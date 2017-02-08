Новости Сборная России победила на юношеском первенстве мира по хоккею с мячом (U-17) Первенство мира по хоккею с мячом среди старших юношей (хоккеисты до 17 лет) состоялось 2-4 февраля в Варкаусе (Финляндия).



В стартовом матче группы A сборная России встречалась с командой Эстонии и нанесла сопернику сокрушительное поражение - 24:0 (9:0).



Затем российские хоккеисты играли со сборной Финляндии и одержали вторую победу - 5:1 (1:1).



Финские хоккеисты разгромили эстонскую команду - 22:2 (7:0).



В группе B выступали сборные Швеции, Норвегии и Украины. Матчи этой группы принесли следующие результаты: Швеция - Украина 18:0 (6:0), Швеция - Норвегия 9:2 (2:0), Норвегия - Украина 5:1 (4:0).



Итоги первого этапа.



Группа A: Россия - 4 очка, Финляндия - 2, Эстония - 0.

Группа B: Швеция - 4, Норвегия - 2, Украина - 0.



По две лучшие команды обеих групп продолжили борьбу за медали, причём результаты очных встреч первого этапа Россия - Финляндия и Швеция - Норвегия были учтены в турнирной таблице второго этапа.



На втором этапе наши хоккеисты сначала разгромили норвежскую команду со счётом 10:0 (4:0), а затем сошлись в первом очном противостоянии с главными соперниками - шведами. Россияне уверенно победили - 7:2 (3:1). Сборная Швеции на втором этапе обыграла финнов - 7:4 (2:2), а затем сборная Финляндии была сильнее норвежцев - 7:3 (4:1).



Итоги второго этапа (за первое-четвёртое места) : Россия - 6(3), Швеция - 4(3), Финляндия - 2(3), Норвегия - 0(3).



Сборные Украины и Эстонии провели два матча за пятое-шестое места. В первой встрече сильнее были эстонцы - 7:4 (3:1), а вторая игра осталась за украинскими хоккеистами - 3:1 (1:0). Таким образом, по сумме двух встреч сборная Эстонии победила - 8:7 и заняла пятое место.



В матче за бронзовые награды сборная Финляндии обыграла команду Норвегии - 7:3 (4:1).



В финале, как и ожидалось, встретились российские и шведские хоккеисты. На второй минуте скандинавы открыли счёт, на 16-й забили второй мяч. На 21-й минуте разрыв сократил Артём Азоров, а на 45-й Игорь Котляренко восстановил равновесие. Через две минуты после возобновления игры шведы в последний раз в матче вышли вперёд. На 50-й и 54-й минутах ворота шведов поразил Дмитрий Аникин, на 57-й дубль оформил Азоров, а на 73-й два мяча подряд забили те же Аникин и Азоров, став авторами хет-триков. На 79-й минуте шведы сократили разрыв, но на 81-й Артём Ребякин и на 83-й Котляренко сняли все вопросы. Скандинавы успели лишть сократить отставание до четырёх мячей в компенсированное время.



Одержав убедительную победу - 9:5 (2:2), сборная России завоевала чемпионский титул. Артём Азаров был признан лучшим игроком, а также лучшим полузащитником турнира. Дмитрий Аникин стал лучшим нападающим, - сообщает сайт Федерации хоккея с мячом России.

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