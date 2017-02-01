Новости Юрий Шардаков, фото с rusbandy.ru Сборная России победила финнов на чемпионате мира по хоккею с мячом Второй тур предарительного этапа состоялся во вторник на чемпионате мира по хоккею с мячом , продолжающемся в шведском Сандвикене.



Сборная России встречалась с командой Финляндии. Счёт был открыт в середине первого тайма - отличился Алан Джусоев. Вскоре второй мяч забил Евгений Иванушкин. Сразу после перерыва Юрий Шардаков в третий раз пробил оборону финнов, а затем отличился Алмаз Миргазов. Пекка Ринтала и Рольф Хенрик Ларссон сократили разрыв, но в последней четверти часа голы Шардакова и Максима Ишкельдина сняли вопросы об исходе борьбы. 6:2 - уверенная победа подопечных Сергея Мяуса.



В другом матче сильнейшей подгруппы сборная Швеции, уступая в начале встречи - 0:2, всё же сломила сопротивление команды Казахстана - 8:4. Россияне и шведы имеют по четыре очка, при этом наша команда перед очной встречей лидеров возглавляет таблицу по разности забитых и пропущенных мячей. Финны и казахстанцы, которые в очной встрече в среду разыграют третье место в группе, пока очков не имеют.



Во второй подгруппе сборная Норвегии одержала вторую победу, наэтот раз над американцами, занимающими вторую позицию. Первые очки набрали команды Германии и Белоруссии, сыграв между собой вничью.



Группа 1.



Россия - Финляндия 6:2 (2:0)

1:0. Алан Джусоев (Максим Ишкельдин), 24

2:0. Евгений Иванушкин (Юрий Шардаков), 28

3:0. Юрий Шардаков (Никита Иванов), 46

4:0. Алмаз Миргазов (Максим Ишкельдин), 50

4:1. Пекка Ринтала (Микко Луккарила), 51

4:2. Рольф Хенрик Ларссон, 54

5:2. Юрий Шардаков (Максим Ишкельдин), 76

6:2. Максим Ишкельдин (Евгений Иванушкин), 87.



Россия: Роман Чермных (вратарь), Денис Рысев (запасной вратарь), Алексей Чижов, Павел Булатов, Михаил Прокопьев, Дмитрий Савельев, Янис Бефус, Алан Джусоев (капитан), Сергей Шабуров, Максим Ишкельдин, Артём Бондаренко, Евгений Иванушкин, Алмаз Миргазов, Юрий Шардаков, Василий Грановский, Никита Иванов, Александр Антипов.

Финляндия: Пертти Виртанен (вратарь), Киммо Кюллёнен (запасной вратарь), Илари Мойсала, Самули Хелавуори, Микко Рюткёнен, Янне Ринтала, Туомас Мяяття, Вилле Аалтонен (капитан), Юхо Лиукконен, Пекка Ринтала, Микко Луккарила, Маркус Кумпуойя, Джими Хейнонен, Теему Мяяття, Туомас Лиукконен, Рольф Ларссон, Ээту Пеухкури.



Швеция - Казахстан 8:4 (3:2)

0:1. Сергей Почкунов (Александр Насонов), 5

0:2. Олег Пивоваров (Василий Жаукенов), 10

1:2. Патрик Нильссон (Пер Хельмюрс), 13

2:2. Даниэль Андерссон (Адам Гильям), 22

3:2. Даниэль Моссберг (Эрик Сэфстрём), 38

4:2. Кристоффер Эдлунд Даниэль Берлин), 47, свободный

5:2. Даниэль Андерссон (Кристофер Эдлунд), 53

5:3. Сергей Почкунов, 63

6:3. Кристоффер Эдлунд (Йеспер Эрикссон), 66

7:3. Эрик Петтерссон (Пер Хельмюрс), 80

7:4. Александр Насонов (Артём Вшивков), 81

8:4. Патрик Нильссон (Кристоффер Эдлунд), 84.



Турнирное положение: Россия - 4 очка (2 игры), Швеция - 4(2), Финляндия - 0(2), Казахстан - 0(2).



Группа 2.



Германия - Белоруссия 7:7 (2:5), пенальти - 3:4.

Норвегия - США 8:3 (3:2).



Турнирное положение: Норвегия - 4(2), США - 2(2), Германия - 1(2), Белоруссия - 1(2).

Сандвикен Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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