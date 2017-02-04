Новости "Сибиряк" и "Синара" выиграли по два матча в 14-м туре чемпионата России по мини-футболу Семь матчей сыграны в четырнадцатом туре чемпионата России по мини-футболу среди команд суперлиги.



Обе встречи провели новосибирский "Сибиряк" и МФК "Тюмень". В первом матче первый тайм проходил в упорной борьбе, гости вели в счёте - 2:1, и лишь на последней минуте тайма установился минимальный перевес новосибирцев. Во втором тайме все три мяча влетели в ворота гостей, в итоге - уверенная победа "Сибиряка" со счётом 7:3.



В повторной встрече после первого тайма хозяева вели с минимальным счётом - 1:0. На второй гол новосибирцев тюменцы смогли ответить, но затем хозяева ушли в отрыв и довели встречу до победы - 5:2. "Сибиряк" занимает вторую строчку турнирной таблицы, "Тюмень" идёт седьмой.



В первом матче между "Синарой" из Екатеринбурга и сыктывкарской "Новой генерацией" гости забили быстрый гол, и лишь к перерыву уральцы вышли вперёд. Во второй половине хозяева отличились трижды за трёхминутный отрезок и установили окончательный счёт - 5:1.



Во второй игре гости также первыми распечатали ворота соперника, но здесь решающим оказался четырёхминутный отрезок в конце первого тайма, когда хозяева трижды пробили оборону сыктывкарцев. Гол в концовке установил тот же победный для екатеринбургского клуба счёт, что и накануне - 5:1. "Синара" занимает пятую позицию, "Новая генерация" - предпоследняя, десятая.



Ещё в трёх парах прошли первые матчи. Глазовский "Прогресс" принимал югорский клуб "Газром-Югра". Первый гол гостей хозяева отыграли вскоре после перерыва, но на двойной удар за десять минут до конца встречи сумели ответить лишь одним голом - 2:3.



МФК "Ухта" играл на своей площадке со столичным МФК "КПРФ". Первыми после автогола соперника вперёд вышли ухтинцы, но к перерыву перевес в два мяча был уже на стороне "коммунистов". После перерыва хозяевам удалось сократить разрыв, но ещё два гола москвичей сняли вопрос о победителе. Последнее взятие ворот уже не повлияло на исход борьбы - 5:3 в пользу гостей. Хет-трик в составе победителей на счету Паулиньо.



Московская "Дина" играла в Троицке с "Норильским никелем". В первые десять минут хозяева забили два мяча. После перерыва гостям удалось сократить отставание, но ещё два гола москвичей подвели итог - 4:1 в пользу лидера турнира.



В воскресенье в Глазове, Ухте и Троицке пройдут заключительные матчи тура.



Первый матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 7:3 (4:3)

1:0. Плахов, 4

1:1. Коцич, 8

1:2. Исламов, 11

2:2. Сими Сайотти, 14

3:2. Иванов, 21

3:3. Антошкин, 23

4:3. Батырев, 25, в свои ворота

5:3. Волынюк, 34

6:3. Иванов, 39

7:3. Кудзиев, 48.



Второй матч. "Сибиряк" (Новосибирск) - МФК "Тюмень" (Тюмень) 5:2 (1:0)

1:0. Кудзиев, 7

2:0. Лео Сантана, 28

2:1. Неведров, 36

3:1. Плахов, 42

4:1. Сими Сайотти, 46

4:2. Упалев, 47

5:2. Балашов, 50.



Первый матч. "Синара" (Екатеринбург) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 5:1 (2:1)

0:1. Соколов, 2

1:1. Агапов, 17, с 6-метрового

2:1. Бастриков, 23

3:1. Тимощенков, 31

4:1. Герасимов, 33

5:1. Соколов, 34.



Второй матч. "Синара" (Екатеринбург) - "Новая генерация" (Сыктывкар) 5:1 (4:1).

0:1. П.Соколов, 4

1:1. А.Соколов, 14

2:1. Фахрутдинов, 21

3:1. Фахрутдинов, 22

4:1. Дёмин, 25

5:1. Тимощенков, 50.



Первый матч. "Прогресс" (Глазов) - "Газпром-Югра" (Югорск) 2:3 (0:1)

0:1. Котляров, 20

1:1. Букин, 29

1:2. Эдер Лима, 39

1:3. Чишкала, 40

2:3. Разуванов, 43.



Первый матч. МФК "Ухта" (Ухта) - "КПРФ" (Москва) 4:5 (1:3)

1:0. Муратов, 5, в свои ворота

1:1. Паулиньо, 14

1:2. Паулиньо, 16

1:3. Кручинин, 18

2:3. Смирнов, 33

2:4. Кейруш, 35

2:5. Паулиньо, 43

3:5. Пилипенко, 44, с 10-метрового.



Первый матч. "Дина" (Москва) - "Норильский никель" (Норильск) 4:1 (2:0)

1:0. Багиров, 2

2:0. Ниязов, 9

2:1. Дунец, 31

3:1. Асадов, 35

4:1. Багиров, 39.



Турнирное положение: "Дина" (Москва) - 45 очков (19 игр), "Сибиряк" (Новосибирск) - 42(20), "Газпром-Югра" (Югорск) - 40(20), "Динамо" (Московская область) - 35(19), "Синара" (Екатеринбург) - 34(19), "КПРФ" (Москва) - 25(19), МФК "Тюмень" (Тюмень) - 25(21), "Прогресс" (Глазов) - 22(19), "Норильский никель" (Норильск) - 16(18), "Новая генерация" (Сыктывкар) - 12(19), МФК "Ухта" (Ухта) - 1(19).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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