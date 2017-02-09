На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Гандбол
Регби
Хоккей с мячом (бенди)
Мини-футбол
Фехтование
Мотоциклетный спорт
Виндсерфинг
Триатлон
Американский футбол
Экстремальный спорт
Кайтинг
Шахматы
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мини-футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
09.02.2017 21:34
"Дина" разгромила "Газпром-Югру", "Тюмень" вырвала победу у "Синары" в четвертьфиналах Кубка России по мини-футболу
Ответные четвертьфинальные матчи Кубка России по мини-футболу были сыграны в среду в Новосибирске, Тюмени, Югорске и Щёлкове.

Новосибирский "Сибиряк" принимал столичный МФК "КПРФ". После быстрого гола хозяев четверть часа минимальный счёт не менялся, а затем зрители увидели четыре гола подряд, три из них - в ворота гостей. Во втором тайме новосибирцы сохранили добытое преимущество. Команды ещё раз обменялись голами незадолго до завершения игры. 5:2 - уверенная победа "Сибиряка". По два мяча забили у победителей - Жоан, у проигравших - Паулиньо. Первую встречу "Сибиряк" также выиграл - 5:3. Таким образом, новосибирский клуб без больших проблем завоевал место в полуфинале.

Самым упорным оказалось противостояние между МФК "Тюмень" и "Синарой" из Екатеринбурга. Имея дефицит в один мяч после выездного матча, тюменцы первыми распечатали ворота соперника. В конце первого тайма команды забили по мячу. На сороковой минуте счёт оказался равным, но тут же хозяева вновь повели, и им был нужен ещё один гол, чтобы добиться преимущества по сумме двух встреч. Победный мяч тюменцы забили на последней минуте - отличился Иван Милованов. В итоге - трудная победа МФК "Тюмень" - 5:3 в домашнем маиче и 6:5 по сумме двух встреч.

Неожиданным разгромом закончился матч между югорским клубом "Газпром-Югра" и московской "Диной". После минимального домашнего поражения москвичи взяли убедительный реванш в Югорске. В первом тайме гости забили четыре безответных мяча. Во вторые 25 минут игра продолжилась в том же духе и завершилась со счётом 9:2 в пользу столичного клуба. Три мяча забил Эскердинья, два - Янар Асадов. "Дина" завоевала место в четвёрке лучших.

Подмосковные динамовцы принимали "Норильский никель". В первом тайме на три гола бело-голубых норильчане ответили одним. После перерыва хозяева продолжили отрываться в счёте и довели дело до разгрома - 9:2. Дублями отметились Нандо и Ари. Подмосковный клуб продолжит борьбу за трофей.

В полуфиналах Кубка России встретятся "Тюмень" - "Динамо" и "Дина" - "Сибиряк". Первые матчи пройдут 15 февраля в Тюмени и Троицке, ответные - 28 февраля в Щёлкове и Новосибирске.

"Сибиряк" (Новосибирск) - "КПРФ" (Москва) 5:2 (4:1)
1:0. Сими Сайотти, 7
1:1. Паулиньо, 22
2:1. Иванов, 22
3:1. Жоан, 23, с 10-метрового
4:1. Жоан, 23
4:2. Паулиньо, 47
5:2. Формин, 48.
Первый матч - 5:3.

МФК "Тюмень" (Тюмень) - "Синара" (Екатеринбург) 5:3 (2:1)
1:0. Исламов, 9
1:1. Герасимов, 21
2:1. Упалев, 22
3:1. Неведров, 29
3:2. Шистеров, 33
3:3. Сорокин, 40
4:3. Антошкин, 40
5:3. Милованов, 50.
Первый матч - 1:2.

"Газпром-Югра" (Югорск) - "Дина" (Москва) 2:9 (0:4)
0:1. Абрамов, 7
0:2. Багиров, 8
0:3. Эскердинья, 11
0:4. Асадов, 19
0:5. Асадов, 35
0:6. Эскердинья, 35
0:7. Чистополов, 41
1:7. Афанасьев, 42
1:8. Эскердинья, 44, с 10-метрового
2:8. Лысков, 45
2:9. Кутузов, 46.
Первый матч - 2:1.

"Динамо" (Московская область) - "Норильский никель" (Норильск) 9:2 (3:1)
1:0. Шакиров, 2
2:0. Ари, 6
3:0. Робиньо, 13
3:1. Канивец, 21
4:1. Фукин, 31
5:1. Нандо, 33
5:2. Чащин, 38
6:2. Нандо, 39
7:2. Сергеев, 40
8:2. Ари, 45
9:2. Бурков, 48.
Первый матч - 3:3.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/02/09/110022.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
09.02.2017 21:34
"Дина" разгромила "Газпром-Югру", "Тюмень" вырвала победу у "Синары" в четвертьфиналах Кубка России по мини-футболу
06.02.2017 22:41
"Дина" и "Газпром-Югра" победили в матчах чемпионата России по мини-футболу
04.02.2017 22:47
"Сибиряк" и "Синара" выиграли по два матча в 14-м туре чемпионата России по мини-футболу
31.01.2017 13:37
Сборная России по мини-футболу завершила вничью второй товарищеский матч с португальцами
28.01.2017 15:09
Сборная России по мини-футболу выиграла первый товарищеский матч у сборной Португалии
26.01.2017 22:40
Сборная России по мини-футболу выиграла два товарищеских матча у команды Нидерландов
18.01.2017 22:31
МФК "КПРФ" переиграл "Норильский никель" в матче чемпионата России по мини-футболу
Все новости
Сюжеты
Чемпионат KFC 2014
Чемпионат России по мини-футболу 2014/15
Чемпионат Европы по мини-футболу. Сербия-2016
Кубок УЕФА по мини-футболу 2014/2015
Чемпионат мира по мини-футболу. Колумбия-2016
Публикации
10.06.2014 15:08
Чемпионат KFC в твоем городе: Москва
Фото и видео
10.06.2014 14:50
Фото. Мини-футбол. Чемпионат KFC 2014. Двадцатый этап. Санкт-Петербург
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 