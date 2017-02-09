09.02.2017 21:34
"Дина" разгромила "Газпром-Югру", "Тюмень" вырвала победу у "Синары" в четвертьфиналах Кубка России по мини-футболу
Ответные четвертьфинальные матчи Кубка России по мини-футболу были сыграны в среду в Новосибирске, Тюмени, Югорске и Щёлкове.
Новосибирский "Сибиряк" принимал столичный МФК "КПРФ". После быстрого гола хозяев четверть часа минимальный счёт не менялся, а затем зрители увидели четыре гола подряд, три из них - в ворота гостей. Во втором тайме новосибирцы сохранили добытое преимущество. Команды ещё раз обменялись голами незадолго до завершения игры. 5:2 - уверенная победа "Сибиряка". По два мяча забили у победителей - Жоан, у проигравших - Паулиньо. Первую встречу "Сибиряк" также выиграл - 5:3. Таким образом, новосибирский клуб без больших проблем завоевал место в полуфинале.
Самым упорным оказалось противостояние между МФК "Тюмень" и "Синарой" из Екатеринбурга. Имея дефицит в один мяч после выездного матча, тюменцы первыми распечатали ворота соперника. В конце первого тайма команды забили по мячу. На сороковой минуте счёт оказался равным, но тут же хозяева вновь повели, и им был нужен ещё один гол, чтобы добиться преимущества по сумме двух встреч. Победный мяч тюменцы забили на последней минуте - отличился Иван Милованов. В итоге - трудная победа МФК "Тюмень" - 5:3 в домашнем маиче и 6:5 по сумме двух встреч.
Неожиданным разгромом закончился матч между югорским клубом "Газпром-Югра" и московской "Диной". После минимального домашнего поражения москвичи взяли убедительный реванш в Югорске. В первом тайме гости забили четыре безответных мяча. Во вторые 25 минут игра продолжилась в том же духе и завершилась со счётом 9:2 в пользу столичного клуба. Три мяча забил Эскердинья, два - Янар Асадов. "Дина" завоевала место в четвёрке лучших.
Подмосковные динамовцы принимали "Норильский никель". В первом тайме на три гола бело-голубых норильчане ответили одним. После перерыва хозяева продолжили отрываться в счёте и довели дело до разгрома - 9:2. Дублями отметились Нандо и Ари. Подмосковный клуб продолжит борьбу за трофей.
В полуфиналах Кубка России встретятся "Тюмень" - "Динамо" и "Дина" - "Сибиряк". Первые матчи пройдут 15 февраля в Тюмени и Троицке, ответные - 28 февраля в Щёлкове и Новосибирске.
"Сибиряк" (Новосибирск) - "КПРФ" (Москва) 5:2 (4:1)
1:0. Сими Сайотти, 7
1:1. Паулиньо, 22
2:1. Иванов, 22
3:1. Жоан, 23, с 10-метрового
4:1. Жоан, 23
4:2. Паулиньо, 47
5:2. Формин, 48.
Первый матч - 5:3.
МФК "Тюмень" (Тюмень) - "Синара" (Екатеринбург) 5:3 (2:1)
1:0. Исламов, 9
1:1. Герасимов, 21
2:1. Упалев, 22
3:1. Неведров, 29
3:2. Шистеров, 33
3:3. Сорокин, 40
4:3. Антошкин, 40
5:3. Милованов, 50.
Первый матч - 1:2.
"Газпром-Югра" (Югорск) - "Дина" (Москва) 2:9 (0:4)
0:1. Абрамов, 7
0:2. Багиров, 8
0:3. Эскердинья, 11
0:4. Асадов, 19
0:5. Асадов, 35
0:6. Эскердинья, 35
0:7. Чистополов, 41
1:7. Афанасьев, 42
1:8. Эскердинья, 44, с 10-метрового
2:8. Лысков, 45
2:9. Кутузов, 46.
Первый матч - 2:1.
"Динамо" (Московская область) - "Норильский никель" (Норильск) 9:2 (3:1)
1:0. Шакиров, 2
2:0. Ари, 6
3:0. Робиньо, 13
3:1. Канивец, 21
4:1. Фукин, 31
5:1. Нандо, 33
5:2. Чащин, 38
6:2. Нандо, 39
7:2. Сергеев, 40
8:2. Ари, 45
9:2. Бурков, 48.
Первый матч - 3:3.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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