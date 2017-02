Новости "Чеховские медведи" финишировали последними в группе гандбольной Лиги чемпионов Десятый, заключительный тур предварительного этапа Лиги чемпионов по гандболу среди мужских команд в группах C и D состоялся в минувший уик-энд.

Чемпионы России - подмосковные "Чеховские медведи" завершали турнир группы C выездным матчем с македонским клубом "Металург" (Скопье). На старте игры хозяева забросили три мяча подряд, гостям удалось сократить отставание до минимума, но ещё четыре подряд гола македонцев определили дальнейший ход игры. Российскому клубу удавалось лишь сократить отставание до трёх мячей. К перерыву хозяева были впереди на пять голов. Во втором тайме разница колебалась от "+3" до "+9" в пользу хозяев, составив в итоге семь мячей - 31:24. Самым результативным в составе подмосковной команды стал Кирилл Котов с пятью голами.

"Чеховские медведи" завершили турнир с шестью очками, заняв шестое, последнее место в группе. Стыковые матчи от групп C и D проведут "Нант" (Франция) - "Натурхаус Ла Риоха" (Испания) и "Монпелье" (Франция) - "Мотор" (Украина).

В группах A и B, где играют по восемь команд, по пять из которых продолжат борьбу за главный приз, после десяти туров лидируют испанская "Барселона" и македонский "Вардар". Турнир в этих группах продлится до 12 марта.

"Металург" (Скопье, Македония) - "Чеховские медведи" (Московская область, Россия) 31:24 (15:10) "Чеховские медведи": Дмитрий Павленко - 1 забитый гол, Олег Грамс (вратари), Кирилл Котов (5), Александр Черноиванов (3), Роман Остащенко(3), Алексей Карибов (2), Дмитрий Корнев (2), Александр Котов (2), Дмитрий Павленко (2), Дмитрий Шелестюков (1), Олег Скопинцев (1), Павел Андреев, Виктор Фурцев, Александр Измайлов, Евгений Прокопьев.

Ход матча - 3:0, 3:1, 4:1, 4:3, 8:3, 8:4, 9:4, 9:5, 10:5, 10:6, 11:6, 11:8, 14:8, 14:9, 15:9, 15:10; 15:12, 17:12, 17:13, 18:13, 18:15, 20:15, 20:16, 21:16, 21:18, 24:18, 24:19, 25:19, 25:20, 26:20, 26:21, 27:21, 27:22, 31:22, 31:24.

Группа C. Итоговое турнирное положение: "Монпелье" (Франция) - 16 очков (10 игр), "Натурхаус Ла Риоха" (Испания) - 11(10), "Металург" (Македония) - 10(10), "Татран Прешов" (Словакия) - 9(10), "Эльверум" (Норвегия) - 8(10), "Чеховские медведи" (Россия) - 6(10).

Группа D. Итоговое турнирное положение: "Нант" (Франция) - 17(10), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 15(10), "Бешикташ" (Турция) - 11(10), "Динамо" (Бухарест, Румыния) - 8(10), "Хольстебро" (Дания) - 5(10), "АВС/Уминью" (Португалия) - 4(10). Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

