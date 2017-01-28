Новости Сборная Канады завоевала путёвку в сильнейшую группу чемпионата мира по хоккею с мячом Чемпионат мира по хоккею с мячом в группе B прошёл с 24 по 28 января в шведском Трольхёттане.



В турнире приняли участие десять команд: сборные Канады, Венгрии, Монголии, Японии, Украины, Эстонии, Нидерландов, Чехии, Китая и Сомали.



На предварительном этапе команды были разбиты на две подгруппы, причём в одну подгруппу вошли четыре сильнейшие по рейтингу команды, а в другую - шесть остальных. В первой подгруппе матчи проходили по обычному регламенту - в два тайма по 45 минут, а во второй - в два тайма по 30 минут.



Затем по четыре команды из каждой группы вступили в борьбу в плей-офф. До финала дошли сборные Венгрии и Канады. Канадские хоккеисты, вышедшие в плей-офф из слабейшей группы, одержали победу со счётом 4:3 и неожиданно заняли первое место в турнире. Сборная Канады завоевала путёвку в группу A чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в Хабаровске.



Третье место заняла сборная Монголии, четвёртое - Японии, пятое - Украины, шестое - Эстонии, седьмое - Нидерландов, восьмое - Чехии, девятое - Китая, десятое - Сомали.



В воскресенье, 29 января в шведском Сандвикене стартует чемпионат мира в сильнейшей группе, в котором примут участие сборные России, Финляндии, Швеции, Казахстана, Норвегии, Белоруссии, США и Германии.



Подгруппа A. Итоговая таблица: Монголия - 6 очков (3 игры), Венгрия - 4(3), Япония - 2(3), Украина - 0(3).



Подгруппа B. Итоговая таблица: Канада - 9(5), Эстония - 8(5), Чехия - 6(5), Нидерланды - 5(5), Китай - 2(5), Сомали - 0(5).



Четвертьфиналы. Украина - Канада 2:7 (0:3), Япония - Эстония 5:0 (2:0), Монголия - Нидерланды 6:2 (4:0), Венгрия - Чехия 10:1 (3:1).



Матчи за седьмое-десятое места. Нидерланды - Китай 7:1 (2:1), Чехия - Сомали 19:0 (8:0).



Полуфиналы. Венгрия - Япония 4:3 (2:0), Монголия - Канада 3:4 (1:2).



Матч за девятое место. Китай - Сомали 14:0 (8:0).



Матч за седьмое место. Нидерланды - Чехия 3:2 (2:0).



Матч за пятое место. Эстония - Украина 6:8 (3:5).



Матч за третье место. Япония - Монголия 5:6 ОТ (1:4, 4:1, 0:1).



Финал. Венгрия - Канада 3:4 (1:1).

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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