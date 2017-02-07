07.02.2017 22:22
Шотландия - Ирландия, фото с telegraph.co.uk
Сборные Англии, Шотландии и Уэльса победили на старте Кубка шести наций по регби
Розыгрыш Кубка шести наций по регби, в котором по традиции принимают участие шесть сильнейших команд Старого Света: сборные Англии, Шотландии, Уэльса, Франции, Ирландии и Италии, стартовал в минувшие выходные.
В стартовом матче сборная Шотландии принимала в Эдинбурге команду Ирландии и одержала победу со счётом 27:22 (21:8).
Шотландия: попытки – Хогг (2), Данбар, реализации – Лейдлоу (3), штрафные – Лейдлоу (2).
Ирландия: попытки – Эрлс, Хендерсон, Джексон, реализации – Джексон (2), штрафной – Джексон.
Сборная Англии в Лондоне в упорной борьбе одолела команду Франции - 19:16 (9:9).
Англия: попытка – Те’о, реализация – Фаррелл, штрафные – Фаррелл (3), Дэйли.
Франция: попытка – Слимани, реализация – Лопес, штрафные – Лопес (3).
Сборная Италии принимала в Риме команду Уэльса и потерпела крупное поражение - 7:33 (3:7).
Италия: попытка - Гори, реализация - Канна.
Уэльс: попытки - Д.Дэвис, Л.Уильямс, Норт, реализации - Халфпенни (3), штрафные - Халфпенни (4).
Турнирное положение: Уэльс - 4 очка (1 игра), Шотландия - 4(1), Англия - 4(1), Франция - 1(1), Ирландия - 1(1), Италия - 0(1).
Расписание следующих туров Кубка шести наций.
Второй тур. Италия - Ирландия, Уэльс - Англия (11 февраля), Франция - Шотландия (12 февраля).
Третий тур. Шотландия - Уэльс, Ирландия - Франция (25 февраля), Англия - Италия (26 февраля).
Четвёртый тур. Уэльс - Ирландия (10 марта), Италия - Франция, Англия - Шотландия (11 марта).
Пятый тур. Шотландия - Италия, Франция - Уэльс, Ирландия - Англия (18 марта).
Турнир лучших европейских национальных сборных по регби проводится с 1883 года. Тогда он назывался Кубком домашних наций и участие в нём принимали сборные Англии, Шотландии, Уэльса и Ирландии. В 1910 году в состав участников была включена сборная Франции и турнир переименовали в Кубок пяти наций. В 1932-1939 годах французы не были допущены к участию, четыре сборные вновь разыгрывали Кубок домашних наций. В 1947 году сборная Франции вернулась, и команды вновь разыгрывали Кубок пяти наций. В 2000 году в состав участников была включена сборная Италии. С тех пор разыгрывается Кубок шести наций.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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