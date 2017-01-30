Новости фото с rusfencing.ru Российские саблистки завоевали бронзу в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в Нью-Йорке Этап Кубка мира по фехтованию на саблях среди женщин состоялся в минувшие выходные в Нью-Йорке (США).



Сборная России, за которую выступали Анастасия Баженова, Валерия Большакова, Яна Егорян и Софья Позднякова, завоевала бронзовые награды в командных соревнованиях. В четвертьфинале российские саблистки встречались с командой Японии и победили со счётом 45:29. В полуфинале наша команда встречалась со сборной Южной Кореи. Матч начинался с перевесом россиянок, но затем кореянки перехватили инициативу, и на финише в борьбе олимпийских чемпионок Ким Чжи Ён и Яны Егорян корейские саблистки завершили матч в свою пользу - 45:40. В другом полуфинале француженки победили венгерок - 45:35.



В матче за третье место сборная России встречалась с командой Венгрии и одержала победу - 45:36. Победительницами этапа стали французские саблистки, выиграв в финале у кореянок - 45:33.



Победительницей личного турнира стала французская саблистка Сесилия Бердер, одержав в финале победу над Ким Чжи Ён из Южной Кореи. Бронзовые медали завоевали итальянки Ирена Векки и Мартина Кришио. В полуфиналах Векки в упорной борьбе уступила Бердер - 14:15, а Кришио потерпела крупное поражение от Ким Чжи Ён - 6:15.



Лучшей из россиянок стала Яна Обвинцева. В 1/32 финала она одержала победу над итальянкой Софией Кьяральей со счётом 15:13, в 1/16 финала была сильнее кореянки Хван Сео На - 15:9, но в 1/8 финала потерпела поражение от Мартины Кришио - 9:15 и заняла итоговое 14-е место.



Яна Егорян в 1/32 финала выиграла у американки Райан Дженкинс - 15:10, но в 1/16 финала уступила другой американке - Дагмаре Возняк - 12:15 и была классифицирована 17-й.



София Позднякова проиграла в 1/32 финала француженке Сауссен Будиаф - 12:15. Виктория Ковалёва уступила китаянке Фу Йин - 13:15. Евгения Карболина потерпела поражение от японки Чики Аоки - 12:15. Анастасия Баженова не справилась с испанкой Сандрой Маркос - 11:15. Валерия Большакова не смогла преодолеть отборочный этап. Позднякова заняла итоговое 35-е место, Ковалёва - 38-е, Карболина - 46-е, Баженова - 50-е, Большакова - 75-е.

Нью-Йорк Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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