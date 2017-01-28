Новости фото с amfr.ru Сборная России по мини-футболу выиграла первый товарищеский матч у сборной Португалии Первый из двух товарищеских матчей между национальными сборными Португалии и России по мини-футболу состоялся в ночь с пятницы на субботу в португальском городе Торре-да-Маринья.



Уже на первой минуте российские футболисты открыли счёт - Иван Чишкала уже на первой минуте точно пробил по вротам соперника после ввода мяча из-за боковой линии. Через минуту хозяева восстановили равновесие - результативным оказался выход Рикардинью в свободную зону перед воротами, которые защищал Георгий Замтарадзе. Ещё через десять минут хозяева площадки вышли вперёд - после ввода мяча из аута отличился Андре Коэльо. Однако через четыре минуты россияне сравняли счёт - Эдер Лима, приняв мяч спиной к воротам, сделал передачу Робиньо, который переиграл голкипера хозяев.



Большую часть второго тайма равный счёт сохранялся, но за три минуты до конца встречи быструю атаку российской сборной завершил Андрей Батырев, сместившись с фланга в центр и точно пробив в верхний ближний угол. 3:2 - волевая победа сборной России.



В воскресенье, 29 января подопечные Сергея Скоровича проведут второй товарищеский матч со сборной Португалии. Начало встречи - в 17.30 по московскому времени.



Португалия - Россия 2:3 (2:2)

0:1. Иван Чишкала, 1

1:1. Рикардинью, 2

2:1. Андре Коэльо, 12

2:2. Робиньо, 16

2:3. Андрей Батырев, 37.



Португалия: Бебе, Андре Соуза, Криштиану (вратари), Андре Коэльо, Бруно Коэлью, Нилсон, Фабиу Сесилиу, Анилтон, Эдгар Варела, Марсио, Жоау Матуш, Рикардинью (капитан), Мигель Ангело, Тьягу Бриту.

Россия: Георгий Замтарадзе, Дмитрий Путилов (вратари), Владислав Шаяхметов (капитан), Янар Асадов, Дмитрий Лысков, Руслан Кудзиев, Иван Чишкала, Эдер Лима, Сергей Абрамов, Робиньо, Артём Ниязов, Артём Антошкин, Данил Давыдов, Ромуло, Андрей Батырев, Андрей Афанасьев.

Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком

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