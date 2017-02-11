Новости "СГАУ-Саратов" переиграл "Каустик" в матче мужского чемпионата России по гандболу Матч предварительного этапа мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги, в котором саратовский клуб "СГАУ-Саратов" принимал волгоградский "Каустик", состоялся в субботу в зале ФОК "Юбилейный".



На старте команды трижды обменялись голами, но затем хозяева забросили три мяча подряд и до перерыва сохраняли небольшой перевес. На старте второго тайма волгоградцы трижды сравнивали счёт, но после трёх подряд голов в ворота гостей саратовцы уже не отдали преимущество. 29:27 - "СГАУ-Саратов" одержал победу. Гостям не помогли восемь голов Михаила Виноградова. У хозяев самым результативным стал Денис Афонин с шестью голами.



"СГАУ-Саратов" закрепился после этой победы на третьим месте, набрав 20 очков в 15 матчах. "Каустик" идёт восьмым с 11 очками после 14 встреч.



"СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Каустик" (Волгоград) 29:27 (12:11)

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко, Вячеслав Бобров (вратари), Сергей Томилин, Роберт Сафин, Ян Ковалёв (5), Артём Пономарёв, Илья Колпаков, Максим Саликов (2), Александр Кузьмин, Александр Рыжков (5), Олег Кривенко (3), Владимир Ахремочкин, Дмитрий Артамонов (4), Денис Афонин (6), Максим Зяблов (4).

"Каустик": Кирилл Михайлов, Евгений Лысаков (вратари), Алексей Косогов (1), Никита Гугняев (2), Михаил Виноградов (8), Артём Соловьёв, Артём Введенский, Сергей Косенков (4), Алексей Фокин (4), Андрей Мазаев (6), Александр Денисов (1), Роман Макришин (1), Сергей Тафинцев, Василий Наконечный.



Ход матча - 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 6:3, 6:4, 8:4, 8:6, 9:6, 9:8, 10:8, 10:9, 11:9, 11:10, 12:10, 12:11; 13:11, 13:13, 16:13, 16:15, 17:15, 17:17, 18:17, 18:18, 20:18, 20:19, 23:19, 23:20, 24:20, 24:22, 25:22, 25:23, 27:23, 27:24, 28:24, 28:25, 29:25, 29:27.



Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 25 очков (14 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 23(14), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 20(15), "СКИФ" (Краснодар) - 18(13), "Динамо" (Астрахань) - 17(15), "Пермские медведи" (Пермь) - 15(13), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 14(13), "Каустик" (Волгоград) - 11(14), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 9(15), "Сунгуль" (Снежинск) - 7(14), "УОР №2" (Москва) - 4(12), "Динамо" (Челябинск) - 3(14).

Саратов Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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