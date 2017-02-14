Татьяна Логунова, фото с mgo-dynamo.ru

Российская команда шпажисток - шестая, Татьяна Логунова - девятая на этапе Кубка мира по фехтованию в Леньяно

Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди женщин состоялся в минувшие выходные в итальянском Леньяно.





Лучшей из российских шпажисток в личном турнире стала двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Логунова. В 1/32 финала она с минимальным перевесом одолела Александру Замаховску из Польши - 15:14, в 1/16 финала с таким же счётом взяла верх над француженкой Орианой Малло, а в 1/8 финала потерпела поражение от Чой Инчжон из Южной Кореи - 11:15 и заняла итоговое девятое место.





Татьяна Гудкова в 1/32 финала победила американку Айзис Вашингтон со счётом 15:10, в 1/16 финала сломила сопротивление Шин А Лам из Южной Кореи - 15:13, но в 1/8 финала с минимальной разницей уступила итальянке Марте Феррари - 11:12 и завершила турнир на 16-й позиции.





Виолетта Колобова в 1/32 финала проиграла с минимальным счётом американке Аманде Сирико - 13:14 и завершила турнир на 36-м месте. Дарья Мартынюк на этой же стадии потерпела поражение от украинки Анфисы Почкаловой со счётом 13:15 и заняла итоговое 51-е место. Юлия Личагина проиграла Ренате Кнапик-Мязге из Польши - 9:15 и финишировала 57-й.





Ещё семь российских шпажисток выбыли из борьбы после предварительного этапа. Любовь Шутова - 84-я, Виолетта Храпина - 92-я, Яна Зверева - 110-я, Виктория Кузьменкова - 118-я, Татьяна Андрюшина - 157-я, Алёна Комарова - 164-я, Валентина Лушина - 178-я.





В командном турнире сборная России, за которую выступали Татьяна Гудкова, Виолетта Колобова, Дарья Мартынюк и Виолетта Храпина, в 1/8 финала с перевесом в один укол одолела команду Германии - 30:29. В четвертьфинале российские шпажистки в упорной борьбе потерпели поражение от сборной Украины - 42:44 и попала в утешительный турнир за пятое-восьмое места. В малом полуфинале россиянки одержали победу над сборной США - 37:32, а в заключительном матче уступили один укол сборной Франции - 41:42 и заняли итоговое шестое место.



