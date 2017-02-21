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21.02.2017 12:43
Максим Вашье-Лаграв, фото с chess-news.ru
Вашье-Лаграв лидирует, Яковенко, Рязанцев, Грищук и Непомнящий в середине таблицы первого этапа шахматного Гран-при
Три тура провели участники первого этапа Гран-при ФИДЕ по шахматам, проходящего в Шардже (Объединённые Арабские Эмираты).

Сыгранные партии принесли следующие результаты:

Второй тур. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) - Евгений Томашевский (Россия) 1:0, Рихард Раппорт (Венгрия) - Максим Вашье-Лаграв (Франция) 0:1, Салех Салем (ОАЭ) - Дин Лижэнь (Китай) 0:1, Ян Непомнящий (Россия) - Александр Рязанцев (Россия) ничья, Дмитрий Яковенко (Россия) - Александр Грищук (Россия) ничья, Левон Аронян (Армения) - Майкл Адамс (Англия) ничья, Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) - Хикару Накамура (США) ничья, Павел Эльянов (Украина) - Франсиско Вальехо (Испания) ничья, Ли Чао (Китай) - Хоу Ифань (Китай) ничья.

Третий тур. Хикару Накамура (США) - Рихард Раппорт (Венгрия) 1:0, Александр Грищук (Россия) - Левон Аронян (Армения) ничья, Франсиско Вальехо (Испания) - Ян Непомнящий (Россия) ничья, Хоу Ифань (Китай) - Дмитрий Яковенко (Россия) ничья, Александр Рязанцев (Россия) - Ли Чао (Китай) ничья, Евгений Томашевский (Россия) - Салех Салем (ОАЭ) ничья, Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) ничья, Майкл Адамс (Англия) - Павел Эльянов (Украина) ничья, Дин Лижэнь (Китай) - Йон Людвиг Хаммер (Норвегия) ничья.

Турнирное положение: 1. Максим Вашье-Лаграв (Франция) - 2.5 очка, 2-4. Майкл Адамс (Англия), Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан), Хикару Накамура (США) - по 2, 5-14. Дин Лижэнь (Китай), Йон Людвиг Хаммер (Норвегия), Дмитрий Яковенко (Россия), Франсиско Вальехо (Испания), Александр Рязанцев (Россия), Левон Аронян (Армения), Александр Грищук (Россия), Хоу Ифань (Китай), Павел Эльянов (Украина), Ян Непомнящий (Россия) - по 1.5, 15-17. Рихард Раппорт (Венгрия), Евгений Томашевский (Россия), Ли Чао (Китай) - по 1, 18. Салех Салем (ОАЭ) - 0.5.
Города:
Шарджа
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/21/110062.html
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