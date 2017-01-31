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31.01.2017 15:18
Вадим Анохин, фото с rusfencing.ru
Российские шпажисты заняли девятое место на этапе Кубка мира по фехтованию в Германии
Этап Кубка мира по фехтованию на шпагах среди мужчин состоялся в минувший уик-энд в Хайденхайме (Германия).

Сборная России, за которую выступали Сергей Бида, Никита Глазков, Павел Сухов и Сергей Ходос, заняла в командном турнире девятое место. Победив в 1/16 финала сборную Ирана со счётом 45:33, российские шпажисты встретились на следующем этапе с командой Китая. Большая часть матча прошла для россиян крайне неудачно - счёт после семи боёв был 19:35. Победы в заключительных боях Павла Сухова над Лань Минхао – 10:5 и Сергея Биды над Сон Хонцзи – 14:5 позволили лишь сократить отставание - сборная Китая победила со счётом 45:43.

В утешительном турнире за девятое-шестнадцатое места российские шпажисты сначала разгромили канадцев со счётом 45:19, затем уверенно разобрались с американцами - 40:28, а на финише с минимальным перевесом одолели японских шпажистов - 25:24 и завершили турнир на девятой позиции.

Победу в командном турнире одержала сборная Италии, взяв в финале верх над французскими шпажистами - 45:40. В матче за бронзовые медали сборная Украины была сильнее команды Китая - 36:29.

В личном турнире три российских шпажиста дошли до 1/16 финала. Вадим Анохин в 1/32 финала одержал победу над Рихардом Шмидтом из Германии со счётом 14:13, но в 1/16 финала проиграл австрийцу Йожефу Марингеру - 5:7 и занял итоговое 18-е место. Сергей Ходос победил в 1/32 финала чеха Павла Питру - 15:12, но затем уступил французу Александру Блащику - 14:15 и был классифицирован 21-м. Алан Фардзинов после победы над швейцарцем Мишелем Ниггелером - 11:10 потерпел поражение от израильтянина Идо Херпе - 7:8 и финишировал 24-м.

Сергей Бида проиграл в 1/32 финала Владимиру Шарлаимову из Казахстана - 13:14 и занял итоговое 40-е место. Павел Сухов на этой же стадии уступил французу Джонатану Боннэру - 10:15 и завершил турнир 52-м. Алексей Калинин - 75-й, Никита Глазков - 110-й, Антон Глебко - 121-й, Константин Немтырев - 125-й, Лю Чжан Шан - 133-й, Андрей Курочкин - 135-й, Никита Губин - 152-й.

Победителем этапа стал Пак Кьен Ду из Южной Кореи, выиграв в финале у француза Янника Бореля - 15:13. Бронзовые награды завоевали японец Коки Кано и венгр Мате Тамаш Кох.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/31/109985.html
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