На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Шахматы
Мини-футбол
Фехтование
Хоккей с мячом (бенди)
Мотоциклетный спорт
Автомобильный спорт
Дзюдо
Регби
Хоккей на траве
Футбол
Пляжный волейбол
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мини-футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
18.02.2017 23:09
"Динамо", "Дина" и "Норильский никель" одержали крупные победы в матчах чемпионата России по мини-футболу
Четыре матча 16-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги состоялись в пятницу и субботу.

Подмосковные динамовцы принимали в Щёлкове МФК "Тюмень". В первом тайме два мяча подряд в ворота гостей забили Фернандиньо и Сергей Сергеев. Во второй половине мяч семь раз влетел в ворота тюменцев, причём пять голов состоялись в последние пять минут. В итоге - 9:0 в пользу бело-голубых. Хет-трик сделал Ренат Шакиров, автором дубля стал Фернандиньо. "Динамо" занимает четвёртую строчку турнирной таблицы, "Тюмень" - седьмую.

Московская "Дина" упрочила лидерство после выездного матча с аутсайдером - МФК "Ухта". В первом тайме гости забили быстрый гол, а затем трижды подряд отличились перед перерывом. Незадолго до конца встречи москвичи поставили победную точку - 5:0. "Дина" увеличила отрыв от второго места до четырёх очков при двух играх в запасе, в активе ухтинцев по-прежнему лишь два очка.

"Синара" принимала в Екатеринбурге "Газпром-Югру" из Югорска. Забив первыми, уральцы за десять минут до перерыва уже уступали один мяч, а в начале второго тайма - два. Однако вскоре хозяева сократили разрыв, а на последней минуте ушли от поражения - 3:3. "Газпром-Югра" идёт на втором месте, "Синара" - на пятом.

В Глазове встречались "Прогресс" и "Норильский никель". Гости открыли счёт уже на первой минуте, до перерыва команды отличились ещё по разу. Главные события произошли за пятиминутный отрезок в середине второго тайма, когда в ворота хозяев влетели четыре мяча. В итоге крупная победа северян - 6:1. Дубль сделал иколай Канивец. "Прогресс" занимает восьмую строчку турнирной таблицы, "Норильский никель" - девятую.

"Динамо" (Московская область) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 9:0 (2:0)
1:0. Фернандиньо, 9
2:0. Сергеев, 9
3:0. Шакиров, 34
4:0. Шакиров, 40
5:0. Сирило, 46
6:0. Нандо, 47
7:0. Фернандиньо, 48
8:0. Шакиров, 49
9:0. Вилде, 50.

"Синара" (Екатеринбург) - "Газпром-Югра" (Югорск) 3:3 (1:2)
1:0. Дёмин, 7
1:1. Чишкала, 8
1:2. Эдер Лима, 15
1:3. Шевчук, 28, в свои ворота
2:3. Соколов, 30
3:3. Герасимов, 50.

"Прогресс" (Глазов) - "Норильский никель" (Норильск) 1:6 (1:2)
0:1. Чащин, 1
0:2. Канивец, 10
1:2. Катанэ, 23
1:3. Кузенок, 36
1:4. Куманькин, 36
1:5. Канивец, 40
1:6. Чащин, 40.

МФК "Ухта" (Ухта) - "Дина" (Москва) 0:5 (0:4)
0:1. Абрамов, 2
0:2. Ниязов, 23
0:3. Понкратов, 24
0:4. Багиров, 25
0:5. Асадов, 48.

Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 51 очко (21 игра), "Газпром-Югра" (Югорск) - 47(23), "Сибиряк" (Новосибирск) - 42(21), "Динамо" (Московская область) - 41(21), "Синара" (Екатеринбург) - 38(21), "КПРФ" (Москва) - 27(21), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 25(23), "Прогресс" (Глазов) - 23(22), "Норильский никель" (Норильск) - 22(21), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(20), МФК "Ухта" (Ухта) - 2(22).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/18/110053.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
18.02.2017 23:09
"Динамо", "Дина" и "Норильский никель" одержали крупные победы в матчах чемпионата России по мини-футболу
16.02.2017 22:45
"Дина" разгромила "Сибиряк" в первом полуфинальном матче Кубка России по мини-футболу
13.02.2017 22:11
"Газпром-Югра" и "Синара" победили "Сибиряк" и "Тюмень" в чемпионате России по мини-футболу
09.02.2017 21:34
"Дина" разгромила "Газпром-Югру", "Тюмень" вырвала победу у "Синары" в четвертьфиналах Кубка России по мини-футболу
06.02.2017 22:41
"Дина" и "Газпром-Югра" победили в матчах чемпионата России по мини-футболу
04.02.2017 22:47
"Сибиряк" и "Синара" выиграли по два матча в 14-м туре чемпионата России по мини-футболу
31.01.2017 13:37
Сборная России по мини-футболу завершила вничью второй товарищеский матч с португальцами
Все новости
Сюжеты
Чемпионат KFC 2014
Чемпионат России по мини-футболу 2014/15
Чемпионат Европы по мини-футболу. Сербия-2016
Кубок УЕФА по мини-футболу 2014/2015
Чемпионат мира по мини-футболу. Колумбия-2016
Публикации
10.06.2014 15:08
Чемпионат KFC в твоем городе: Москва
Фото и видео
10.06.2014 14:50
Фото. Мини-футбол. Чемпионат KFC 2014. Двадцатый этап. Санкт-Петербург
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 