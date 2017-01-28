На главнуюИА Спортком вКонтактеИА Спортком в Facebook
ОГЛАВЛЕНИЕ
Сегодня
В России
В мире
Виды спорта
Шахматы
Гандбол
Фехтование
Хоккей с мячом (бенди)
Мини-футбол
Автомобильный спорт
Настольный хоккей
Триатлон
Американский футбол
Индорхоккей
Регби
Водное поло
Гольф
Сумо
Все виды спорта (201)
Архивы
Реклама
Группа компаний "Офисный комфорт"
Мини-футбол
Главное
О спорте
Регионы
Новости
Персоны
Организации
Сюжеты
Опросы
Школы
Публикации
Мероприятия
Клубы
Фото и видео
Календарь
Площадки
Новости
28.01.2017 15:09
фото с amfr.ru
Сборная России по мини-футболу выиграла первый товарищеский матч у сборной Португалии
Первый из двух товарищеских матчей между национальными сборными Португалии и России по мини-футболу состоялся в ночь с пятницы на субботу в португальском городе Торре-да-Маринья.

Уже на первой минуте российские футболисты открыли счёт - Иван Чишкала уже на первой минуте точно пробил по вротам соперника после ввода мяча из-за боковой линии. Через минуту хозяева восстановили равновесие - результативным оказался выход Рикардинью в свободную зону перед воротами, которые защищал Георгий Замтарадзе. Ещё через десять минут хозяева площадки вышли вперёд - после ввода мяча из аута отличился Андре Коэльо. Однако через четыре минуты россияне сравняли счёт - Эдер Лима, приняв мяч спиной к воротам, сделал передачу Робиньо, который переиграл голкипера хозяев.

Большую часть второго тайма равный счёт сохранялся, но за три минуты до конца встречи быструю атаку российской сборной завершил Андрей Батырев, сместившись с фланга в центр и точно пробив в верхний ближний угол. 3:2 - волевая победа сборной России.

В воскресенье, 29 января подопечные Сергея Скоровича проведут второй товарищеский матч со сборной Португалии. Начало встречи - в 17.30 по московскому времени.

Португалия - Россия 2:3 (2:2)
0:1. Иван Чишкала, 1
1:1. Рикардинью, 2
2:1. Андре Коэльо, 12
2:2. Робиньо, 16
2:3. Андрей Батырев, 37.

Португалия: Бебе, Андре Соуза, Криштиану (вратари), Андре Коэльо, Бруно Коэлью, Нилсон, Фабиу Сесилиу, Анилтон, Эдгар Варела, Марсио, Жоау Матуш, Рикардинью (капитан), Мигель Ангело, Тьягу Бриту.
Россия: Георгий Замтарадзе, Дмитрий Путилов (вратари), Владислав Шаяхметов (капитан), Янар Асадов, Дмитрий Лысков, Руслан Кудзиев, Иван Чишкала, Эдер Лима, Сергей Абрамов, Робиньо, Артём Ниязов, Артём Антошкин, Данил Давыдов, Ромуло, Андрей Батырев, Андрей Афанасьев.
Добавил(а): Андрей Романенко, ИА Спортком
Постоянный адрес страницы: http://sportcom.ru/portal/2017/01/28/109976.html
Главные темы
Материалов пока не добавлено
Последние новости
28.01.2017 15:09
Сборная России по мини-футболу выиграла первый товарищеский матч у сборной Португалии
26.01.2017 22:40
Сборная России по мини-футболу выиграла два товарищеских матча у команды Нидерландов
18.01.2017 22:31
МФК "КПРФ" переиграл "Норильский никель" в матче чемпионата России по мини-футболу
15.01.2017 19:55
"Динамо" разгромило "Синару" в матче чемпионата России по мини-футболу
14.01.2017 21:32
"Дина" разгромила "КПРФ", "Сибиряк" одолел "Новую генерацию" в чемпионате России по мини-футболу
11.01.2017 21:20
"Газпром-Югра", "Синара" и "Сибиряк" победили в первых четвертьфинальных матчах Кубка России по мини-футболу
09.01.2017 21:36
"Дина" и "Газпром-Югра" сыграли вничью, "Ухта" уступила "Тюмени" в чемпионате России по мини-футболу
Все новости
Сюжеты
Чемпионат KFC 2014
Чемпионат России по мини-футболу 2014/15
Чемпионат Европы по мини-футболу. Сербия-2016
Кубок УЕФА по мини-футболу 2014/2015
Чемпионат мира по мини-футболу. Колумбия-2016
Публикации
10.06.2014 15:08
Чемпионат KFC в твоем городе: Москва
Фото и видео
10.06.2014 14:50
Фото. Мини-футбол. Чемпионат KFC 2014. Двадцатый этап. Санкт-Петербург
Опросы
Материалов пока не добавлено
Спорт в России
Совет при Президенте РФ по физической культуре и спорту
Министерство спорта Российской Федерации
Ассоциация Мультиспорта России
Олимпийский комитет России
Фонд "Социальная Альтернатива"
Реклама
©
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Рейтинг TopSport
Информационное агентство СПОРТКОМ, 2003-2015
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. N77-8678
Телефон: (495) 987-40-82. Факс: (495) 987-40-84. E-mail: inbox@sportcom.ru

Новости партнёров
 