11.02.2017 21:24
Казанские динамовцы уступили "СКА-Нефтянику" в матче чемпионата России по хоккею с мячом
Стартовый матч четвёртого тура первой группы второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги, в котором встречались "Динамо-Казань" и хабаровский "СКА-Нефтяник", состоялся в субботу на стадионе "Ракета" в столице Татарстана.
Уже в первые четыре минуты в ворота казанцев влетели три мяча, причём автором всех голов стал Павел Рязанцев. Николай Гаврилов и Рамиль Ибрагимов сократили отставание хозяев до минимума, Артём Бондаренко забил четвёртый мяч, Евгений Волгужев вновь обострил интригу, но Александр Ким и ещё раз Бондаренко увеличили преимущество дальневосточников к перерыву до трёх голов.
Во вторые 45 минут борьба вновь обострилась после точных ударов Максима Блема и вновь Ибрагимова, но Бондаренко и Рязанцев, оформив хет-трик и покер соответственно, установили окончательный победный для гостей счёт - 8:5.
После этой победы "СКА-Нефтяник" единолично возглавил турнирную таблицу, набрав 12 очков в четырёх матчах. Догнать хабаровчан по очкам могут "Уральский трубник" из Первоуральска и "Байкал-Энергия" из Иркутска в случае побед в воскресных матчах. Казанские динамовцы, проиграв все четыре встречи на втором этапе, находятся в тройке аутсайдеров вместе с московским "Динамо" и архангельским "Водником".
"Динамо-Казань" (Казань) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) 5:8 (3:6)
0:1. Павел Рязанцев (Александр Антипов), 1
0:2. Павел Рязанцев (Александр Ким), 3
0:3. Павел Рязанцев (Эрик Сэфстрём), 4, угловой
1:3. Николай Гаврилов (Алексей Веселов), 14
2:3. Рамиль Ибрагимов (Максим Зубарев), 16
2:4. Артём Бондаренко (Эрик Сэфстрём), 19
3:4. Евгений Волгужев (Алексей Веселов), 32
3:5. Александр Ким, 39
3:6. Артём Бондаренко, 43
4:6. Максим Блем (Роман Козулин), 53, угловой
5:6. Рамиль Ибрагимов (Иван Бойко), 60
5:7. Артём Бондаренко (Валерий Ивкин), 73, угловой
5:8. Павел Рязанцев (Александр Антипов), 80.
"Динамо-Казань": Александр Темников, Алексей Веселов (вратари), Антон Орловский, Максим Зубарев, Максим Матвеев, Евгений Волгужев, Денис Слаутин, Максим Блем (капитан), Анатолий Голубков, Николай Гаврилов, Роман Козулин, Рамиль Ибрагимов, Олег Рязанов, Антон Нагуляк, Артём Платонов, Иван Бойко, Азат Ахатов, Игорь Батманов, Геннадий Бочкарёв, Алексей Веселов.
"СКА-Нефтяник": Виктор Каменев, Виктор Яшин (вратари), Алексей Чижов (капитан), Николай Мельников, Василий Грановский, Александр Ким, Эрик Сэфстрём, Александр Антипов, Кристофер Фагерстрём, Максим Ишкельдин, Артём Бондаренко, Павел Рязанцев, Денис Корев, Кирилл Петровский, Денис Потёмин, Валерий Ивкин, Антон Шевцов.
Удаления: Геннадий Бочкарёв, 10 мин., подножка - Артём Бондаренко, 10 минут, подножка; Алексей Чижов, 10 минут, подножка.
Турнирное положение. Группа 1: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 12 очков (4 игры), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 9(3), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 9(3), "Енисей" (Красноярск) - 7(3), "Волга" (Ульяновск) - 1(3), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(4), "Динамо" (Москва) - 0(3), "Водник" (Архангельск) - 0(3).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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