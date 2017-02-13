"Астраханочка" крупно проиграла "Метцу" в матче женской гандбольной Лиги чемпионов

Матчи седьмого тура основного этапа Лиги чемпионов по гандболу среди женских команд состоялись в минувшие выходные.





Чемпионки России - гандболистки "Астраханочки" играли на выезде с французским "Метцем". После первого пропущенного мяча и равного счёта 2:2 на первых минутах хозяйки отличились пять раз подряд. Нашей команде удавалось сократить отставание до двух голов, но затем француженки ушли в отрыв, составивший к перерыву семь мячей. Во втором тайме рывок "Метца" - 9:1 сделал перевес более, чем двукратным. В дальнейшем сортношение сил не изменилось - 37:18 в пользу французского клуба. Самой результативной в нашей команде стала Карина Сабирова, забросившая пять мячей.





Это поражение стало для "Астраханочки" седьмым в зачёт основного этапа, и российский клуб единолично замыкает таблицу группы 1. Лидируют македонский "Вардар" и венгерский "Ференцварош". Группу 2 уверенно возглавляет другой венгерский клуб - "Дьёри Ауди ЭТО".





"Метц" (Франция) - "Астраханочка" (Астрахань, Россия) 37:18 (17:10)

"Астраханочка": Анастасия Рябцева, Кира Трусова, Анастасия Ваганова (вратари), Карина Сабирова (5), Екатерина Левша (4), Кристина Кожокарь (2), Мария Рачителева (2), Светлана Кремнева (1), Виктория Шичкина (1), Карина Сисенова (1), Милана Таженова (1), Екатерина Зеленкова (1), Светлана Иванова, Людмила Постнова, Анна Шапошникова, Кристина Сорокина.





Ход матча - 0:1, 2:1, 2:2, 7:2, 7:3, 8:3, 8:6, 10:6, 10:8, 12:8, 12:9, 15:9, 15:10, 17:10; 19:10, 19:11, 26:11, 26:13, 27:13, 27:14, 30:14, 30:16, 33:16, 33:17, 36:17, 36:18, 37:18.





Турнирное положение.





Группа 1: "Вардар" (Македония) - 11 очков (7 игр), "Ференцварош - Рейл Карго" (Венгрия) - 11(7), "Будучность" (Черногория) - 8(7), "Метц" (Франция) - 6(7), "Тюрингер" (Германия) - 4(7), "Астраханочка" (Россия) - 0(7).



