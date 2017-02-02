Новости Хикару Накамура, фото с twitter.com/chessninja Накамура выиграл шахматный турнир в Гибралтаре, Матлаков, Витюгов и Свидлер отстали на очко Шахматный фестиваль Tradewise Gibraltar Chess Festival - 2017 завершился в четверг в Гибралтаре.



По итогам десяти туров, сыгранных по швейцарской системе с участием 255 шахматистов, по восемь очков набрали три гроссмейстера: испанец Давид Антон Гихарро, американец Хикару Накамура и китаец Юй Янъи. По регламенту турнира в случае равенства очков в борьбе за первое место проводится тай-брейк, состоящий из микроматчей из двух партий в быстрые шахматы, в при их ничейном исходе - в блиц и при необходимости "армагеддон".



Антон Гихарро, имевший лучшие дополнительные показатели, напрямую попал в финал тай-брейка, где ждал победителя матча между Юй Янъи и Накамурой. Две быстрые партии победителя не выявили, а в блице американец взял верх, победив с общим счётом 3:1. В финале между Накамурой и Антоном Гихарро американскому гроссмейстеру хватило двух быстрых партий, чтобы завоевать главный приз турнира - 1.5:0.5 в пользу Накамуры.



Места с четвёртого по девятое соответственно, набрав по 7.5 очка, заняли француз Максим Вашье-Лаграв, англичанин Майкл Адамс, израильтянин Эмиль Сутовский, болгары Иван Чепаринов, Веселин Топалов и израильтянин Борис Гельфанд.



Три российских гроссмейстера набрали по семь очков. По дополнительным показателям Максим Матлаков занял 15-е место, Никита Витюгов - 17-е, Пётр Свидлер - 21-е. В эту группу также вошли англичанин Дэвид Хауэлл, лучшая на турнире среди женщин - китаянка Цзюй Вэньцзюнь, англичанин Найджел Шорт, американец Фабиано Каруана, его соотечественник Варужан Акобян, представитель Азербайджана Аркадий Найдич, француз Лоран Фрессине, Эдуардо Итурризага Бонелли из Венесуэлы, Панаяппан Сетхураман из Индии, его соотечественник Лалит Бабу и француз Ромен Эдуар.



По 6.5 очка набрали Екатерина Лагно, занявшая общее 27-е место, и Валентина Гунина (44), по шесть - Михаил Антипов (51), Сергей Григорьянц (53), Дарья Пустовойтова (68) и Григорий Опарин (69), 5.5 очка - Вадим Звягинцев (79), 4.5 - Марк Глуховский (152).



Тай-брейк. Финал. Вторая партия. Хикару Накамура (США) - Давид Антон Гихарро (Испания).



1. Nf3 Nf6 2. d4 e6 3. c4 b6 4. g3 Bb7 5. Bg2 Be7 6. O-O O-O 7. Nc3 Ne4 8. Bd2 Bf6 9. Rc1 d6 10. d5 Nxc3 11. Bxc3 Bxc3 12. Rxc3 e5 13. e4 a5 14. Nd2 Nd7 15. f4 Qe7 16. Nf3 f6 17. Re1 Nc5 18. Rce3 Bc8 19. Qc2 Bd7 20. b3 Rfb8 21. a3 b5 22. cxb5 Rxb5 23. Nd2 Rb7 24. Rb1 Be8 25. b4 axb4 26. axb4 Nd7 27. Nc4 Nf8 28. Na5 Rba7 29. f5 g6 30. g4 h5 31. Bf3 Qh7 32. Kh1 Qh6 33. Rc3 Nh7 34. fxg6 Bxg6 35. gxh5 Bxh5 36. Qf2 Bxf3+ 37. Rxf3 Kh8 38. Rg1 Ra6 39. Qf1 R6a7 40. Rh3 Qf4 41. Qe2 Rg8 42. Rxh7+ Kxh7 43. Qh5+ Qh6 44. Qxh6+ Kxh6 45. Rxg8 Ra6 46. Kg2 Rb6 47. Nc6 Ra6 48. Ne7 Ra4 49. Nf5+ Kh5 50. h4 Rxb4 51. Kh3 Rc4 52. Rh8+ Kg6 53. h5+ Kg5 54. Ng3 Rc3 55. Rg8+ 1-0. Гибралтар Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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