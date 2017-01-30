Новости Франция - Норвегия, фото с zimbio.com Мужская сборная Франции в шестой раз завоевала золото чемпионата мира по гандболу Чемпионат мира по гандболу среди мужских команд финишировал в воскресенье во Франции.



Решающие матчи за медали прошли в Париже. В субботу бронзовые медали разыграли сборные Словении и Хорватии. На старте матча, трижды обменявшись голами с соперником, хорваты захватили лидерство - 5:3, 8:5, 12:8, а к перерыву - 18:13. По ходу второго тайма перевес хорватской сборной достигал восьми мячей. За несколько минут до конца основного времени словенцы уступали - 24:29, но забросили пять мячей подряд, а затем на тридцатый гол хорватов ответили двумя точными бросками и вырвали победу - 31:30. Хорватам не помогли семь голов Луки Циндрича. Сборная Словении стала бронзовым призёром мирового чемпионата.



В финальном матче в воскресенье сошлись сборные Франции и Норвегии. Большую часть первого тайма в счёте вели скандинавы, но их отрыв не превышал трёх мячей. Перед перерывом хозяева вышли вперёд - 18:17. Сразу после перерыва последовал рывок французов - 5:1, а примерно за десять минут до финиша хозяева отличились ещё четыре раза подряд, после чего исход борьбы стал ясен. 33:26 - хозяева чемпионата взяли верх. Шесть голов на счету Николы Карабатича.



Таким образом, сборная Франции в шестой раз стала чемпионом мира, причём из последних пяти чемпионатов французские гандболисты победили в четырёх.



Напомним, сборная России с третьего места вышла из группы A, победив команды Японии (39:29), Польши (24:20) и Бразилии (28:24), уступив при этом норвежцам (28:24) и французам (24:35). В 1/8 финала российские гандболисты встретились со словенцами и потерпели поражение - 26:32. Наша команда по дополнительным показателям заняла двенадцатое место.



Матч за третье место. Словения - Хорватия 31:30 (13:18)



Словения: Матевж Скок, Урбан Лесьяк (вратари), Блаж Благотинсек (3), Ник Хенигман (2), Гаспер Маргуч (4), Вид Кавтичник (1), Блаж Янц (2), Юре Доленец (2), Дарко Цингесар (4), Вид Потеко, Тилен Кодрин, Матей Габер (3), Марко Безьяк (4), Ян Гребенц (3), Миха Зарабец (1), Борут Масковсек (2).

Хорватия: Иван Стеванович, Иван Пешич (вратари), Ловро Михич, Домагож Дивняк (4), Лука Степанчич (1), Яков Гоюн, Йерко Матулич, Златко Хорват (4), Тин Контреч (1), Стипе Мандалинич (1), Мануэль Штрлек (6), Желько Муса, Ловро Йотич, Марко Мамич (1), Лука Себетич (5), Лука Циндрич (7).



Ход матча - 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:5, 4:5, 4:7, 5:7, 5:8, 6:8, 6:9, 8:9, 8:12, 9:12, 9:13, 10:13, 10:14, 11:14, 11:16, 12:16, 12:18, 13:18; 15:18, 15:22, 16:22, 16:24, 18:24, 18:25, 19:25, 19:26, 21:26, 21:27, 23:27, 23:28, 24:28, 24:29, 29:29, 29:30, 31:30.



Финал. Франция - Норвегия 33:26 (18:17)



Франция: Венсан Жерар, Тьерри Омейе (вратари), Недим Ремили (4), Оливье Ньокас, Даниэль Нарцисс (2), Никола Карабатич (6), Кентен Маэ (5), Тимоти НГессан, Вильям Аккамбрай, Люк Абало (1), Седрик Сорендо (3), Мишель Гигу (5), Людовик Фабрегас (2), Адриан Дипанда, Валентин Порте (5), Дика Мем.

Норвегия: Эспен Кристенсен, Турбьёрн Бергеруд (вратари), Сандер Сагосен (1), Йоаким Нюккеруд, Бьярте Мюрхол (4), Петтер Овербю, Кент Робин Тоннесен (5), Магнус Йондаль (2), Кристиан Бьорнсен (4), Андре Линдбё, Магнус Гуллеруд (1), Магнус Род, Кристиан О`Салливан (1), Эйвинд Танген (3), Горан Йоханнессен (1), Эспен Лие Хансен (4).



Ход матча - 0:1, 2:1, 2:3, 3:3, 3:4, 4:4, 4:6, 5:6, 5:7, 6:7, 6:8, 7:8, 7:10, 9:10, 9:11, 10:11, 10:12, 11:12, 11:14, 12:14, 12:15, 13:15, 13:16, 16:16, 16:17, 18:17; 20:17, 20:18, 23:18, 23:19, 24:19, 24:20, 25:20, 25:22, 27:22, 27:23, 31:23, 31:24, 32:24, 32:26, 33:26.

Париж Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/30/109980.html