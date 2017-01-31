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31.01.2017 13:37
Артём Антошкин, фото с amfr.ru
Сборная России по мини-футболу завершила вничью второй товарищеский матч с португальцами
Второй товарищеский матч между национальными сборными Португалии и России по мини-футболу состоялся в воскресенье в португальском городе Торре-да-Маринья.

В начале встречи хозяева открыли счёт - отличился Бруну Коэлью. Вскоре португальцы имели возможность увеличить разницу, организовав выход "2 в 1", но удар с близкого расстояния пришёлся выше ворот. Вслед за этим свой шанс получили уже россияне и использовали его - после углового в исполнении Артёма Антошкина мяч рикошетом от Анилтона попал в ворота хозяев. Ещё через две минуты Артём Ниязов звершил атаку с участием Янара Асадова и Руслана Кудзиева, точно пробив с девяти метров. Однако на предпоследней минуте первого тайма Анилтон использовал ошибку россиян, потерявших мяч на своей половине, сравняв счёт - 2:2.

Во втором тайме ничейный результат не изменился. Напомним, в первой встрече этих же команд, состоявшейся в пятницу, российские футболисты одержали победу - 3:2. Ранее сборная России провела два матча в Нидерландах с национальной командой этой страны и добились двух побед - 4:1 и 1:0.

Главный тренер нашей команды Сергей Скорович подвёл итог матчей в Нидерландах и Португалии:  

"Результат выезда я считаю положительным. Самое главное, мы решили те основные задачи, которые перед собой ставили. И сбор в Москве, и товарищеские матчи в Голландии и Португалии дали нам очень полезную информацию в преддверии официального старта в апреле. Мы впервые сыграли в таком формате, когда за один выезд встретились в разных странах с разными сборными. Радует, что не было поражений. Мы дважды сыграли с Португалией на её поле, при переполненных трибунах, в одном матче добились победы, в другом зафиксирована боевая ничья. Да, есть ошибки и неточности, но очень много и положительных тенденций в нашей игре. Я получаю большое удовольствие от того, что имею в своем распоряжении таких игроков и вместе мы поэтапно двигаемся вперед. Нельзя не сказать и о том, что, к сожалению, травму получил Ромуло. От себя лично и от всего нашего дружного коллектива мы желаем ему скорейшего выздоровления и будем с нетерпением ждать его возвращения в строй", - приводит слова наставника сборной России сайт Ассоциации мини-футбола России.

Португалия - Россия 2:2 (2:2)
1:0. Бруну Коэлью, 3
1:1. Анилтон, 15, в свои ворота
1:2. Артём Ниязов, 17
2:2. Анилтон, 19.

Португалия: Бебе, Андре Соуза, Криштиану (вратари), Андре Коэльо, Бруну Коэлью, Нилсон, Фабиу Сесилиу, Анилтон, Эдгар Варела, Марсио, Жоау Матуш, Рикардинью (капитан), Мигель Ангело, Тьягу Бриту.
Россия: Дмитрий Путилов, Георгий Замтарадзе (вратари), Владислав Шаяхметов (капитан), Янар Асадов, Дмитрий Лысков, Руслан Кудзиев, Иван Чишкала, Эдер Лима, Сергей Абрамов, Робиньо, Артём Ниязов, Артём Антошкин, Данил Давыдов, Андрей Батырев, Андрей Афанасьев.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
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