронян (Армения) - Александр Рязанцев (Россия) ничья, Дмитрий Яковенко (Россия) - Дин Лижэнь (Китай) ничья, Ян Непомнящий (Россия) - Александр Грищук (Россия) ничья, Хикару Накамура (США) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) ничья, Павел Эльянов (Украина) - Хоу Ифань (Китай) ничья, Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - Франсиско Вальехо (Испания) ничья, Рихард Раппорт (Венгрия) - Салех Салем (ОАЭ) ничья.

Пятый тур. Александр Грищук (Россия) - Павел Эльянов (Украина) 1:0, Александр Рязанцев (Россия) - Дмитрий Яковенко (Россия) 0:1, Дин Лижэнь (Китай) - Ян Непомнящий (Россия) ничья, Евгений Томашевский (Россия) - Рихард Раппорт (Венгрия) ничья, Майкл Адамс (Англия) - Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) 1:0, Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Хикару Накамура (США) ничья, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Левон Аронян (Армения) ничья, Франсиско Вальехо (Испания) - Ли Чао (Китай) ничья, Салех Салем (ОАЭ) - Хоу Ифань (Китай) ничья.

Турнирное положение: 1-2. Максим Вашье-Лаграв (Франция), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - по 3.5 очка, 3-6. Майкл Адамс (Англия), Дмитрий Яковенко (Россия), Александр Грищук (Россия), Хикару Накамура (США) - по 3, 7-12. Дин Лижэнь (Китай), Ли Чао (Китай), Левон Аронян (Армения), Франсиско Вальехо (Испания), Хоу Ифань (Китай), Ян Непомнящий (Россия) - по 2.5, 13-16. Рихард Раппорт (Венгрия), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия), Александр Рязанцев (Россия), Павел Эльянов (Украина) - по 2, 17-18. Евгений Томашевский (Россия), Салех Салем (ОАЭ) - по 1.5. Шарджа Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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