Новости Дмитрий Гордиевский, фото с moscowchess.org Дмитрий Гордиевский выиграл главный турнир шахматного фестиваля Moscow Open - 2017 Традиционный шахматный фестиваль Moscow Open - 2017 прошёл в российской столице.



В главном турнире, имевшем статус этапа Кубка России, фестиваля принял участие 221 шахматист. Соревнования прошли по швейцарской системе в девять туров. Победителем турнира стал 20-летний московский международный мастер Дмитрий Гордиевский, набравший 7.5 очка. По дополнительным показателям он опередил Владислава Артемьева из Татарстана. По семь очков набрали москвич Борис Грачёв, Денис Хисматуллин из Башкортостана, американец Гата Камский, Максат Атабаев из Туркменистана и Евгений Левин из Санкт-Петербурга. По 6.5 очка заработали москвич Савелий Голубов, Сергей Волков из Мордовии, Александр Предке из Самарской области, Дмитрий Кокарев из Пензенской области, Давид Паравян из Москвы, Химан Гусайн из Индии, Санан Сюгиров из Калмыкии, украинец Борис Харченко, Максим Вавулин из Москвы и Василий Усманов из Санкт-Петербурга.



В женском турнире B, также являвшемся этапом Кубка России, выступили 115 шахматисток. Убедительную победу одержала Оксана Грицаева из Республики Крым, набрав 8.5 очка из девяти. На очко отстала москвичка Алина Кашлинская, на полтора - Дина Беленькая из Санкт-Петербурга. По 6.5 очка набрали украинка Ольга Бабий, Алиса Галлямова из Татарстана, Анастасия Боднарук из Санкт-Петербурга, Александра Горячкина из Ямало-Ненецкого автономного округа, москвичка Ирина Василевич, Татьяна Хличкова из Новосибирской области, украинка Юлия Осмак, Марина Нечаева из Ставропольского края и украинка Евгения Долуханова.



Самым массовым стал любительский турнир C, участие в котором приняли 379 шахматистов. Победу с восемью осками из девяти возможных одержал Сергей Туник из Кемеровской области. На пол-очка отстали москвич Глеб Апрышко, Бибек Финг из Непала, Дмитрий Фрайман из Санкт-Петербурга, Юрий Малинин из Ленинградской области и Руслан Муртазин из Татарстана.



Ветеранский турнир D выиграл Евгений Свешников из Челябинска, набрав 7.5 очка.



В женском ветеранскрм турнире E первенствовала москвичка Галина Струтинская, набрав 8.5 очка и на два очка опередив ближайших конкуренток.



Студенческий турнир F выиграл Заур Текеев из Ставрополя, набрав восемь очков.



В турнире G по быстрым шахматам среди слепых и слабовидящих первое место занял российский международный мастер Юрий Мешков с результатом 7.5 очка.



Победителем блицтурнира стал Владислав Артемьев, набравший восемь очков.

Москва Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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