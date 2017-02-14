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14.02.2017 21:08
Тимур Сафин, фото с rusfencing.ru
Тимур Сафин и российская команда рапиристов завоевали бронзу на этапе Кубка мира по фехтованию в Бонне
Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин состоялся в минувшие выходные в немецком Бонне. 

Тимур Сафин стал бронзовым призёром личного турнира. Самым сложным для него на подступах к решающей стадии стал поединок 1/32 финала против другого россиянина - Дмитрия Ригина, завершившийся победой Сафина со счётом 15:14. В 1/16 финала Сафин уверенно победил француза Венсана Симона - 15:8, в 1/8 финала сломил сопротивление чеха Александра Шупенича - 15:12, а в четвертьфинале был сильнее ещё одного российского рапириста - Алексея Черемисинова - 15:13. Лишь в полуфинале Сафина на пути к победе остановил француз Энцо Лефор, выиграв с минимальным перевесом - 15:14. В финале Лефор уступил Петеру Йоппиху из Германии - 11:15. Бронзу вместе с Сафиным завоевал американец Рэйс Имбоден. 

Алексей Черемисинов в 1/32 финала победил Клода Юнеса с Украины - 15:11, в 1/16 финала разгромил поляка Михала Янду - 15:3, в 1/8 финала одолел южнокорейца Ли Кван Хьюна - 15:14, а в четвертьфинале потерпел поражение от Сафина и занял шестое место.

Тимур Арсланов в 1/32 финала победил Луиса Кляйна из Германии - 15:9, в 1/16 финала взял верх над китайцем Чэнь хайвэем - 15:12, но в 1/8 финала проиграл американцу Майлзу Чэмли-Ватсону - 5:15 и был классифицирован 15-м. 

Роман Куц уступил в 1/32 финала французу Баптисту Муррэну - 11:15 и завершил турнир 38-м. Павел Боронтов на этой же стадии проиграл Энцо Лефору - 6:15 и финишировал 55-м. Дмитрий Ригин после поражения от Тимура Сафина был классифицирован 64-м.

Аскар Хамзин - 67-й, Дмитрий Жеребченко - 74-й, Антон Захарков - 96-й, Александр Пивоваров - 98-й, Дмитрий Трофимов - 100-й, Дмитрий Комиссаров - 113-й.  

В командном турнире сборная России, за которую выступали Тимур Арсланов, Дмитрий Жеребченко, Тимур Сафин и Алексей Черемисинов, в 1/8 финала уверенно победила сборную Венгрии - 45:30. В четвертьфинале российские рапиристы не оставили шансов команде Германии - 45:27. 

В полуфинале наша команда не справилась со сборной Франции, уступив - 38:45. В матче за третье место российские рапиристы взяли верх над сборной США. Победителями немецкого этапа стали французы, победив в финале сборную Италии - 45:34. 
Города:
Бонн
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/14/110037.html
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