Новости "УГНТУ-ВНЗМ" и "УОР №2" победили в матчах мужского чемпионата России по гандболу Очередные матчи предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Уфе, Волгограде и Москве.



Уфимский клуб "УГНТУ-ВНЗМ" принимал "Сунгуль" из Снежинска. В первом тайме хозяева добились преимущества в пять мячей. Во второй половине гости обострили борьбу, но спасти игру не смогли - 27:25 в пользу уфимцев. В составе победителей по пять голов на счету Никиты Ломова, Владислава Бахтина и Дмитрия Киреева. Гостям не помогли восемь мячей Никиты Долганова. "УГНТУ-ВНЗМ" занимает девятую строчку турнирной таблицы, "Сунгуль" идёт десятым.



В Волгограде встречались "Каустик" и краснодарский "СКИФ". Встреча проходила с переменным успехом - обе команды выходили вперёд, но ни одна не смогла далеко оторваться от соперника. В итоге ничья - 26:26. Высокую результативность - одиннадцать голов показал в составе хозяев Михаил Виноградов. У гостей восемь точных бросков в активе Евгения Волобуева. "СКИФ" замыкает тройку лидеров турнира, "Каустик" занимает восьмое место.



Столичная команда "УОР №2" принимала "СГАУ-Саратов". В первом тайме москвичи забросили на пять мячей больше соперника, во вторые тридцать минут - ещё на три. В итоге - уверенная победа хозяев со счётом 32:24. В составе победителей девятью голами отметился Евгений Цахариас, у проигравших по пять взятий ворот на счету Александра Рыжкова и Дениса Афонина. "СГАУ-Саратов" остаётся на четвёртом месте, "УОР №2" идёт одиннадцатым.



"УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - "Сунгуль" (Снежинск) 27:25 (15:10)

"УГНТУ-ВНЗМ": Дмитрий Шелудько, Роман Сураев (вратари), Игорь Кабанов, Никита Ломов (5), Вадим Ковалёв (1), Андрей Иванов, Алексей Гетманов (3), Владислав Бахтин (5), Владимир Фомичёв (1), Александр Мальцев, Александр Аброскин, Дмитрий Павлов, Сергей Писаренко (1), Дмитрий Киреев (5), Дмитрий Корякин (4), Иван Федиско (2).

"Сунгуль": Андрей Голубев, Николай Костенко (вратари), Никита Долганов (8), Иван Фирсов (1), Матвей Прохоров, Сергей Ломов (1), Игорь Иванов (4), Евгений Дудик (1), Никита Тропин (4), Данил Гумянов, Сергей Киселёв, Сергей Ушаков, Степан Ермаков, Виктор Бабкин (5), Алексей Морозов (1).



"Каустик" (Волгоград) - "СКИФ" (Краснодар) 26:26 (14:13)

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Тамерлан Мусаев, Алексей Косогов (2), Никита Гугняев (1), Михаил Виноградов (11), Артём Соловьёв, Артём Введенский, Сергей Косенков (3), Алексей Фокин (2), Андрекй Мазаев (1), Александр Денисов, Роман Макришин (2), Сергей Тафинцев, Василий Наконечный (2), Эрик Фуамба Ндумби (2).

"СКИФ": Денис Заболотин, Дмитрий Кузнецов (вратари), Максим Михалин, Канан Аскеров (1), Алексей Арчибасов, Дмитрий Копосов (2), Евгений Волобуев (8), Александр Шкуринский (2), Сергей Николаенков, Дмитрий Свистунов (2), Николай Близнов, Вячеслав Касаткин (4), Игорь Карлов (4), Валентин Воробьёв (3), Никита Степанов.



"УОР №2" (Москва) - "СГАУ-Саратов" (Саратов) 32:24 (18:13)

"УОР №2": Павел Сукосян, Данила Сачков (вратари), Тимур Муратов (3), Максим Маковецкий, Руслан Хабибов (3), Евгений Цахариас (9), Владислав Коршунов, Олег Спасенов, Илья Рябов (7), Марк Ларин (5), Сергей Окишев, Сергей Косоротов (5), Андрей Гордеев, Иван Нанов, Кирилл Гафуров, Денис Смолянец.

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко (вратари), Сергей Томилин (1), Роберт Сафин, Ян Ковалёв (3), Артём Пономарёв, Илья Колпаков, Максим Саликов (4), Александр Кузьмин, Александр Рыжков (5), Олег Кривенко (1), Владимир Ахремочкин (1), Дмитрий Артамонов (4), Денис Афонин (5), Максим Зяблов.



Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 27 очков (15 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 23(14), "СКИФ" (Краснодар) - 20(15), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 20(17), "Динамо" (Астрахань) - 17(16), "Пермские медведи" (Пермь) - 15(14), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 14(13), "Каустик" (Волгоград) - 13(15), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 11(16), "Сунгуль" (Снежинск) - 9(16), "УОР №2" (Москва) - 6(13), "Динамо" (Челябинск) - 3(14).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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