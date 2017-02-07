Новости Светлана Трипапина, фото с rusfencing.ru Светлана Трипапина выиграла этап Кубка мира по фехтованию на рапирах в Гданьске, российская команда - третья Этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин состоялся в минувшие выходные в польском Гданьске.



Неожиданную победу в личном турнире одержала 22-летняя российская рапиристка Светлана Трипапина. В 1/32 финала Трипапина одержала победу над Исис Хименес из Венесуэлы со счётом 15:7, в 1/16 финала Светлана сломила сопротивление итальянки Эрики Чипрессы - 14:12, в 1/8 финала одолела американку Николь Росс - 15:12, в четвертьфинале с минимальным перевесом выиграла у итальянки Мартины Батини - 15:14, в полуфинале взяла верх над американкой Ли Кифер - 15:13, а в финальном поединке разгромила француженку Паулину Ранвье - 15:5.



Аделина Загидуллина в 1/32 финала победила другую россиянку - Марту Мартьянову со счётом 15:9. В 1/16 финала Загидуллина обыграла итальянку Франческу Палумбо - 15:9, в 1/8 финала одолела ещё одну представительницу Италии - Алису Вольпи - 15:13, но в четвертьфинале не справилась с американкой Ли Кифер - 10:15 и заняла шестое место.



Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова в 1/32 финала разгромила китаянку Хуан Али - 15:5, в 1/16 финала с таким же счётом взяла верх над японкой Серой Азумой, но в 1/8 финала потерпела поражение от Паулины Ранвье - 14:15 и была классифицирована девятой.



Анастасия Иванова в 1/32 финала выбила из борьбы соотечественницу - Кристину Самсонову - 15:10, в 1/16 финала разгромила японку Комаки Кикучи - 15:3, но в 1/8 финала уступила француженке Астрид Гюйяр и завершила турнир 15-й.



Кристина Самсонова заняла 40-е место, Лея Пириева - 42-е, Оксана Мартинес Хауреги - 44-е, Аделя Абдурахманова - 55-е, Кристина Новалиньска - 56-е, Марта Мартьянова - 57-е, Яна Алборова - 80-е, Ирина Елесина - 82-е.



Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Анастасия Иванова и Марта Мартьянова принесли сборной России бронзовые награды в командных соревнованиях. В 1/8 финала наша команда была сильнее сборной Тайваня - 42:36. В четвертьфинале российские рапиристки одержали победу над сборной Польши со счётом 45:35. В полуфинале россиянки не справились со сборной Франции - 33:45. После этого наша команда боролась за бронзу и смогла её завоевать, взяв верх в матче за третье место над американками - 45:35. Победительницами польского этапа стали итальянские рапиристки, с минимальной разницей одержав победу над сборной Франции - 45:44.

Гданьск Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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