Анзаур Арданов, фото с circas.ru

Анзаур Арданов завоевал серебро, Наталья Кузютина - бронзу на турнире "Большого шлема" по дзюдо в Париже

Турнир "Большого шлема" по дзюдо состоялся в минувшие выходные в столице Франции Париже.





Лучший результат в составе сборной России показал Анзаур Арданов, выступающий в весовой категории до 66 кг. Он дошёл до финала, где потерпел поражение от японца Хифуми Абе, и стал серебряным призёром турнира. Бронзовые награды завоевали грузин Важа Маргвелашвили и азербайджанец Нихат Шихализада.





Наталья Кузютина завоевала бронзовую медаль парижского турнира в весовой категории до 52 кг среди женщин, победив в схватке за награду американку Анжелику Дельгадо. В финале Майлинда Келменди из Косова победила японку Нацуми Цуноду. Вторая бронза - у косовской дзюдоистки Дистрии Красники. Юлия Казарина потерпела поражение в 1/8 финала.





Дарья Давыдова заняла седьмое место в весе до 63 кг. В финале Тина Трстеняк из Словении победила француженку Клариссу Агбеньену. Ещё одна француженка Марго Пино и японка Киоме Ватанабе стали бронзовыми призёрами турнира.





Андрей Волков разделил седьмое-восьмое места в весе свыше 100 кг. Александр Михайлин проиграл в 1/16 финала. В финале встретились два японских дзюдоиста, и Такеси Одзитани был сильнее Рю Ситиное. Бронзу завоевали бразилец Рафаэль Сильва и Дуренбаяр Ульзибаяр из Монголии.





Альберт Огузов и Роберт Мшвидобадзе завершили борьбу в весе до 60 кг на стадии 1/8 финала. Победителем турнира стал японец Наоиса Такато, который в финале был сильнее Шарафуддина Лутфиллаева из Узбекистана. Бронзу завоевали грузин Амиран Папинашвили и азербайджанец Орхан Сафаров.





Уали Куржев дошёл до 1/8 финала в весе до 73 кг. Саян Ондар уступил в 1/32 финала. В финале японец Соити Хасимото победил южнокорейца Чанрима Ана. Бронза в активе израильтянина Тогара Бутбуля и азербайджанца Хидавата Гейдарова.





Алан Хубецов уступил в 1/8 финала в весе до 81 кг. Иван Воробьёв завершил борьбу в 1/16 финала. В финале Франк Де Вит из Нидерландов поборол грузина Зебеду Рехвиашвили. Бронзовыми призёрами стали французы Папе Ндиае и Баптист Пьер.





Адлан Бисултанов и Кирилл Денисов дошли до 1/8 финала в весе до 100 кг. Победителем турнира стал японец Кентаро Ида, серебряным призёром - француз Сириль Маре, бронзовые награды завоевали португалец Жорже Фонсека и грузин Варлам Липартелиани.





Ирина Долгова на этапе 1/8 финала завершила борьбу в весе до 48 кг. В финале Бокьон Чжеон из ЮжнойКореи взяла верх над Уранцецег Мунхбат из Монголии. Бронзовыми призёрами стали японка Ами Кондо и сербка Милица Николич.





Александр Григорьев проиграл в 1/16 финала в весе до 90 кг. Победу втурнире одержал китаец Чен Сюнчжао, серебро завоевал француз Аксель Клерге, бронзу - южнокореец Донхан Гвак и словенец Михаэль Зганк.





Ирина Заблудина уступила в 1/16 финала в весе до 57 кг. Победительницей турнира стала Ючжеон Квон из Южной Кореи, серебряным призёром - француженка Хелен Рекево, бронзовыми - её соотечественница Присцилла Гнето и японка Цукаса Йосида.





Ксения Чибисова завершила борьбу в весе свыше 78 кг на стадии 1/16 финала. В японском финале Сара Асаина победила Канае Ямабе. Бронзовые награды - у француженки Эмили Андеол и кореянки Минчжеон Ким.





Победительницей турнира в весе до 70 кг стала японка Чизуру Араи, серебряным призёром - канадка Келита Зупанчич, бронзовыми - Келита Зупанчич из Венесуэлы и Санна ван Дийк из Нидерландов.



