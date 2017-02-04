04.02.2017 22:47
"Сибиряк" и "Синара" выиграли по два матча в 14-м туре чемпионата России по мини-футболу
Семь матчей сыграны в четырнадцатом туре чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.
Обе встречи провели новосибирский "Сибиряк" и МФК "Тюмень". В первом матче первый тайм проходил в упорной борьбе, гости вели в счёте - 2:1, и лишь на последней минуте тайма установился минимальный перевес новосибирцев. Во втором тайме все три мяча влетели в ворота гостей, в итоге - уверенная победа "Сибиряка" со счётом 7:3.
В повторной встрече после первого тайма хозяева вели с минимальным счётом - 1:0. На второй гол новосибирцев тюменцы смогли ответить, но затем хозяева ушли в отрыв и довели встречу до победы - 5:2. "Сибиряк" занимает вторую строчку турнирной таблицы, "Тюмень" идёт седьмой.
В первом матче между "Синарой" из Екатеринбурга и сыктывкарской "Новой генерацией" гости забили быстрый гол, и лишь к перерыву уральцы вышли вперёд. Во второй половине хозяева отличились трижды за трёхминутный отрезок и установили окончательный счёт - 5:1.
Во второй игре гости также первыми распечатали ворота соперника, но здесь решающим оказался четырёхминутный отрезок в конце первого тайма, когда хозяева трижды пробили оборону сыктывкарцев. Гол в концовке установил тот же победный для екатеринбургского клуба счёт, что и накануне - 5:1. "Синара" занимает пятую позицию, "Новая генерация" - предпоследняя, десятая.
Ещё в трёх парах прошли первые матчи. Глазовский "Прогресс" принимал югорский клуб "Газром-Югра". Первый гол гостей хозяева отыграли вскоре после перерыва, но на двойной удар за десять минут до конца встречи сумели ответить лишь одним голом - 2:3.
МФК "Ухта" играл на своей площадке со столичным МФК "КПРФ". Первыми после автогола соперника вперёд вышли ухтинцы, но к перерыву перевес в два мяча был уже на стороне "коммунистов". После перерыва хозяевам удалось сократить разрыв, но ещё два гола москвичей сняли вопрос о победителе. Последнее взятие ворот уже не повлияло на исход борьбы - 5:3 в пользу гостей. Хет-трик в составе победителей на счету Паулиньо.
Московская "Дина" играла в Троицке с "Норильским никелем". В первые десять минут хозяева забили два мяча. После перерыва гостям удалось сократить отставание, но ещё два гола москвичей подвели итог - 4:1 в пользу лидера турнира.
В воскресенье в Глазове, Ухте и Троицке пройдут заключительные матчи тура.
Первый матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 7:3 (4:3)
1:0. Плахов, 4
1:1. Коцич, 8
1:2. Исламов, 11
2:2. Сими Сайотти, 14
3:2. Иванов, 21
3:3. Антошкин, 23
4:3. Батырев, 25, в свои ворота
5:3. Волынюк, 34
6:3. Иванов, 39
7:3. Кудзиев, 48.
Второй матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 5:2 (1:0)
1:0. Кудзиев, 7
2:0. Лео Сантана, 28
2:1. Неведров, 36
3:1. Плахов, 42
4:1. Сими Сайотти, 46
4:2. Упалев, 47
5:2. Балашов, 50.
Первый матч. "Синара" (Екатеринбург) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 5:1 (2:1)
0:1. Соколов, 2
1:1. Агапов, 17, с 6-метрового
2:1. Бастриков, 23
3:1. Тимощенков, 31
4:1. Герасимов, 33
5:1. Соколов, 34.
Второй матч. "Синара" (Екатеринбург) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 5:1 (4:1).
0:1. П.Соколов, 4
1:1. А.Соколов, 14
2:1. Фахрутдинов, 21
3:1. Фахрутдинов, 22
4:1. Дёмин, 25
5:1. Тимощенков, 50.
Первый матч. "Прогресс" (Глазов) - "Газпром-Югра" (Югорск) 2:3 (0:1)
0:1. Котляров, 20
1:1. Букин, 29
1:2. Эдер Лима, 39
1:3. Чишкала, 40
2:3. Разуванов, 43.
Первый матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "КПРФ" (Москва) 4:5 (1:3)
1:0. Муратов, 5, в свои ворота
1:1. Паулиньо, 14
1:2. Паулиньо, 16
1:3. Кручинин, 18
2:3. Смирнов, 33
2:4. Кейруш, 35
2:5. Паулиньо, 43
3:5. Пилипенко, 44, с 10-метрового.
Первый матч. "Дина" (Москва) - "Норильский никель" (Норильск) 4:1 (2:0)
1:0. Багиров, 2
2:0. Ниязов, 9
2:1. Дунец, 31
3:1. Асадов, 35
4:1. Багиров, 39.
Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 45 очков (19 игр), "Сибиряк" (Новосибирск) - 42(20), "Газпром-Югра" (Югорск) - 40(20), "Динамо" (Московская область) - 35(19), "Синара" (Екатеринбург) - 34(19), "КПРФ" (Москва) - 25(19), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 25(21), "Прогресс" (Глазов) - 22(19), "Норильский никель" (Норильск) - 16(18), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(19), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(19).
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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