Новости Яри-Матти Латвала, фото с automobilsport.com Яри-Матти Латвала выиграл Ралли Швеции в чемпионате WRC Второй этап чемпионата мира по автоспорту 2017 года в классическом ралли (WRC) - Ралли Швеции состоялся в минувший уик-энд на снежных дорогах этой страны.



Общая протяжённость этапа составила 1415.18 км, в том числе 18 спецучастков протяжённостью 331.74 км.



Победу по итогам четырёх соревновательных дней одержал финский гонщик Яри-Матти Латвала (штурман Миикка Анттила) на "Тойоте". Второе место занял эстонский пилот Отт Тянак (штурман Мартин Ярвеоя) на "Форде". Тройку лучших замкнул четырёхкратный и действующий чемпион мира француз Себастьен Ожье (штурман Жюльен Инграссиа) на "Форде".



Четвёртым финишировал испанец Дани Сордо на "Хёндэ", пятым - ирландец Крейг Брин на "Ситроене", шестым - британец Элфин Эванс на "Форде", седьмым - новозеландец Хэйден Паддон на "Хёндэ", восьмым - француз Стефан Лефевр на "Ситроене", девятым - швед Понтус Тидеманд на "Шкоде", десятым - финн Теему Сунинен на "Форде".



По сумме этапов в Монте-Карло и Швеции таблицу чемпионата возглавил Яри-Матти Латвала, набрав 48 очков. На втором месте Себастьен Ожье с 44 очками, тройку лучших замыкает Отт Тянак, набрав 33 очка. На четвёртом месте Отт Тянак с 25 очками, на пятом - Крейг Брин (20), на шестом - Элфин Эванс (18), на седьмом - Стефан Лефевр (10), на восьмом - бельгиец Тьерри Нёвилль на "Хёндэ" (8), на девятом - Хэйден Паддон (7), на десятом - норвежец Андреас Миккельсен на "Шкоде" (6).



WRC. Второй этап. Ралли Швеции. Итоговое положение участников.



1. Яри-Матти Латвала (Финляндия, "Тойота") – 2:36.03,6

2. Отт Тянак (Эстония, "Форд") +29.2

3. Себастьен Ожье (Франция, "Форд") +59.5

4. Дани Сордо (Испания, "Хёндэ") +2:11.5

5. Крейг Брин (Ирландия, "Ситроен") +2.51,2

6. Элфин Эванс (Великобритания, "Форд") +5:26.6

7. Хэйден Паддон (Новая Зеландия, "Хёндэ") +5:31.2

8. Стефан Лефевр (Франция, "Ситроен") +7:14.7

9. Понтус Тидеманд (Швеция, "Шкода") +9:11.1

10. Теему Сунинен (Финляндия, "Форд") +10:02.9. Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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