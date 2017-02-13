"Водник" обыграл "Енисей", "Волга" победила "Уральский трубник" в чемпионате России по хоккею с мячом

Четвёртый тур второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги завершился пятью матчами в воскресенье.





Московские динамовцы принимали "Байкал-Энергию" из Иркутска. Пропустив два мяча, москвичи затем отличились трижды подряд, но до перерыва иркутяне вернули себе перевес, забив ещё дважды. Во второй половине преимущество гостей достигало трёх мячей, динамовцы сократили разрыв, но спасти игру не смогли - 7:5 в пользу "Байкал-Энергии". Хет-трик сделал Евгений Иванушкин. Иркутская команда идёт на втором этапе без потерь вместе с хабаровским "СКА-Нефтяником". Москвичи не имеют ни одного очка и занимают седьмое место.





Ульяновская "Волга" играла на домашней арене с "Уральским трубником" из Первоуральска. В первые восемь минут были забиты три мяча, два из них - в ворота гостей. К перерыву ульяновцы увеличили разницу до трёх мячей. Во второй половине первоуральцы чуть сократили разрыв, но победа осталась за волжанами - 5:3. По два гола на счету Максима Пахомова и Игоря Ларионова. "Уральский трубник" занимает третье место, "Волга" - пятое.





Главная сенсация тура произошла в Архангельске, где "Водник" принимал красноярский "Енисей". В первом тайме два безответных мяча забили гости. После перерыва хозяева быстро отыгрались, затем команды обменялись голами, а в последней четверти часа архангелогородцы трижды поразили ворота гостей, больше не пропустив в свои. 6:3 - уверенная победа "Водника". Дублями отметились Евгений Дергаев и Олег Пивоваров. "Енисей" опустился на четвёртое место, "Водник" идёт шестым.





Во второй группе кировская "Родина" принимала новосибирский "Сибсельмаш". В каждом из таймов новосибирцы забили по три мяча, кировчане - по одному. В итоге - убедительная победа гостей со счётом 6:2. Дубль на счету Артёма Вшивкова.





Интереснее проходила встреча в Нижнем Новгороде, где "Старт" играл с кемеровским "Кузбассом". После двух пропущенных мячей нижегородцы сумели отыграться, но ещё на три гола гостей хозяева успели ответить лишь двумя. 5:4 - кемеровский клуб был сильнее.





За два тура до финиша второй группы "Сибсельмаш" и "Кузбасс" на восемь очков опережают "Родину" и "Старт". Таким образом, оба сибирских клуба обеспечили себе места в квалификации плей-офф, где они разыграют с двумя аутсайдерами первой группы за две последние путёвки в четвертьфинал.





Группа 1.





"Динамо" (Москва) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 5:7 (3:4)

0:1. Александр Егорычев (Евгений Шадрин), 3, угловой

0:2. Евгений Иванушкин (Максим Гавриленко), 12, свободный

1:2. Эмиль Бихузин (Евгений Филиппов), 15

2:2. Игорь Вассерман, 17, в свои ворота

3:2. Андрей Золотарёв (Сергей Шабуров), 25, угловой

3:3. Евгений Иванушкин (Илья Грачёв), 35

3:4. Михаил Красиков (Павел Дубовик), 44

3:5. Максим Гавриленко (Евгений Шадрин), 48

3:6. Евгений Иванушкин, 61, с 12-метрового

4:6. Иван Щеглов (Сергей Шабуров), 63, угловой

4:7. Евгений Шадрин (Михаил Красиков), 64

5:7. Евгений Филиппов (Сергей Шабуров), 67, угловой.





"Волга" (Ульяновск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) 5:3 (5:2)

0:1. Андрей Герасимов, 2

1:1. Игорь Ларионов (Александр Слугин), 5

2:1. Максим Пахомов (Игорь Ларионов), 8

3:1. Максим Пахомов, 32, с 12-метрового

4:1. Пётр Захаров (Алексей Бушуев), 35, угловой

4:2. Вячеслав Маркин, 40

5:2. Игорь Ларионов (Алексей Бушуев), 40

5:3. Сергей Почкунов (Евгений Игошин), 89.





"Водник" (Архангельск) - "Енисей" (Красноярск) 6:3 (0:2)

0:1. Иван Шевцов (Андрей Прокопьев), 3

0:2. Олег Толстихин (Андрей Прокопьев), 31, угловой

1:2. Сергей Калинин (Иван Козлов), 48, угловой

2:2. Евгений Дергаев (Юрий Погребной), 53

2:3. Алмаз Миргазов (Андрей Прокопьев), 68

3:3. Олег Пивоваров (Сергей Калинин), 73

4:3. Александр Антонов (Дмитрий Савельев), 77

5:3. Евгений Дергаев, 81, с 12-метрового

6:3. Олег Пивоваров (Евгений Дергаев), 84.





Группа 2.





"Родина" (Киров) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 2:6 (1:3)

0:1. Артём Вшивков, 10, с 12-метрового

1:1. Евгений Перевощиков, 14

1:2. Артём Вшивков (Рауан Исалиев). 34, угловой

1:3. Никита Шубин, 41

1:4. Алексей Доровских (Евгений Маврин), 58

1:5. Рауан Исалиев (Евгений Леонов), 65

1:6. Егор Дарковский (Никита Свиридов), 86

2:6. Артём Самойлов, 90, с 12-метрового.





"Старт" (Нижний Новгород) - "Кузбасс" (Кемерово) 4:5 (1:2)

0:1. Вячеслав Швецов (Владимир Каланчин), 4

0:2. Павел Якушев (Денис Борисенко), 24

1:2. Владислав Тарасов (Денис Котков), 36, угловой

2:2. Алексей Киселёв (Денис Котков), 49

2:3. Денис Борисенко, 50

2:4. Владимир Каланчин, 69

2:5. Денис Криушенков (Павел Якушев), 79, угловой

3:5. Максим Немцев (Евгений Щеглов), 80, угловой

4:5. Алексей Ничков (Михаил Тюко), 85.





Турнирное положение.





Группа 1. "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 12 очков (4 игры), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 12(4), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 9(4), "Енисей" (Красноярск) - 7(4), "Волга" (Ульяновск) - 4(4), "Водник" (Архангельск) - 3(4), "Динамо" (Москва) - 0(4), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(4).





Группа 2: "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 10(4), "Кузбасс" (Кемерово) - 10(4), "Родина" (Киров) - 2(4), "Старт" (Нижний Новгород) - 0(4).