Новости "СГАУ-Саратов" вошёл в тройку лидеров чемпионата России по гандболу, "Пермские медведи" вернулись в шестёрку Очередные матчи мужского чемпионата России по гандболу среди команд суперлиги состоялись в Саратове, Перми, Санкт-Петербурге и Уфе.



"СГАУ-Саратов" принимал челябинское "Динамо". Первый тайм закончился вничью, но во вторые тридцать минут саратовцы имели полное преимущество и уверенно победили - 41:31. Одиннадцать мячей забросил в ворота гостей Ян Ковалёв. "СГАУ-Саратов" после этой победы делит третье место с краснодарским клубом "СКИФ", сыгравшим на матч меньше.



"Пермские медведи" играли на своей площадке с астраханским "Динамо". Уступая три мяча после первого тайма, пермяки во второй половине ликвидировали отставание и добились волевой победы - 28:26. В составе победителей девять голов на счету Алексея Шиндина. "Пермские медведи" вернулись в шестёрку, получающую право продолжить борьбу за медали после первого этапа.



Челябинские динамовцы свой следующий матч провели в Санкт-Петербурге против местного клуба "Университет Лесгафта - Нева". Хозяева выиграли семь мячей в первом тайме, пять - во втором, установив итоговый счёт 34:22. По семь мячей в ворота гостей забросили Дмитрий Киселёв и Дмитрий Богданов. "Университет Лесгафта - Нева" занимает второе место, два очка уступая "Чеховским медведям". Челябинцы с тремя очками по-прежнему замыкают таблицу.



Астраханские динамовцы переехали из Перми в соседнюю Уфу, где встретились с "УГНТУ-ВНЗМ". Первый тайм астраханцы уверенно выиграли, пропустив лишь шесть мячей. Во второй половине гости довели матч до победы - 27:21. Семью голами в составе победителей отметился Евгений Кохан. Астраханцы идут в турнирной таблице пятыми, уфимцы - девятыми.



"СГАУ-Саратов" (Саратов) - "Динамо" (Челябинск) 41:31 (18:18)

"СГАУ-Саратов": Юрий Сергеев, Андрей Дьяченко, Вячеслав Бобров (вратари), Сергей Томилин, Ян Ковалёв (11), Артём Пономарёв (5), Никита Луконин, Илья Колпаков, Максим Саликов (9), Александр Кузьмин (1), Александр Рыжков (3), Олег Кривенко, Владимир Ахремочкин (1), Дмитрий Артамонов (3), Денис Афонин (3), Максим Зяблов.

"Динамо": Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко (вратари), Александр Ковбарь (5), Альберт Матюхов (1), Евгений Макин (7), Дмитрий Чаплыгин (4), Алексей Павельев, Сергей Орловский (10), Никита Сибирев (1), Владислав Донцов (3).



"Пермские медведи" (Пермь) - "Динамо" (Астрахань) 28:26 (10:13)

"Пермские медведи": Дмитрий Холмов - 1 забитый гол, Илья Гутник - 1 забитый гол (вратари), Денис Лошадкин (1), Максим Конев, Григорий Сарабын, Валентин Бузмаков (3), Артур Мишустин (2), Юрий Пищухин (3), Егор Моторин (1), Роман Цокол, Денис Степанов (1), Семён Бородкин, Алексей Шиндин (9), Алексей Марочкин, Леонид Воронин (3), Виктор Тарасенко (3).

"Динамо": Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (3), Александр Ермаков (1), Денис Васильев (5), Григорий Черниченко, Дмитрий Кантемиров (3), Юрий Татарин (2), Глеб Чернов, Владислав Васильев (6), Юрий Орлов (2), Арсений Ухваркин, Андрей Демченков (4), Сергей Предыбайлов.



"Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - "Динамо" (Челябинск) 34:22 (18:11)

"Университет Лесгафта - Нева": Виталий Шиманский, Максим Попов (вратари), Павел Кунгуров, Дмитрий Киселёв (7), Владислав Размаев (1), Николай Емельяненко (5), Павел Тураев (3), Глеб Смахтин (3), Павел Елистратов, Тимур Солодовников (2), Дмитрий Богданов (7), Виктор Зайцев (1), Кирилл Воронин (2), Александр Синицын (3).

"Динамо": Дмитрий Ушаков, Станислав Третынко (вратари), Артём Раев, Александр Вислогузов, Александр Ковбарь, Альберт Матюхов, Евгений Макин (4), Дмитрий Чаплыгин (1), Алексей Павельев, Виктор Долинин (2), Сергей Орловский (3), Максим Струшинский (1), Никита Сибирев (5), Владислав Донцов (6).



"УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - "Динамо" (Астрахань) 21:27 (6:13)

"УГНТУ-ВНЗМ": Дмитрий Шелудько, Максим Мочалов, Роман Сураев (вратари), Игорь Кабанов (1), Никита Ломов (1), Вадим Ковалёв, Андрей Иванов (2), Алексей Гетманов (1), Владислав Бахтин (2), Владимир Фомичёв (6), Александр Мальцев, Александр Аброскин, Сергей Писаренко (2), Дмитрий Киреев (5), Дмитрий Корякин, Иван Федиско (1).

"Динамо": Александр Криошин, Андрей Верещагин (вратари), Евгений Кохан (7), Александр Ермаков (1), Денис Васильев (1), Григорий Черниченко (1), Дмитрий Кантемиров, Юрий Татарин (3), Глеб Чернов (1), Владислав Васильев (4), Юрий Орлов (2), Арсений Ухваркин (6), Андрей Демченков (1), Сергей Предыбайлов.



Турнирное положение: "Чеховские медведи" (Московская область) - 25 очков (14 игр), "Университет Лесгафта - Нева" (Санкт-Петербург) - 23(14), "СГАУ-Саратов" (Саратов) - 18(14), "СКИФ" (Краснодар) - 18(13), "Динамо" (Астрахань) - 17(15), "Пермские медведи" (Пермь) - 15(13), "Динамо-Виктор" (Ставрополь) - 14(13), "Каустик" (Волгоград) - 11(13), "УГНТУ-ВНЗМ" (Уфа) - 9(15), "Сунгуль" (Снежинск) - 7(14), "УОР №2" (Москва) - 4(12), "Динамо" (Челябинск) - 3(14).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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