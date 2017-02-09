Новости "СКА-Нефтяник", "Уральский трубник" и "Байкал-Энергия" победили в матчах чемпионата России по хоккею с мячом Матчи третьего тура второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом среди команд суперлиги состоялись в четверг.



В первой группе, где восемь лучших команд первого этапа разыгрывают шесть прямых путёвок в четвертьфинал, первое очко для команд западной группы набрала ульяновская "Волга", принимавшая красноярский "Енисей". В первом тайме хозяева уступали - 0:2 и 1:3, по ходу второго - 2:4, но сумели сначала сократить разрыв, а за несколько минут до конца - сравнять счёт. 4:4 - команды поделили очки. Дубль в составе хозяев сделал Игорь Ларионов.



Московские динамовцы играли на домашней арене с хабаровским "СКА-Нефтяником". В первом тайме хозяева сумели избежать разгрома, отвечая своими результативными атаками на голы гостей. К перерыву перевес дальневосточников составлял два мяча, но к исходу часа игры он возрос до пяти, а ещё четыре гола во второй половине второго тайма привели к разгрому - 13:5 в пользу хабаровчан. По три мяча у победителей забили Павел Рязанцев и Максим Ишкельдин, у проигравших - Эмиль Бихузин.



Казанские динамовцы принимали "Байкал-Энергию" из Иркутска. Пропустив первый мяч перед перерывом и ещё два - по ходу второго тайма, казанцы сумели сократить разрыв до минимума, но игру не спасли - 3:2 в пользу иркутян. У гостей дубль сделал Евгений Иванушкин, у хозяев - Геннадий Бочкарёв.



Во встрече между архангельским "Водником" и "Уральским трубником" из Первоуральска гости также повели со счётом 3:0, хозяева быстро забили два мяча подряд, но последнее слово в конце встречи осталось за первоуральцами - 4:2.



"СКА-Нефтяник", "Уральский трубник" и "Байкал-Энергия" составляют тройку лидеров, не потеряв ни одного очка. "Енисей" идёт четвёртым.



Во второй группе, где четыре команды разыгрывают два места в квалификации плей-офф, кировская "Родина" принимала кемеровский "Кузбасс". Команды трижды обменялись голами: в начале, середине первого тайма и в первой трети второго. При счёте 3:3 командам оставалось играть более получаса, но больше забить ни одной из команд не удалось.



Нижегородский "Старт", пропустив от новосибирского "Сибсельмаша" четыре безответных мяча в первом тайме, трижды забил после перерыва, но сделать последний шаг к спасению не сумел. 4:3 - новосибирцы завоевали три очка. Дубль сделал Алексей Доровских.



"Кузбасс" и "Сибсельмаш" на экваторе турнира второй группы на пять очков опережают "Родину" и на семь - "Старт".



Группа 1.



"Динамо" (Москва) - "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) 5:13 (4:6)

0:1. Артём Бондаренко (Кристофер Фагерстрём), 3

1:1. Эмиль Бихузин (Кирилл Попеляев), 5

1:2. Денис Корев (Антон Шевцов), 16

1:3. Павел Рязанцев (Валерий Ивкин), 18, угловой

2:3. Иван Щеглов, 21, с 12-метрового

2:4. Александр Антипов (Максим Ишкельдин), 26

3:4. Владислав Боровков (Кирилл Попеляев), 28

3:5. Артём Бондаренко (Николай Мельников), 34, угловой

3:6. Павел Рязанцев (Александр Антипов), 37

4:6. Эмиль Бихузин (Евгений Филиппов), 44

4:7. Максим Ишкельдин (Павел Рязанцев), 54

4:8. Максим Ишкельдин, 56

4:9. Павел Рязанцев (Денис Потёмин), 57

5:9. Эмиль Бихузин, 67

5:10. Максим Ишкельдин (Александр Ким), 69

5:11. Кристофер Фагерстрём (Кирилл Петровский), 74

5:12. Кирилл Петровский, 81

5:13. Кристофер Фагерстрём (Павел Рязанцев), 86.



"Волга" (Ульяновск) - "Енисей" (Красноярск) 4:4 (1:3)

0:1. Вячеслав Вдовенко, 27

0:2. Иван Шевцов (Дмитрий Логинов), 32

1:2. Игорь Ларионов (Дмитрий Иванов), 40, угловой

1:3. Алмаз Миргазов (Вячеслав Вдовенко), 44

2:3. Максим Пахомов (Дмитрий Иванов), 51, угловой

2:4. Дмитрий Макаров (Александр Насонов), 58

3:4. Игорь Ларионов (Дмитрий Иванов), 60

4:4. Пётр Захаров, 84.



"Динамо-Казань" (Казань) - "Байкал-Энергия" (Иркутск) 2:3 (0:1)

0:1. Евгений Иванушкин, 42, с 12-метрового

0:2. Евгений Иванушкин (Александр Егорычев), 52

0:3. Максим Гавриленко (Максим Ширяев), 75

1:3. Геннадий Бочкарёв (Роман Козулин), 82, угловой

2:3. Геннадий Бочкарёв, 89, с 12-метрового.



"Водник" (Архангельск) - "Уральский трубник" (Первоуральск) 2:4 (0:1)

0:1. Сергей Почкунов (Вячеслав Маркин), 15

0:2. Евгений Игошин (Григорий Липин), 48

0:3. Григорий Липин, 71

1:3. Александр Антонов (Янис Бефус), 72

2:3. Янис Бефус, 75

2:4. Дмитрий Черных (Андрей Герасимов), 85.



Группа 2.



"Родина" (Киров) - "Кузбасс" (Кемерово) 3:3 (2:2)

1:0. Евгений Мастрюков, 12, с 12-метрового

1:1. Денис Криушенков, 14

1:2. Вадим Стасенко (Богдан Павенский), 26

2:2. Евгений Перевощиков (Сергей Обухов), 29

3:2. Артём Савельев, 48, в свои ворота

3:3. Вадим Стасенко (Денис Борисенко), 57.



"Старт" (Нижний Новгород) - "Сибсельмаш" (Новосибирск) 3:4 (0:4)

0:1. Алексей Доровских, 7, с 12-метрового

0:2. Сергей Ган (Алексей Доровских), 21

0:3. Алексей Доровских (Сергей Ган), 31, угловой

0:4. Никита Свиридов (Алексей Доровских), 44

1:4. Евгений Корев (Дмитрий Стариков), 52

2:4. Алексей Киселёв (Денис Котков), 58

3:4. Максим Немцев, 74, с 12-метрового.



Турнирное положение.



Группа 1: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - 9 очков (3 игры), "Уральский трубник" (Первоуральск) - 9(3), "Байкал-Энергия" (Иркутск) - 9(3), "Енисей" (Красноярск) - 7(3), "Волга" (Ульяновск) - 1(3), "Динамо" (Москва) - 0(3), "Водник" (Архангельск) - 0(3), "Динамо-Казань" (Казань) - 0(3).



Группа 2: "Кузбасс" (Кемерово) - 7(3), "Сибсельмаш" (Новосибирск) - 7(3), "Родина" (Киров) - 2(3), "Старт" (Нижний Новгород) - 0(3).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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