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20.02.2017 12:21
фото с amfr.ru
Женская молодёжная сборная России по мини-футболу выиграла два товарищеских матча у сборной Чехии
Женская молодёжная сборная России по мини-футболу провела в пятницу и субботу в Чехии два товарищеских матча со сборной этой страны.

Первый матч состоялся в городе Ческа Липа. Два быстрых гола забили Елизавета Никитина и Варвара Бычкова, в середине первого тайма автором третьего гола стала Ольга Тигина, а итог первой половине подвела Елизавета Никитина. Во вторые двадцать минут команды дважды обменялись голами. На точные удары Ксении Ольковой и забившей свой второй мяч Бычковой хозяйки ответили своими результативными атаками. 6:2 - убедительная победа нашей команды.  

Вторая встреча прошла в Теплице. На первых минутах игры счёт открыла Ксения Олькова, но в середине тайма хозяйки восстановили равновесие. После перерыва Марина Фёдорова вернула преимущество российским футболисткам, а на последних минутах Анастасия Дурандина и вновь Олькова сняли вопрос о победителе - 4:1 в пользу сборной России.

Первый матч. Чехия - Россия 2:6 (0:4)
0:1. Елизавета Никитина, 2
0:2. Варвара Бычкова, 4
0:3. Ольга Тигина, 11
0:4. Елизавета Никитина, 18
0:5. Ксения Олькова, 28
1:5. Станикова, 33
1:6. Варвара Бычкова, 36
2:6. Важутова, 38.

Состав сборной России: Линда Суханова, Мария Гусева (вратари), Ольга Тигина, Алина Ефипова, Анастасия Дурандина, Ксения Олькова (капитан), Елизавета Никитина, Валерия Хлебосолова, Лиана Юхаева, Эльнара Гамидова, Наталья Пацекина, Варвара Бычкова, Марина Фёдорова, Дина Данилова.

Предупреждена Эльнара Гамидова (6).

Второй матч. Чехия - Россия 1:4 (1:1)
0:1. Ксения Олькова, 4
1:1. Барбара Хулова, 10
1:2. Марина Фёдорова, 26
1:3. Анастасия Дурандина, 37
1:4. Ксения Олькова, 39.

Состав сборной России: Линда Суханова, Мария Гусева (вратари), Ольга Тигина, Алина Ефипова, Анастасия Дурандина, Ксения Олькова (капитан), Елизавета Никитина, Валерия Хлебосолова, Лиана Юхаева, Эльнара Гамидова, Наталья Пацекина, Варвара Бычкова, Марина Фёдорова, Дина Данилова.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/20/110059.html
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