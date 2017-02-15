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15.02.2017 21:22
Женская сборная России заняла шестое место на втором этапе Мировой лиги по хоккею на траве
Второй этап Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд состоялся с 4 по 12 февраля в испанской Валенсии.

Сборная России начала групповой этап матчем с хозяйками турнира - испанскими хоккеистками. Россиянки потерпели поражение со счётом 4:8 (2:4). Голы сборной России: 1:3 - Богдана Садовая (22), 2:4 - Богдана Садовая (25), 3:7 - Богдана Садовая (49, штрафной угловой), 4:8 - Богдана Садовая (60).

Во втором туре российские хоккеистки разгромили сборную Турции со счётом 7:0 (3:0). Голы: 1:0 - Ирина Осипова (15), 2:0 - Валерия Борисова (18), 3:0 - Ксения Свеженцева (30, с пенальти), 4:0 - Марина Фёдорова (45), 5:0 - Светлана Ерошина (48, штрафной угловой), 6:0 - Богдана Садовая (50), 7:0 - Ирина Осипова (56).

В третий игровой день наша команда, ведя в счёте после первого тайма, уступила в итоге сборной Чехии - 2:3 (2:1). Голы у россиянок: 1:1 - Богдана Садовая (5, штрафной угловой), 2:1 - Богдана Садовая (23).

В четвертьфинальном матче российские хоккеистки встретились со сборной Шотландии. Пропустив два мяча в первом тайме, наши девушки смогли ответить лишь одним, проиграв - 1:2 (0:2). Гол в составе сборной России - Ирина Осипова (42).

После этого поражения сборная России выбыла из борьбы за награды и потеряла шансы на попадание в третий этап Мировой лиги.

В утешительном полуфинале за пятое-восьмое места наша команда играла со сборной Ганы и одержала крупную победу - 6:0 (1:0). Голы: 1:0 - Богдана Садовая (22, штрафной угловой), 2:0 - Богдана Садовая (37, штрафной угловой), 3:0 - Валерия Борисова (41, штрафной угловой), 4:0 - Светлана Ерошина (47), 5:0 - Светлана Ерошина (49), 6:0 - Богдана Садовая (60).

Завершила турнир российская сборная матчем за пятое место против команды Чехии. Россиянки потерпеди поражение - 2:3 (0:2). Голы сборной России: 1:3 - Марина Фёдорова (52), 2:3 - Богдана Садовая. Таким образом, сборная России завершила второй этап Мировой лиги на шестом месте.

Выиграла домашний этап сборная Испании, обыгравшая в финале сборную Польши - 2:0. В матче за бронзу сборная Шотландии одолела украинскую команду - 1:0. Во встрече за седьмое место сборная Турции победила команду Ганы - 3:2.
Города:
Валенсия
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/15/110042.html
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