Новости "Динамо", "Дина" и "Норильский никель" одержали крупные победы в матчах чемпионата России по мини-футболу Четыре матча 16-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу.



Подмосковные динамовцы принимали в Щёлкове МФК "Тюмень". В первом тайме два мяча подряд в ворота гостей забили Фернандиньо и Сергей Сергеев. Во второй половине мяч семь раз влетел в ворота тюменцев, причём пять голов состоялись в последние пять минут. В итоге - 9:0 в пользу бело-голубых. Хет-трик сделал Ренат Шакиров, автором дубля стал Фернандиньо. "Динамо" занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, "Тюмень" - седьмую.



Московская "Дина" упрочила лидерство после выездного матча с аутсайдером - МФК "Ухта". В первом тайме гости забили быстрый гол, а затем трижды подряд отличились перед перерывом. Незадолго до конца встречи москвичи поставили победную точку - 5:0. "Дина" увеличила отрыв от второго места до четырёх очков при двух играх в запасе, в активе ухтинцев по-прежнему лишь два очка.



"Синара" принимала в Екатеринбурге "Газпром-Югру" из Югорска. Забив первыми, уральцы за десять минут до перерыва уже уступали один мяч, а в начале второго тайма - два. Однако вскоре хозяева сократили разрыв, а на последней минуте ушли от поражения - 3:3. "Газпром-Югра" идёт на втором месте, "Синара" - на пятом.



В Глазове встречались "Прогресс" и "Норильский никель". Гости открыли счёт уже на первой минуте, до перерыва команды отличились ещё по разу. Главные события произошли за пятиминутный отрезок в середине второго тайма, когда в ворота хозяев влетели четыре мяча. В итоге крупная победа северян - 6:1. Дубль сделал иколай Канивец. "Прогресс" занимает восьмую строчку турнирной таблицы, "Норильский никель" - девятую.



"Динамо" (Московская область) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 9:0 (2:0)

1:0. Фернандиньо, 9

2:0. Сергеев, 9

3:0. Шакиров, 34

4:0. Шакиров, 40

5:0. Сирило, 46

6:0. Нандо, 47

7:0. Фернандиньо, 48

8:0. Шакиров, 49

9:0. Вилде, 50.



"Синара" (Екатеринбург) - "Газпром-Югра" (Югорск) 3:3 (1:2)

1:0. Дёмин, 7

1:1. Чишкала, 8

1:2. Эдер Лима, 15

1:3. Шевчук, 28, в свои ворота

2:3. Соколов, 30

3:3. Герасимов, 50.



"Прогресс" (Глазов) - "Норильский никель" (Норильск) 1:6 (1:2)

0:1. Чащин, 1

0:2. Канивец, 10

1:2. Катанэ, 23

1:3. Кузенок, 36

1:4. Куманькин, 36

1:5. Канивец, 40

1:6. Чащин, 40.



МФК "Ухта" (Ухта) - "Дина" (Москва) 0:5 (0:4)

0:1. Абрамов, 2

0:2. Ниязов, 23

0:3. Понкратов, 24

0:4. Багиров, 25

0:5. Асадов, 48.



Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 51 очко (21 игра), "Газпром-Югра" (Югорск) - 47(23), "Сибиряк" (Новосибирск) - 42(21), "Динамо" (Московская область) - 41(21), "Синара" (Екатеринбург) - 38(21), "КПРФ" (Москва) - 27(21), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 25(23), "Прогресс" (Глазов) - 23(22), "Норильский никель" (Норильск) - 22(21), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(20), МФК "Ухта" (Ухта) - 2(22).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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