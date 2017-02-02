Новости "Спартак-Волгоград" лидирует после десяти туров мужского чемпионата России по водному поло Восьмой, девятый и десятый туры мужского чемпионата России по водному поло среди команд суперлиги (первое-шестое места по итогам первого этапа) состоялись в январе в Астрахани, Рузе, Москве, Волгограде и Казани.



Сыгранные матчи принесли следующие результаты:



Восьмой тур (Астрахань, Руза, Москва).



"Динамо" (Астрахань) - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) 5:11 (1:3, 1:2, 2:5, 1:1) и 7:14 (0:4, 3:2, 2:2, 2:6)

"Штурм-2002" (Московская область) - "Синтез" (Казань) 4:11 (1:0, 1:4, 1:2, 1:5) и 10:8 (1:3, 4:2, 2:3, 3:0)

"Динамо" (Москва) - "Астана" (Казахстан) 17:6 (5:2, 2:2, 5:0, 5:2) и 12:4 (3:1, 1:1, 2:0, 6:2).



Девятый тур (Волгоград, Руза, Астрахань).



"Астана" (Казахстан) - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) 5:11 (2:1, 1:3, 1:3, 1:4) и 5:11 (0:5, 4:3, 0:0, 1:3)

"Штурм-2002" (Московская область) - "Динамо" (Москва) 7:12 (1:2, 1:4, 2:4, 3:2) и 5:7 (2:3, 2:1, 0:1, 1:2)

"Динамо" (Астрахань) - "Синтез" (Казань) 2:12 (1:0, 0:4, 1:4, 0:4) и 9:8 (3:4, 3:0, 2:2, 1:2).



Десятый тур (Руза, Москва, Казань).



"Штурм-2002" (Московская область) - "Астана" (Казахстан) 10:8 (3:1, 3:2, 4:4, 0:1) и 8:9 (2:1, 4:3, 2:2, 0:3)

"Динамо" (Москва) - "Динамо" (Астрахань) 10:5 (2:1, 4:2, 2:1, 2:1) и 9:8 (2:3, 2:4, 1:1, 4:0)

"Синтез" (Казань) - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) 6:6 (3:1, 2:1, 0:2, 1:2) и 10:4 (3:1, 3:1, 1:2, 3:0).



Турнирное положение: "Спартак-Волгоград" (Волгоград) - 35 очков (19 игр), "Динамо" (Москва) - 29(19), "Синтез" (Казань) - 24(19), "Динамо" (Астрахань) - 13(19), "Штурм-2002" (Московская область) - 10(19), "Астана" (Казахстан) - 3(19).



Матчи одиннадцатого тура состоятся 3 и 4 февраля. В Астрахани встречаются "Динамо-Астрахань" - "Штурм-2002" (Московская область), в Казани - "Астана" (Казахстан) - "Синтез" (Казань), в Волгограде - "Спартак-Волгоград" (Волгоград) - "Динамо" (Москва), - сообщает сайт Федерации водного поло России.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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