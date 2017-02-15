Хоккей на траве

Новости Женская сборная России заняла шестое место на втором этапе Мировой лиги по хоккею на траве Второй этап Мировой лиги по хоккею на траве среди женских команд состоялся с 4 по 12 февраля в испанской Валенсии.



Сборная России начала групповой этап матчем с хозяйками турнира - испанскими хоккеистками. Россиянки потерпели поражение со счётом 4:8 (2:4). Голы сборной России: 1:3 - Богдана Садовая (22), 2:4 - Богдана Садовая (25), 3:7 - Богдана Садовая (49, штрафной угловой), 4:8 - Богдана Садовая (60).



Во втором туре российские хоккеистки разгромили сборную Турции со счётом 7:0 (3:0). Голы: 1:0 - Ирина Осипова (15), 2:0 - Валерия Борисова (18), 3:0 - Ксения Свеженцева (30, с пенальти), 4:0 - Марина Фёдорова (45), 5:0 - Светлана Ерошина (48, штрафной угловой), 6:0 - Богдана Садовая (50), 7:0 - Ирина Осипова (56).



В третий игровой день наша команда, ведя в счёте после первого тайма, уступила в итоге сборной Чехии - 2:3 (2:1). Голы у россиянок: 1:1 - Богдана Садовая (5, штрафной угловой), 2:1 - Богдана Садовая (23).



В четвертьфинальном матче российские хоккеистки встретились со сборной Шотландии. Пропустив два мяча в первом тайме, наши девушки смогли ответить лишь одним, проиграв - 1:2 (0:2). Гол в составе сборной России - Ирина Осипова (42).



После этого поражения сборная России выбыла из борьбы за награды и потеряла шансы на попадание в третий этап Мировой лиги.



В утешительном полуфинале за пятое-восьмое места наша команда играла со сборной Ганы и одержала крупную победу - 6:0 (1:0). Голы: 1:0 - Богдана Садовая (22, штрафной угловой), 2:0 - Богдана Садовая (37, штрафной угловой), 3:0 - Валерия Борисова (41, штрафной угловой), 4:0 - Светлана Ерошина (47), 5:0 - Светлана Ерошина (49), 6:0 - Богдана Садовая (60).



Завершила турнир российская сборная матчем за пятое место против команды Чехии. Россиянки потерпеди поражение - 2:3 (0:2). Голы сборной России: 1:3 - Марина Фёдорова (52), 2:3 - Богдана Садовая. Таким образом, сборная России завершила второй этап Мировой лиги на шестом месте.



Выиграла домашний этап сборная Испании, обыгравшая в финале сборную Польши - 2:0. В матче за бронзу сборная Шотландии одолела украинскую команду - 1:0. Во встрече за седьмое место сборная Турции победила команду Ганы - 3:2.

Валенсия Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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